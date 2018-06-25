Жаркая музыка «Дикой мяты» ознаменовала приход лета

С 9 по 11 июня в Тульской области в очередной раз прошел фестиваль «Дикая мята». По версии портала «Афиша», это мероприятие входит в пятерку лучших событий страны и собирает под открытым небом зрителей не только из центрального региона, но и со всех уголков России. В этом году для 60 тысяч гостей выступили более 70 исполнителей, среди которых были The Hatters, «Кирпичи», Oligarkh, Mgzavrebi и BrainStorm и другие.

Традиционно «Дикая мята» пользуется популярностью среди жителей Рязанской области — сказывается близость площадки, ведь добраться до деревни Бунырево в Тульской области можно всего за несколько часов комфортной езды на машине. В этом году на музыкальном событии для всех работали три сцены, на которых в течение трех дней практически круглосуточно звучали популярные песни и ди-джей сеты.

Учитывая, что в этом году «мята» побила рекорды посещаемости — по данным организаторов, количество зрителей выросло на 25%, и за три дня достигло 60 тысяч человек, все гости отдыхали с комфортом. Для этого был организован палаточный лагерь — здесь сдавали в аренду как палатки, так и места под них, и спортивные площадки, и места отдыха, и кафе. Так, гурманам было, где разбежаться в своих желаниях: предлагались блюда высокой кухни — с грилем, азиатской едой и многим другим, удобный и вкусный фаст-фуд — различные бургеры, хот-доги, кофе на вынос и пирожки, а также классическая еда с горячими супчиками и напитками.

В этом году «мята» побила рекорды посещаемости

К началу фестиваля погода резко испортилась: вместо жаркого солнца гостей встретили сначала небольшой дождь, а потом — похолодание. Однако, не замерз никто: опытные гости мероприятия давно знают, что в июне погода очень нестабильна, и запасаются как кремом для загара, так и теплыми вещами. Ну, а остальные грелись, как могли: кто-то ходил в спальных мешках, кто-то приклеивал скотчем к нижней части спины туристический коврик — а что, и тепло, и сидеть удобно. К слову, уже к третьему дню фестиваля, кажется, горячая музыка разогрела и погоду. В Центральную часть России пришло настоящее тепло! «Старожилы» мероприятия отмечают, что лето всегда приходит с «мятой». Сбылось их пророчество и в этот раз.

Хочется отметить и еще одно успешное решение организаторов — уже второй год подряд партнером «Дикой мяты» выступает Tele2. И это очень удачно, потому что, как понимаете, для более чем 60 тысяч зрителей важно оставаться на связи здесь, в Бунырево, практически в открытом поле. То и дело на площадке мероприятия встречались зрители, которые снимали фото, вели прямые эфиры. И, что особенно хочется отметить, абонентам Tele2 выложить в интернет свои снимки и видео сделать было очень просто

Впервые в истории мероприятия оператор организовал для всех желающих онлайн-трансляцию

Кроме того, Tele2 привнесла другие правила в «Дикую мяту — 2018». Впервые в истории мероприятия оператор организовал для всех желающих онлайн-трансляцию , показав выступления и интервью хедлайнеров фестиваля. Вела прямой эфир знаменитая телеведущая Тутта Ларсен. Видео уже посмотрели полмиллиона раз! Кроме того, компания добавила для своих клиентов новую возможность — посетить на мероприятии автограф-сессии хедлайнеров фестиваля.

Также оператор позаботился о всех гостях — компания организовала специальную площадку, где желающие могли отдохнуть на удобных пуфах, зарядить гаджеты и сфотографироваться в фотозоне.

«Нам важно было сделать так, чтобы на „Дикой мяте — 2018“ тысячи наших абонентов смогли комфортно провести время. На открытом пространстве, практически в поле, наши клиенты делились с друзьями яркими фотографиями, видео и собственным эмоциями. Кроме того, они оставались онлайн и в дороге: ранее практически на всем тульском участке трассы М2 мы увеличили скорость и улучшили качество 3G/4G-интернета, а более чем на половине калужского участка Р132 — качество 3G», — рассказал директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов.

В этом году, сообщают представители оператора, на 36% выросло число приехавших клиентов Tele2 и составило около 10 тысяч человек. География регионов страны, откуда собрались абоненты оператора, расширилась до 48: присоединились гости из Ханты-Мансийского автономного округа, Бурятии и Карелии, Омской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областей.

За три дня фестиваля клиенты Tele2 использовали на 30% больше интернет-трафика, чем в прошлом году

Традиционно больше всего абонентов на фестивале было зарегистрировано из близлежащих регионов — Тульского, Московского и Калужского. А из удаленных областей лидерами по числу посетителей стали — Воронежская, Ленинградская и Липецкая. Интересным фактом стало то, что на мероприятие приехали также клиенты оператора и из крайних уголков России — Ямало-Ненецкого автономного округа и Архангельской области.

За три дня фестиваля клиенты Tele2 использовали на 30% больше интернет-трафика, чем в прошлом году. Поставлен и личный рекорд — 32 Гб трафика скачал на мероприятии житель Тульской области. Это почти втрое больше, чем у самого активного пользователя годом ранее, и в три раза больше, чем у «интернет-качков», занявших второе и третье место в рейтинге этого года.

Всего с площадки мероприятия абоненты Tele2 сделали 6 тысяч звонков, с прошлого года показатель вырос на 72%. Общая продолжительность разговоров составила 672 часа, увеличившись на 89%. Самые длинные телефонные разговоры совершали клиенты из Кировской, Томской и Новгородской областей — среднее время их вызовов составило 18, 12 и 11 минут соответственно. А лаконичными оказались жители Республики Бурятии, Архангельской и Ульяновской областей. Их звонки в среднем длились всего по 1 минуте.

Судя по всему, отдых на фестивале удался!