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Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт с кешбэком за услуги ЖКХ

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 июньского рейтинга по версии портала Выберу. ру, заняв 2-е место среди лучших дебетовых карт с максимальным кешбэком за оплату услуг ЖКХ. В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-100 по активам (на 01.05.2025 г.).

Аналитики портала при составлении рейтинга ориентировались на такие ключевые параметры как проценты начисления кешбэка в категории «ЖКХ», бонусы на все покупки и ограничение на максимальный лимит бонусов. Кроме того, были учтены стоимость выпуска и обслуживания карты, условия бесплатного обслуживания при выполнении требований банка, а также получение дохода на остаток по счёту карты и ряд других параметров.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА)«А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР»)"А" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1350 банкоматов.