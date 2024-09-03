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Сбер обучит банковскому делу студентов Рязанского технологического колледжа

Рязанское отделение Среднерусского банка Сбербанка и Рязанский технологический колледж (РТК) заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта СберКолледж. Согласно документу, банк и образовательное учреждение сформируют систему подготовки студентов по направлению «Банковское дело» с последующим трудоустройством выпускников в Сбер.

Это соглашение стало первым для Рязанской области в рамках проекта СберКолледж. Проект направлен на создание обширной коллаборации между колледжами и Сбером для подготовки студентов в области финансов и IT-технологий с последующим трудоустройством в Сбер.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Сбер традиционно сотрудничает с образовательными учреждениями и запускает программы для студентов и выпускников. Мы очень заинтересованы в этом взаимодействии, ведь вузы и ссузы готовят специалистов, которые в том числе приходят к нам на работу. Мы рады, что Рязанский технологический колледж стал участником проекта СберКолледж. Благодаря нашему сотрудничеству студенты получат представление о банковском деле, освоят необходимые для работы в этом направлении навыки, усовершенствуют свои управленческие, коммуникативные и деловые качества, а работодатели смогут найти высокопрофессиональных специалистов. Сейчас в нашей команде уже работают выпускники колледжа, и мы с радостью ждем новых коллег!».

Николай Баранов, директор Рязанского технологического колледжа:

«Соглашение со Сбером в рамках проекта СберКоледж — новый этап в развитии нашего учебного заведения. Региону и стране нужны высококвалифицированные специалисты, и наша задача как образовательного учреждения — подготовить профессионалов своего дела. Уверен, совместный проект позволит нам не только выполнить эту задачу, но и идти в ногу со временем, выпуская специалистов, отвечающих всем требованиям современных работодателей».

Константин Бриф, студент 2 курса Рязанского технологического колледжа:

«Меня всегда интересовала сфера финансов, поэтому я поступил в колледже на направление „Банковское дело“. После обучения хотел бы работать в Сбербанке, поэтому очень рад партнерству колледжа и банка. Надеюсь, смогу осуществить свою мечту — стать хорошим специалистом и работать в Сбере».