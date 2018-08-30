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14:44, 30 августа 2018 60

«Выигрывает тот, кто осваивает что-то новое». Специалист РНПК рассказал о работе на заводе

«Выигрывает тот, кто осваивает что-то новое». Специалист РНПК рассказал о работе на заводе

В первое воскресенье сентября профессиональный праздник отмечают работники нефтяной, газовой и топливной промышленности. В Рязани отрасль представлена нефтеперерабатывающей компанией, входящей в холдинг лидера российской нефтяной отрасли НК «Роснефть». На предприятии трудится более 3,5 тысяч квалифицированных специалистов, многие из которых приехали в Рязань из других регионов.

Например, начальник установки гидроочистки дизельного топлива Дмитрий Романютин родом из Уфы. Там он окончил нефтяной технический университет, а работать поехал в Рязань и в 2010 году устроился в АО «РНПК».

Сам Романютин рассказывает, что Рязань ему понравилась сразу, а завод — впечатлил. «Люди хорошие, производство отлаженное, есть перспективы карьерного роста, а самое главное — коллектив. Я сразу же стал здесь „своим“. Нам, то есть мне и еще нескольким прибывшим вместе со мной выпускниками, читали курсы в заводском учебном центре, здесь же мы повышали квалификацию, нам устроили отличную „заточку“ под конкретные должности на производстве», — вспоминает Дмитрий.

«Я сразу же стал здесь „своим“»

Сейчас Романютин и сам преподает на курсах для «новобранцев» завода, а также для студентов профильного направления радиоуниверситета. «Они приходят к нам на производственную практику, готовят дипломы, просят совета. И всегда получают от меня необходимую теоретическую помощь и поддержку», — говорит начальник установки.

Свою работу он называет особо ответственной, потому что гидроочистка дизельного топлива — одна из последних процедур обработки нефтепродукта перед тем, как его отправят покупателю.

В начале трудового пути Дмитрия установка выдавала дизель по стандарту Евро-4. В 2012 году, уже после первого этапа реконструкции, завод стал выдавать дизель по высшему стандарту Евро-5. В 2018 году установку полностью перебрали, изменили ее конструкцию на 100% и теперь абсолютно новая система выдает дизель.

«Надежные друзья и единомышленники у меня уже есть»

Сейчас же появились предложения по улучшению технологической схемы установки, и рабочий коллектив готовится к капитальному ремонту, который пройдет в 2020 году.

Дмитрий Романютин планирует и дальше работать на своей установке, делать производственную карьеру и по мере возможности получать дополнительное, в том числе и смежное образование. «В современном мире выигрывает только тот, кто постоянно осваивает что-либо новое, имеющее практическое значение. В Рязани я намерен создать семью и окончательно укорениться. Надежные друзья и единомышленники у меня уже есть», — заключил Дмитрий.

По материалам газеты «Рязанские Ведомости»


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