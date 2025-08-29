Рязань
Мировое соглашение с банком по кредиту: образец, правила составления, риски
Полное руководство по составлению мирового соглашения с банком по кредитному долгу. Разбираем юридические нюансы, приводим актуальный образец документа и предупреждаем о ключевых подводных камнях.

Найти справедливость порой реально только в суде, однако некоторые дела проще разрешить мирно чтобы не искать способы списания долгов без банкротства. Если возникла сложная ситуация с выплатой кредитов, не нужно скрываться и вовсе не обязательно подавать на банкротство. Можно прибегнуть к мировому соглашению — практике, широко распространенной во всем мире.

Мировое соглашение: определение простыми словами

Мировое соглашение по кредиту — это юридически заверенный договор, заключенный между кредитором и финансовой организацией. Подобный вариант — реальная возможность не доводить дело до суда. Мировое соглашение упрощает процесс погашения задолженности. Этот способ актуален, когда на погашение кредита не хватает средств, а проценты из-за просрочки только постоянно увеличиваются.

СПРАВКА! При мировом соглашении не последует финансовых издержек и наложения ареста на имущество.

Требования и особенности процедуры

При подписании бумаг внимание обращают на следующие моменты:

  • четко оговоренные сроки погашения задолженности;
  • оценивание рисков и реальных возможностей (не стоит соглашаться на условия, которые в дальнейшем не получится выполнять);
  • в процедуре учитываются интересы обеих сторон: как должника, так и кредитора (инициатором заключения документа может быть и тот, и другой).

СПРАВКА! Для утверждения мирового соглашения выносится судебное решение.

После вступления документа в законную силу внести в него изменения уже не получится. На первом этапе стороны обсуждают все возможные варианты решения проблемы. Документ оформляется в письменном варианте и подписывается. В заявлении обязательно фиксируются:

  • реквизиты (как банка, так и должника);
  • наименование документа;
  • обстоятельства — основания для одобрения соглашения;
  • перечень прилагаемых документов;
  • подпись.

В документе могут устанавливаться и дополнительные условия: отсрочка или рассрочка взятых на себя обязательств. Условия мирового соглашения также предусматривают распределение судебных расходов.

Причины отказа в заключении мирового соглашения

Отрицательное решение при заключении мирового соглашения принимают в следующих случаях:

  • проект не учитывает интересы обеих сторон;
  • условия документа экономически не обоснованы;
  • в заявлении присутствуют формулировки с двояким значением.

Популярные вопросы

Что грозит должнику за неисполнение мирового соглашения?

Вторая сторона имеет право выступить с требованиями принудительного выполнения и обратиться к судебным приставам, которые наложат арест на карты и имущество.

Возможно ли заключить мировое соглашение по ипотечному кредиту?

Вариант возможен при выполнении нескольких условий: у должника нет в собственности другого жилья, на момент заключения отсутствуют просрочки.

С какого момента мировое соглашение вступает в законную силу?

Мировое соглашение начинает действовать по истечении пятнадцати рабочих дней после вынесения определения. В случае его обжалования — в день вынесения апелляционного определения.