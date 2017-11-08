ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса бизнес-класса «Наследие». «Вобрав в себя лучшие представления о европейском идеале жизни в атмосфере комфорта, отвечающего современным требованиям эргономики жилых пространств, комплекс „Наследие“ с нетерпением ждет своих жильцов в одном из самых интеллигентных районов города — в его историческом центре Рязани, по адресу улица Чапаева дом 58», — отметил застройщик.

Каждый из владельцев квартир в «Наследии» — житель делового центра города, в котором расположены не только театры, парки, концертные залы, но различного рода министерства, управления, многие из них находятся в пешей доступности и видны из окон комплекса.

В то же время тихие улицы Маяковского и Чапаева создают особую неповторимую ауру теплоты и уюта, присущую тихому центру Рязани, подчеркнули в «Мармаксе».

Комфорт жизни в центре

Для того, чтобы люди получали удовольствие от каждого дня, прожитого в доме, и испытывали за него искреннюю гордость, «Мармакс» продумал все до мелочей.

Внутренняя территория комплекса спланирована так, чтобы сделать двор приватным и изолировать от уличного шума. Забота о детях, живущих в комплексе «Наследия» главным образом проявляется в продуманном обустройстве современной травмобезопасной детской площадки — нескользящее амортизирующее покрытие, предотвращающее получение травм и ссадин, благодаря составу и способу укладки которого дождевая вода не будет скапливаться на территории для отдыха.

Локация комплекса позволяет заботливым родителям грамотно распределить время и не будить рано своего ребенка, чтобы отвезти его в хороший детский сад или престижную школу в центр города — жильцы «Наследие» избавлены от этих неудобств и ненужной суеты, они живут в центре.

Развитая инфраструктура малого центра насчитывает множество объектов социального значения — детские сады и развивающие студии, школы и гимназии с многолетней историей и репутацией, подтвержденной не одним поколением выпускников и учителей. Все это доступно в нескольких шагах от дома.

Стоит отметить, внутренняя инфраструктура комплекса также хорошо развита и соответствует современным желаниям активных городских жителей — на первом этаже располагаются коммерческие помещения с отдельными выходами на улицу.

Жилой комплекс «Наследие» открывает большие возможности для бизнеса и для комфортной жизни владельцев квартир. Жить в этом доме — приятно, заниматься делами — удобно.

Благородство форм

В строгой геометрии форм и песочной гамме отделки фасадов читаются общие мотивы с большим стилем архитектуры XX века, но главную роль играет современная классика, которая символизирует возвращение к истокам европейской культуры.

Массивные ряды карнизов обрамляют мозаичный пояс из керамогранита глубоких шоколадных тонов, подчеркивают границы открытых террас и крыши дома. Ощущение комфорта и свободы присутствует в каждой из квартир комплекса, благодаря тщательному планированию жилых пространств.

Команда компании «Мармакс» ставила для себя приоритетом комфортное проживание в просторных квартирах с продуманным функциональным зонированием, увеличенной высотой потолков, большими усиленными панорамными окнами с многофункциональным стеклом SunGuard® HP Neutral 60/40, пропускающими на порядок больше дневного света в любое время года, что положительно скажется на микроклимате в квартире и комплексе в целом.

Для более эффектного образа комплекса «Наследие» была разработана сложная комбинированная система архитектурного ночного освещения, сочетающая в себе несколько техник.

Тысячи скрытых механизмов

Работа коммуникаций комплекса «Наследие» надежна и автоматизирована, благодаря оборудованию последнего поколения, обеспечивающему полноценное функционирование множества систем. К преимуществам «Наследия» также относятся бесшумные американские лифты OTIS, широкие светлые коридоры и просторные квартиры.

По современным тенденциям отказа от централизованной системы отопления, жилой комплекс оснащен газовыми котлами итальянского производства с использованием инновационных технологий. Газовые двухконтурные котлы имеют возможность контроля пламени и тяги, так же системой предусмотрена защита от перегрева и замерзания. Владельцы квартир сами могут определить начало и окончание отопительного сезона и, в отличие от большинства из рязанцев, подобрать оптимальную температуру для своей квартиры.

Так же в комплексе применены современные шумопоглощающие материалы, улучшенная система дымоотведения и вентиляции — с помощью данных технологий и систем жители дома не почувствуют дискомфорта от шума из соседних квартир, и от звуков и посторонних запахов с улицы.

Гарантом комфортного проживания в «Наследии» является многоуровневая система безопасности и контроль доступа на территорию комплекса. В него смогут попасть только желанные гости.