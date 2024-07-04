Банк Открытие
Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, СМБ и Private Banking.
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Контакты
|Адрес
|г.Рязань, ул.Вознесенская, д.66
|Сайт
|www.open.ru
|Телефон
|8 800 444-44-00
|Руководитель