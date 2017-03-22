Выходной в Рязани. Что показать гостям

Не так давно я столкнулась с интересной ситуацией: более двадцати лет прожив в Рязани вдруг обнаружила, что некуда сводить друзей, приехавших из другого города. Мы как-то привыкли, что есть Константиново, Кирицы, Пощупово, Солотча, Ласковские озера, дубовая роща около Коростово, но все они находятся за пределами города и посещение этих, бесспорно, интересных и красивых мест, требует наличие времени и автомобиля. А куда сходить в городе, не выезжая за его пределы? Первый ответ, приходящий в голову — Кремль. Летом можно погулять по Подбелке. А еще?

Я решила по-другому посмотреть на наш город и поискать интересные места, которые можно было бы показать гостям. Да и просто самостоятельно прогуляться, заново открывая для себя привычные городские пейзажи.

Конечно, Рязань — приятный город для прогулок и экскурсий. Однако большинство старинных домов настолько привычны рязанцам, что их почти перестали замечать. В отличие от гостей города, которые дружно отмечают, что в Рязани есть на что посмотреть.

Большинство зданий исторического центра построено в XIX веке и представляет собой прекрасные образцы архитектуры. Каждое по-своему красиво, ведь в позапрошлом веке не было массовой застройки и дома создавалось с любовью и вниманием к деталям. Если прогуляться по улицам Астраханской, Полонского, Праволыбедской то чуть ли не каждый второй дом привлекает внимание.

Итак, что можно и нужно сделать, находясь в Рязани и имея пару часов свободного времени?

Вспомнить наследие Сергия Живаго

Монументальное серое здание, в котором находится областная администрация, до сих пор хранит на своем фасаде следы надписи «БАНКЪ С. ЖИВАГО». Это здание построено перед революцией по проекту архитектора Юлиана Дюпона на месте старого здания банка Сергия Живаго — первого банка в Рязани, начавшего работу в 1863 году. Деньги на его устройство пожертвовал рязанский купец Сергей Афанасьевич Живаго. По его завещанию 80% прибыли банка должно было использоваться на благотворительные цели и именно на эти деньги в Рязани были построены здание ремесленного училища и первый в городе родильный дом — «дом родовспоможения», который содержался на прибыль от работы банка. Согласно завещанию, банк содержал также училище для бедных девушек, приют для детей-отказников при роддоме и больницу при Казанском женском монастыре.

Здание банка Живаго

Посетить владения Гаврилы Рюмина

Зайдем в парк и окажемся в бывших владениях известного рязанского купца и мецената Гаврилы Васильевича Рюмина, который, купив в XIX веке часть оврага разбил на его на склонах красивый парк, а на краях построил два дома: каменный и резной деревянный.

Каменный особняк, построенный в классическом стиле после смерти хозяина один из его сыновей подарил особняк городу. Сейчас в нем располагается художественный музей.

Здание художественного музея

Деревянное здание Летнего клуба Дворянского собрания удивляет даже искушенных путешественников. Именно в этом деревянном доме и прилегающем парке 23 октября 1905 года проходил митинг по случаю Высочайшего Манифеста Государя Николая II «о даровании Свобод народу».

Летний клуб Дворянского собрания

Напротив художественного музея, на перкрестке улиц Свободы и Полонского стоит скромный двухэтажный угловой дом, построенный в первой половине XIX века и также принадлежавший Гавриле Рюмину. Этот дом знаменателен тем, что в нем дважды останавливался император Александр I, когда посещал Рязань.

Дом Рюмина на улице Полонского

Рассмотреть старинные барельефы

С двух сторон от моста через Лыбедский бульвар стоят два здания, украшенные барельефами. Одно из них — политехнический институт. На его фасаде находится портрет архитектора Матвея Казакова, автора проекта самой старой части здания, выстроенной в конце XVIII века и выходящей на Астраханскую улицу. Другая часть, расположенная вдоль Николодворянской улицы, выстроена почти век спустя. Это здание имеет славную историю. До 1917 года здесь располагалась 1-я Рязанская гимназия. Она была образована в 1804 году и проработала до революции. Среди учеников этой гимназии немало знаменитых имен: поэт Яков Полонский, чья могила находится на территории Рязанского Кремля, историк Дмитрий Иловайский, знаменитый психиатр Петр Ганнушкин. Здесь же сдавал экзамены на звание учителя Константин Эдуардович Циолковский. В стенах гимназии бывали и российские монархи: 19 сентября 1832 года ее посетил Николай II, а 16 августа 1837 года — Цесаревич Александр.

Здание 1-й гимназии

С другой стороны моста находится бывшее здание Дворянского собрания Рязанской губернии, в котором до недавнего времени располагался центральный дворец бракосочетания. Здание построено в начале XIX века, и реконструировано в 1852 году рязанским архитектором Николай Воронихиным. Зданием удобнее любоваться с другой стороны улицы, от библиотеки имени Горького — с этого ракурса можно хорошо рассмотреть богатый фасад и лепные гербы рязанских уездных городов, которыми он украшен.

Здание Дворянского собрания Рязанской губернии

Заглянуть в дом Салтыкова-Щедрина

Одноэтажное старинное здание на перекрестке улиц Ленина и Николодворянской выстроено в начале 1800 годов. Именно в этом доме снимал комнаты писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, будучи в 1858—1860 годах рязанским вице-губернатором. В доме тогда бывали писательница Надежда Хвощинская, путешественник Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский.

В 1867—1868 Михаил Евграфович снова жил в Рязани, занимая должность председателя Казенной палаты Рязани. В те годы он снимал комнаты в старинном одноэтажном доме № 49 на перекрестке улиц Свободы и Щедрина, который также сохранился до сих пор.

Дом Салтыкова-Щедрина

Полюбоваться старинными деревянными кружевами

Именем знаменитого писателя названа и улица, на которой он жил. Улица Салтыкова-Щедрина была когда-то южной границей Рязани. Основная часть деревянных домов здесь построена в конце XIX — начале XX веков и являет собой образец окраинной городской застройки. Идя по ней на каждом шагу любуешься кружевными резными наличниками.

Деревянная резьба на улице Щедрина

В основном здесь стоят обычные жилые дома, но некоторые имеют интересную историю. Например, дома №19 и 21 — сохранившаяся часть усадьбы, одним из владельцев которой был Петр Михайлович Попов, двоюродный брат изобретателя радио Александра Попова и строитель Московско-Рязанской железной дороги.

Дом №19 на улице Щедрина

Прикоснуться к «Русской Америке»

На улице Вознесенской, 64 почти 200 лет стоит дом Лаврентия Загоскина, путешественника и землепроходца, исследовавшего «Русскую Америку» — Аляску. Подробно исследовав Аляску и Алеутские острова он написал книгу «Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведенная в 1842—1844 годах». В 1867 году Император Александр II был вынужден уступить «Русскую Америку» из-за невозможности защитить и полноценно освоить далекие владения империи. Тем не менее, до сих пор в тех краях необычайно сильна русская культура, которая проявляется во многих аспектах жизни народов Аляски. После смерти Загоскина в 1890 году его дом сменил владельца, а после революции во флигеле дома начала работу первая в Рязанской губернии радиотелеграфная станция.

Дом Лаврентия Загоскина