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«Рязаньэнерго» призывает дачников соблюдать правила электробезопасности

Специалисты «Рязаньэнерго» напоминают владельцам дачных участков о необходимости безопасного поведения вблизи энергообъектов. Игнорирование правил электробезопасности может привести к трагедии.

Очень важно знать и соблюдать границы охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи, которые находятся вблизи дачных строений, садов и огородов.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов ЛЭП, определенные в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма. Для линий с напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, с напряжением 10 кВ — 10 метров, с напряжением 35 кВ — 15 метров, с напряжением 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи — 1 метр по обе стороны.

Категорически запрещено строить дачи, бани, гаражи, делать пристройки к домам и разбивать огороды в охранной зоне. Владельцы дачных участков обязаны согласовывать со специалистами «Рязаньэнерго» проведение в охранных зонах ЛЭП любые строительные, земляные, погрузочно — разгрузочные работы.

Также рядом с ЛЭП запрещено:

  • поливать кустарники и деревья из шлангов;
  • сажать и вырубать деревья;
  • складировать изделия и материалы;
  • набрасывать на опоры и приставлять к ним посторонние предметы;
  • запускать воздушных змеев.

Если на участке планируются ремонтные работы в непосредственной близости от проводов ввода в дом, необходимо обратиться в район электрических сетей, который обслуживает населенный пункт, чтобы получить квалифицированную помощь от энергетиков.

Кроме того, не допускайте, чтобы дети играли вблизи ЛЭП и трансформаторных подстанций.

Напоминаем, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220, также через интерактивные сервисы компании:

  1. На сайте «Россети Центр и Приволжье»:

https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect

  1. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Android: https://clck.ru/34GkNw

iOS: https://clck.ru/34GkNy