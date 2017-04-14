Водитель и пассажир: как понять друг друга

«Маршрутчики везут людей будто дрова», а «Пассажиры хамят и издеваются». Конфликт между водителями и пассажирами, кажется, будет длиться пока не закончится век маршрутных такси. Поводы для скандалов, возникающие в салонах, самые разные: громко хлопнул дверью, тихо попросил об остановке, у водителя нет сдачи. После одного из таких случаев, когда водитель маршрутки № 73 нагрубил пассажиру, в Рязани создали петицию с просьбой к властям ужесточить контроль над водителями пассажирского транспорта.

Широкий резонанс вызвала и история про водителя с маршрута №98, обругавшего пассажирку за то, что она громко кашляла. Впрочем достается и водителям. Пассажиры не стесняются в выражениях, а порой и пускают в ход кулаки. Только о таких случаях редко рассказывают. Журналист RZN.info решил провести день бок о бок с водителем маршрутного такси и понаблюдать за его работой .

Раннее утро, микрорайон Семчино. Пассажиры, зевая, садятся в микроавтобус № 98. За рулем Алексей, опытный водитель. Наш путь лежит из Семчина и Канищева по Северной окружной дороге через центр города в Дашково-Песочню.

Рязанцы едут на работу, занимаясь «гимнастикой» в переполненном салоне: дотянуться до поручня, сохранить равновесие, удержать на себе падающего пассажира. Интересуюсь у водителя, зачем останавливаться, если в салоне нет сидячих мест?

«С нового года маршрутные такси приравняли к городским автобусам, поэтому обязаны», — объясняет Алексей. «Получается, что по одним правилам стоящих пассажиров должно быть не больше четырех человек. А по другим я обязан остановиться, даже если иду битком».

При этом водителям запретили останавливаться по требованию на стихийных остановках, которые официально не существуют, но удобны людям. Яркий пример — перинатальный центр и областная детская больница рядом с ним. От ближайшей остановки — метров пятьсот.

Теперь мамы с детьми и беременные женщины идут пешком. Запретили остановку и на Окском шоссе, перед «Круизом». Вместо удобного и быстрого пути в торговый центр на маршрутке №41 людям приходится идти пешком больше полукилометра или ехать в объезд. В пресс-службе администрации запрет объяснили заботой о безопасности людей. А на 98-м маршруте официально пропала остановка «Кинотеатр Родина», хотя это оборудованная остановка.

«Штраф 3000 рублей», — рассказывает Алексей. — «В каждой машине висит объявление, но людям не объяснить. Доходит до оскорблений. Меня несколько раз довольно грубо обзывали, когда отказывался останавливаться, требовали вернуть деньги. Бывало дергали за плечо. Однажды на отказ остановиться „по требованию“ пассажир в кабине начал хватать за руки, отбирать деньги. Во время движения, на скорости!»

Наш разговор проходит в пути. Алексей делает несколько дел сразу: следит за дорогой, считает вошедших пассажиров, собирает деньги, отсчитывает сдачу, отвечает на вопросы.

«Некоторые возмущаются, что не сразу сдачу даю», — делится Алексей. — «Начинают кричать, ругаться. Люди не понимают, что во время движения мне нужно управлять машиной и следить за дорогой. И я не могу стоять на каждой остановке, пока со всеми не рассчитаюсь, у меня график. Например, Канищево нужно проехать за 12 минут со всеми остановками и светофорами. Нет времени стоять подолгу». А как же другие водители? Ведь часто вижу, что подъезжают и стоят с открытыми дверями.

«Есть и такие. Идет борьба за пассажиров: в час пик мы перевозим полные салоны, а днем катаемся полупустыми. Вот кое-кто и старается встать так, чтобы пассажиры садились к нему, а не к тому, кто едет сзади. Сначала стоит, не давая другим подъехать к остановке, а потом гонит».

Подъезжаем к очередной остановке. Алексей спрашивает, есть ли выходящие. Недовольный женский возглас из салона: «Есть! Я вам говорила, а вы не слышите!»

«Такое тоже часто», — кивает Алексей. — «Говорят себе под нос, а потом недовольны, что их не слышат. Ведь в кабине шумно — работает двигатель, звуки из окна. Чтобы мы услышали, надо говорить громко. Очень мешают разговоры пассажиров по телефону около кабины. А вообще, большинство ссор идет от непонимания. Каждый судит со своей колокольни».

Завершаем очередной круг. Подъезжаем к стоянке, встаем в очередь. Перед нами две машины, интервал движения пять минут. Значит, через десять минут снова поедем. Быстренько проглотили по шаурме, запили кофе из термоса — и снова в путь.

Отдельно говорим о культуре общения. Вежливость пассажиров оставляет желать лучшего. Конечно, и среди водителей много хамоватых, резких, провоцирующих ссоры, уверен Алексей. Но таких меньшинство, по которому, к сожалению, судят обо всех. «К нам относятся как к прислуге, недостойной уважения. А мы должны выслушивать и молча терпеть», — жалуется Алексей.

Стемнело. Наш совместный рабочий день подошел к концу. Мой водитель явно устал. Все-таки это тяжелая работа: независимо от погоды и состояния дорог целый день провести за рулём в непростой дорожной обстановке города, проезжая ежедневно около 250 километров, целый день считать деньги и общаться с самыми разными людьми. Допили остатки кофе, попрощались. Алексею надо заправить машину, помыть ее поставить на стоянку. А завтра с раннего утра снова за руль и снова круг за кругом по городу.