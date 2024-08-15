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Рязанские самозанятые смогут выставлять счета в ВТБ Онлайн
В личном кабинете самозанятого в ВТБ Онлайн появилась возможность выставить клиенту счет для безналичного платежа.

В личном кабинете самозанятого в ВТБ Онлайн появилась возможность выставить клиенту счет для безналичного платежа. Сервис позволяет оформить документ в несколько кликов и сразу направить заказчику.

В работе с самозанятыми юридические лица и предприниматели могут запросить счет на оплату товаров и услуг. Теперь его можно выставить прямо в личном кабинете самозанятого в ВТБ Онлайн. Для этого достаточно заполнить поля с реквизитами, сохранить документ и отправить заказчику.

«Самозанятые имеют право получать оплату без выставления счета, однако на практике у заказчика может возникнуть такая необходимость для своей бухгалтерии. Для удобства пользователей мы добавили эту функцию в кабинет самозанятого в ВТБ Онлайн. В сравнении с аналогичными сервисами других банков мы предоставляем клиентам этого сегмента расширенные возможности, которые позволяют автоматизировать большую часть рутинных действий самозанятых клиентов», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

В личном кабинете самозанятого в ВТБ Онлайн клиенты могут зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход и контролировать свои финансы. Сервис позволяет самозанятым принимать платежи, выставлять чеки, регистрировать доход в ФНС и платить налоги, а также получать необходимые справки. Через личный кабинет можно на специальных условиях оформлять продукты банка — ипотеку, автокредиты, кредиты наличными и кредитные карты, а также сервисы для бизнеса от партнеров. В случае приближения или превышения годового дохода в 2,4 млн рублей пользователи сервиса могут пройти регистрацию в качестве ИП.

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