Золотое ЖКХ. Как контролировать стоимость квартплаты?

Тарифы на ЖКХ традиционно каждый год увеличиваются, очередное повышение с 1 июля для многих неожиданностью не стало. Однако в этот раз некоторые рязанцы неприятно удивились тому, что, судя по счетам, квартплата увеличилась не только за июль, но и за несколько предыдущих месяцев.

«За два дня к нам поступило более 60 звонков от людей, которые столкнулись с завышенными тарифами при оплате, — утверждает Председатель Рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей „Человек“ Олег Попов. — Те, кто не успел оплатить услуги ЖКХ в июне вынуждены оплачивать их уже по другим ценам».

Олег Попов утверждает — это незаконно.

Для того, чтобы понять, насколько правдивы цифры в счетах за коммунальные услуги, достаточно сравнить тарифы на квитанциях и тарифы, указанные на сайте городской администрации или на стойках КВЦ. Кроме того, управляющие компании должны по требованию жильцов предоставлять полную информацию о том, в какие месяцы и по каким расценкам производились начисления.

«Счета по каждой квартире есть на сайте КВЦ, — объясняет директор управляющей компании ООО УК „Сервис СК“ Анастасия Панкова, — и человек в любой момент может, введя в личном кабинете номер своего лицевого счета в формате ххх-ххх-хх-ххх-х-хх, увидеть полную информацию о начисленных платежах, недоплатах и переплатах».

Если возникли подозрения на то, что стоимость платы за ЖКХ завышена, собственник квартиры может запросить в своей управляющей компании или в ТСЖ документы, подтверждающие правильность начисления оплаты. При этом должно учитываться качество услуг. Например, если из горячего крана течет вода температурой ниже 40 градусов, то плата должна начисляться как за холодную воду.

Тем, кто платит за воду и газ по счетчикам, выгоднее делать это ежемесячно не дожидаясь повышения расценок

Если в квартирах не установлены счетчики воды и газа, то расчет оплаты делается исходя из норматива потребления по количеству прописанных в квартире человек, а если таковых нет, то по количеству собственников помещения. И на каждый месяц расчет должен делаться исходя из тарифов этого месяца. Но в том случае, если в квартире стоят счетчики, задолженность по ним будет считаться по действующему тарифу. Условно говоря, если показания снимаются раз в 2-3 месяца, то невозможно посчитать сколько, например, воды было использовано в каждый из них. Поэтому тем, кто платит за воду и газ по счетчикам, выгоднее делать это ежемесячно не дожидаясь повышения расценок.

Отдельной темой стоит плата за отопление. По правилам она должна рассчитываться исходя из реально поставленного в дом тепла и меняться каждый месяц. Например, зимой, когда на улице морозы, топят сильнее и плата выше. Весной, когда температура батарей ниже, плата также должна снижаться.

Отдельной темой стоит плата за отопление

«В домах нашего жилого комплекса стоят общедомовые приборы учета тепла и в отопительный сезон мы ежедневно получаем информацию о том, сколько тепла было поставлено в дома, — рассказывает Анастасия Панкова. — Поэтому расчет начислений у нас идет не только по квадратным метрам площади, но и по гигакалориям. Если сравнить, то плата за отопление у нас меняется каждый месяц. Все эти данные есть в управляющей компании и любой из жильцов может с ними ознакомиться».

Однако такой порядок не везде. По словам Олега Попова очень часты случаи, когда несведущие жильцы платят своей управляющей компании за отопление гораздо больше, чем компания отдает поставщику тепла. Проверить это можно с помощью несложных расчетов.

«В сфере ЖКХ действуют „Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов“, — разъясняет Олег Попов. — В приложении №2 есть формулы, по которым производится расчет реальной стоимости тепла в квартире. Для того, чтобы рассчитать сколько с вас взяли лишних денег, надо запросить в управляющей компании счета на оплату теплоносителя ежемесячно за последние 36 месяцев. В формулу из Правил надо подставить площадь квартиры и площадь всех отапливаемых помещений многоквартирного дома. Их можно посмотреть в акте ввода дома в эксплуатацию. Сделав расчет по каждому месяцу нужно сравнить цифры с теми, которые в платежных квитанциях. И сразу будет видно, залезли в ваш карман или нет»

Если есть переплата, то нужно написать заявление в ТСЖ или УК, приложить счета из РМПТС, паспорт дома, где указана общая площадь отапливаемых помещений и его площадь квартиры, показав эти правильность своих расчетов. И попросить в добровольном порядке вернуть сумму переплаты или зачислить ее в счет будущих платежей.

«При этом можно упомянуть, что в случае отказа вы будете вынуждены потребовать взыскания штрафа в досудебном порядке, — отмечает Олег Попов. — Есть правила, позволяющие требовать с ТСЖ или УК выплаты вам штрафа за переплату в досудебном порядке, И если вы пишете заявление, то имеете право попросить кроме переплаченных денег, выплатить вам штраф, который составляет 50% от переплаченных сумм. А при отказе можно обращаться в суд. Как показывает практика, суды в таких делах встают на сторону жильцов и присуждают выплатить не только сумму переплаты, но и моральный вред и штраф».