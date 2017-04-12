Защита двигателя на новом уровне: масло «Лукойл Genesis Advanced»

Хороший автомобиль может прослужить долгие годы при условии качественного технического обслуживания в послегарантийный период. Неотъемлемой частью такого ТО является правильный подбор моторного масла и его своевременная замена. Для современных легковых автомобилей с пробегом одним из самых популярных выборов сегодня становится моторное масло «Лукойл Genesis Advanced 10W-40». Защита двигателя от износа при использовании этого масла превосходит стандарт API SN до шести раз.

Мировые автопроизводители сегодня все чаще выпускают двигатели, «заточенные» под использование маловязких масел. Оптимальным выбором для владельцев подобных новых машин становятся моторные масласвязкости 5W-30. Широкому потребителю, в частности, доступны масла «Genesis claritech» (для дизельных двигателей с фильтрами сажевых частиц), «Genesis armortech A5/B5» — (специальная разработка для двигателей Ford) и «Genesis glidetech 5W-30» (для японских и корейских авто).

В то же время, в постгарантийный период, когда пробег автомобиля достигает более 100 тысяч километров, в двигателях неизбежно увеличиваются зазоры между стенкой цилиндра и поршнем и если продолжать использовать маловязкие масла, то создаваемой толщины масляной пленки для нормальной работы двигателя может оказаться недостаточно. В масляный картер будет происходить прорыв газов сгорания, масло начнет интенсивно окисляться и образовывать отложения на деталях двигателя. Если у автовладельца прежде не было нужды доливать масло, то сейчас такая необходимость может возникнуть — двигатель начнет его «есть».В этот период появляется необходимость перейти на более вязкие масла, которые будут обеспечивать большую толщину масляной пленки и продлить жизнь двигателя. Именно к таким маслам относится «Лукойл Genesis Advanced 10W-40».

«Лукойл Genesis Advanced 10W-40» - не имеет аналогов на российском рынке»

«Масла на основе синтетических технологий (полусинтетика) — самая популярная в нашей стране категория масел. Его выбирают как владельцы поддержанных, так и новых автомобилей. На отечественном рынке представлено более 40 различных брендов масел с такой вязкостью. И на общем фоне особенно выделяется моторное масло «Лукойл Genesis Advanced 10W-40». Маслолицензировано API в соответствии с наивысшей категорией эксплуатационных свойств — APISN. По нашим наблюдениям, продукт просто не имеет аналогов на российском рынке. На фоне импорта оно отличается не только более выигрышной ценой, но и рабочими характеристиками. Клиенты единодушно отмечают: двигатель с Advanced легко запускается даже в сильнейшие морозы и «работает как часы», -подчеркивает Александр Рудый, исполнительный директор ТД «Промышленные масла», крупного дилера смазочных материалов на Северо-Западе России.

«Лукойл Genesis Advanced 10W-40» полностью соответствует требованиям, Volkswagen, Renault, Fiat, а также KIA, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda, Peugeot, Citroen, Mitsubishi и других автопроизводителей, предусматривающих использование масел уровня свойств APISN, ACEAA3/B4 и A3/B3. К настоящему моменту продукт получил официальное одобрение Mercedes-Benz.

«Лукойл Genesis Advanced 10W-40» получил официальное одобрение Mercedes-Benz

«Это масло создавалось с учетом самых жестких требований мировых автопроизводителей, а также российских условий эксплуатации и климатических особенностей. Благодаря использованию собственных базовых масел, в том числе высшей категории —VHVI, сбалансированной формуле и пакету присадок нового поколения, нам удалось сделать продукт исключительных свойств. Он обеспечивает как превосходную защиту от износа, так и высокую чистоту двигателя», — рассказывает один из его разработчиков Андрей Стерхов, директор по науке компании смазочных материалов Лукойл.

Рекомендуемый интервал замены «Лукойл Genesis Advanced 10W-40», при котором масло сохраняет свои лучшие качества, — до 15 тыс. км. Испытания «Лукойл Genesis Advanced 10W-40» продемонстрировали его заметное превосходство относительно отраслевых стандартов по противоизносным свойствам, чистоте и экономичности. Его защита от износа превосходит стандарт APISN до шести раз, а показатель низкотемпературной прокачиваемости масла — выше требований стандарта SAE более чем в четыре раза.