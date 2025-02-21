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«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андреем Оришкевичем состоялась накануне Дня защитника Отечества и прошла в неформальной обстановке.

Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андреем Оришкевичем состоялась накануне Дня защитника Отечества и прошла в неформальной обстановке. Гостям подарили ценные подарки от компании и пообещали помощь в любых вопросах.

«За суетой и срочностью повседневных дел мы часто не успеваем быть благодарными тем, кто защищают нашу Родину. Мы хотим, чтобы ваша жизнь стала лучше. Поэтому готовы помогать. В том числе — в ваших бытовых, повседневных вопросах. Ждем конкретных запросов и обязательно на них отреагируем… Особенно приятно видеть сегодня нашего сотрудника — ныне мобилизованного бойца», — сказал Оришкевич.

Денис Ружицкий служит под Курском. Сейчас он приехал в отпуск и на встречу пришел вместе с мамой — Светланой Васильевной. Также гостями компании стали родители сотрудника Андрея Ляпукина — Елена Владимировна и Юрий Петрович. Последний рассказал, что сын проходит службу в Херсонской области.

До призыва Денис Ружицкий и Андрей Ляпукин были в «Зеленом саде» подсобными рабочими. Их карьера только началась и продолжится после возвращения ребят с СВО.

Максим Шишенок отработал в компании несколько лет. Он плотник-бетонщик, который также был мобилизован и сейчас защищает нашу Родину. На встречу с управляющим директором «Зеленого сада» пришла его супруга Евгения Николаевна. Каждый день Евгении начинается с долгожданного СМС-сообщения. Любимый муж Максим пишет, что жив и здоров, что скучает по ней и дочкам. За последние два с половиной года такие сообщения стали традицией их семьи. Говорят, люди привыкают ко всему. Но спокойно относиться к тому, что муж участвует в СВО и постоянно рискует собой не получается.

Вместе Евгения и Максим более 14 лет. Они познакомились, когда оба учились в строительном колледже. Сначала дружили, потом поженились. Максим остался в профессии, Евгения предпочла стать воспитателем детского сада. Сейчас в семье растут две дочки, обе уже школьницы. Совсем недавно любимый муж и папа приезжал в очередной отпуск. Для девочек это всегда настоящий праздник, и они ждут папу домой — уже насовсем.

Пока все бойцы заняты самым важным делом на свете — они защищают Родину, свои семьи, каждого из нас. Отстаивают независимость, честь и гордость великой страны. А мы ждем их возвращения: в мирную жизнь, в семью, на рабочие места.

Компания «Зеленый сад» с радостью примет обратно на работу сотрудников — участников СВО. Более того, подписан приказ об увеличении каждому из них заработной платы сразу после зачисления в штат.

Накануне 23 февраля «Зеленый сад» также поздравляет всех мужчин, которые трудятся в компании, с Днем защитника Отечества. Мы гордимся тем, что в наших рядах работают настоящие профессионалы — смелые и надежные, сильные духом и упорные в достижении целей.