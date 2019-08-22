Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

В Рязани купить оправу, линзы или заказать очки не составляет особого труда. Салоны оптики есть почти в каждом районе города. Но сделать качественную покупку по приемлемой цене, получив максимум внимания со стороны продавцов-консультантов и высококвалифицированных врачей, можно далеко не везде.

О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов « Мой взгляд » и Monview Александрой Закипных.

— Александра Евгеньевна, вы — лицо и руководитель салонов Monview и «Мой взгляд». Расскажите о своей работе.

— На данный момент мы активно развиваем бренд Monview, делая основной акцент на качестве услуг. Я регулярно посещаю европейские оптические выставки, где произвожу отбор новых коллекций.

— Вы сама носите очки. А что добавляет этот аксессуар к образу женщины, какие дополнительные ощущения рождает?

— Очки — это не просто аксессуар. Первым делом мужчина обращает внимание на лицо девушки. Поэтому смело можно сказать, что очками можно привлечь внимание. И ими же полностью изменить свой образ.

Хочется иметь в своем арсенале лаконичную классику на каждый день, что-то ироничное для прогулок с друзьями или броское и эффектное, чтобы моментально преобразить любой, даже самый непретенциозный комплект. Хотя очки — аксессуар небольшой, на внешний вид они оказывают колоссальное влияние.

— А для мужчины очки — важный аксессуар?

— Вы знаете, мужчина — натура более прагматичная. Для большинства из них ношение очков — это не только способ подчеркнуть индивидуальность, но и дополнительная возможность защитить здоровье глаз.

— Как один из хорошо информированных экспертов в мире оптики, поясните нам, какие новации внедряют ведущие бренды, чтобы сделать очки и линзы более удобными, безопасными и красивыми?

— Конечно, лидеры рынка качественной оптики особое внимание уделяют эстетической привлекательности оправы. Сейчас по-прежнему популярны очки с использованием драгоценных металлов, отделка бриллиантами и стразами. Раньше при плохом зрении, людям приходилось носить оправы с громоздкими стеклянными линзами, а сами очки причиняли дискомфорт, сейчас большинство производителей перешли на изящные, почти невесомые пластиковые линзы, носить которые одно удовольствие.

— Александра Евгеньевна, вы недавно вернулись из Милана, где знакомились с новыми коллекциями стильной оптики. Какие формы, материал, цвет и отделка оправ являются актуальным трендом лета-осени 2019 года?

— Не могу сказать, что ведущие производители мира оптики собираются удивить рынок какими-то принципиально новыми тенденциями. По-прежнему в моде оправы геометрических форм (круг, квадрат), очки «кошачий глаз», футуристические очки Sci-fi: очки-маски в спортивном стиле, очки оверсайз.

— Подскажите, как часто нужно обращаться к офтальмологу?⠀

— Если мы не рассматриваем экстренные ситуации, то даже здоровый человек без жалоб раз в 1-2 года должен посещать офтальмолога для профилактики. Если у человека уже есть близорукость или дальнозоркость, миопия или астигматизм, то он должен посещать офтальмолога минимум раз в год. Детей дошкольного возраста стоит показывать офтальмологу раз в год.

— Может ли модная и стильная оптика быть доступной широким потребительским слоям?

— Конечно, но сколько бы ни стоила оправа и линзы, мы принципиально не работаем с поставщиками, у которых нет лицензий, и чья продукция не соответствует ГОСТам. Мы делаем ставку на качество, не важно — идет ли речь о брендовых очках или о продукции, рассчитанной на массового потребителя. Мы хотим, чтобы наши клиенты, приобретая качественную оптику, получали новое видение мира.

— В финале интервью не могу не спросить, за счет чего вашим салонам удается удерживать ведущие позиции в конкурентной борьбе?​

— Особых секретов нет. Надо любить свою работу, не обманывать людей, беречь репутацию. Мы создаем комфортные условия для клиента и предоставляем лучший сервис. Кроме того, во всех наших салонах работают сертифицированные врачи-офтальмологи и оптометристы. Наши специалисты постоянно повышают свою квалификацию, в том числе и за границей. Мы регулярно проводим различные акции для покупателей и готовы еще не раз удивить рязанцев.