Как сохранить цветы при вручении в холодное время года

Узнайте, на что обращать внимание при выборе и упаковке букета в дождь, снег или ветер. Выясните, как сохранить цветы свежими и красивыми при вручении.

Мороз, ледяной ветер, снегопад или резкий перепад температур может за считанные минуты превратить пышный букет в унылый веник. Удобнее воспользоваться доставкой цветов в Гомеле сразу до двери получателя — так цветы будут находиться в комфортных условиях. Но если вы решили лично вручить цветы, узнайте, как защитить их от непогоды.

Выбор и подготовка букета

Важно выбрать цветы, которые более других устойчивы к холоду, и обеспечить им надежную защиту. Композиция может оставаться в красивой декоративной упаковке, но понадобится еще и специальная защитная пленка или бумага. Флористы, конечно, могут давать гарантии свежести букета, но если транспортировка была неправильной, цветы быстро завянут.

Выбирайте «морозостойкие» растения

Если вы не ищете конкретные виды, можно отдать предпочтение цветам, которые лучше переносят холод.

Устойчивы: хризантемы, гвоздики, розы.

Чувствительны: орхидеи, тюльпаны, гортензии, фрезии, альстромерии.

Если предполагаете, что с букетом придется провести какое-то время на улице, например дойти от парковки, лучше выбирать устойчивые к непогоде растения.

Попросите дополнительную упаковку

Главный враг зимой не столько сам холод, сколько резкий ветер и конденсат. Поэтому нелишним будет попросить дополнительную упаковку — крафт-бумагу или пленку. Они должны быть выше самых длинных бутонов, чтобы создать внутри воздушную подушку и защитить от прямого контакта с холодом. Цветы лучше завернуть полностью, включая концы стеблей.

Когда на улице дождь или снег, крафт-бумагу лучше заменить пленкой. Если влага быстро доберется до бутонов, они могут потемнеть. Опытные флористы знают, как важно защищать цветы от непогоды, поэтому не жалеют упаковочных материалов. Например, пользователи сервиса Flowwow в отзывах часто отмечают обилие бумаги и пленки, но цветы при этом свежие и красивые.

Сократите время пребывания на улице

Цветы лучше переносят холод, чем ветер и перепады температур. Важно сократить время их пребывания на открытом воздухе до минимума, поэтому лучше, если курьер заранее предупредит о приезде. Например, позвонит за 5-10 минут, чтобы получатель успел выйти и сразу принять букет.

Если вам нужно пройтись с букетом пешком, несите вертикально, чтобы не сломать стебли и не дать влаге стечь на бутоны. Едете на своей машине? Тогда не ставьте цветы под поток горячего воздуха из печки — они получат тепловой ожог и быстро завянут. А в багажнике может быть такая же температура, как на улице. Оптимальный вариант — заднее сиденье.

После вручения напомните получателю об акклиматизации — цветы должны около 30 минут оставаться в упаковке и желательно в прохладном месте, чтобы не было резкого перепада температуры.