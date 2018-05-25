Вихри газовых атак. Почему многоквартирные дома по всей стране взлетают на воздух?

Сообщения о взрывах бытового газа в российских многоэтажках давно заняли привычное и печальное место в новостных сводках. Последние трагедии: в Санкт-Петербурге 24 мая в жилом девятиэтажном доме на Пискаревском проспекте из-за взрыва газа погибли две женщины, один жилец госпитализирован. 23 мая в Перми в квартире пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадали четыре человека, трое остаются в больницах. Фотографии на лентах СМИ с места взрыва в Перми просто ужасают.

Статистика подобных коммунальных катастроф угрожающая. По данным «Росгазификации», ежегодно в жилых домах фиксируется около 230 происшествий, связанных с использованием топливного газа.

На гребне взрывной волны

С начала 2018 года в рязанском регионе произошло три смертельных случая, связанных с выбросами угарного газа в жилых домах, которые привели к гибели девяти человек. В Сасове от неисправного отопительного котла погиб молодой человек и бросившийся к нему на выручку отец, в Ряжске — женщина и двое ее детей, в селе Шереметьево — четверо мужчин.

Причем далеко не все происшествия попадают в сводки МЧС.

Например, 14 апреля в Рязани на втором этаже третьего подъезда дома № 2/4 по улице Энгельса прогремел взрыв. В квартире, где произошел хлопок, погнулась входная дверь и выбило стекла. Детонация была настолько сильной, что на четвертом этаже из двери вылетел глазок, у входной двери подъезда отлетели железные листы, пришлось вставлять новые стекла соседям. С их слов, жильцы пострадавшей квартиры объяснили произошедшее взорвавшимся газовым баллоном.

В региональный МЧС поступал вызов о задымленном подъезде, на место выехали автокран, цистерна и семеро пожарных, однако по прибытию дым в подъезде рассеялся и вызов признали «ложным». Что же на самом деле спровоцировало такой взрыв, до сих пор неясно. Или от общественности что-то скрывают.

Бомба замедленного действия

Почему же ЧП с бытовым газом стали обыденным явлением?

Как правило, взрывы гремят из-за утечек газа, связанных с неисправностью оборудования, халатностью коммунальных служб, беспечности жильцов или элементарным желанием сэкономить.

Государство по сути само заложило мину замедленного действия под газовые сети и приборы. Если до 2003 года ответственность за исправность газовых приборов несло газоснабжающее предприятие, то теперь законодатели всю полноту ответственности за состояние газовых плит, колонок, индивидуальных котлов отопления, участков труб «от плиты до вентилей» возложили на плечи управляющих компаний или самих жильцов. А те, как видно, ее не очень ощущают. Лишь 30% населения заключает договоры на обслуживание газового оборудования. Остальные надеются на авось.

А многие УК вообще предпочитают экономить на этой статье расходов. Не исключено, что такой «системный» подход управдомов и привел к прогремевшей на всю страну трагедии в Осеннем переулке Рязани, где от взрыва газа в октябре 2016 года погибли 7 человек.

Не доверяй и проверяй!

Между тем, в одной только Рязани насчитывается более 250 тысяч газифицированных квартир. А их жильцам ежедневно грозит опасность стать жертвами безалаберности соседей и «экономии» коммунальных служб.

Подобные ЧП больше распространены в частном секторе, но, к сожалению, не защищены от несчастья и жильцы многоквартирных домов.

Многочисленные проблемы с дымоходами и вентиляцией создают прямую угрозу для жителей домов, которые оснащены индивидуальным отоплением.

Сколько раз в вашу квартиру приходили проверять газовое оборудование и вентиляционные каналы? Думаю, что большинство наших читателей даже не слышали про подобные мероприятия.

А ведь установленный газовый отопительный котел — это объект повышенный опасности. Малейшее нарушение правил его эксплуатации может привести к трагическим последствиям не только для отдельно взятой квартиры, но и для всего дома.

Где же выход из порочного круга? Прежде всего, в политической воле властей. Причем не только федеральных, но и региональных, которые могли бы не только рекомендовать, но и настаивать на том, чтобы все дома, оборудованные газовым отоплением и газовыми плитами, имели в обязательном порядке газоанализаторы. Они автоматически отключают подачу газа на квартиру, на подъезд, на дом в случае утечки или возникновения запаха газа. Кроме того, регулярные проверки газового оборудования и соответствующих инженерных систем должны стать обязанностью контролирующих органов.

Инструктаж и саботаж

И лед, кажется, тронулся. С 9 мая в России вступили в силу новые правила эксплуатации газового оборудования. Теперь жильцы, арендаторы, собственники квартир, то есть все, кто пользуется газовым оборудованием, должны прослушать инструктаж по его эксплуатации. А управляющим компаниям (УК), пишет «Российская газета», предстоит регулярно проверять подвалы и подземные этажи, а также исправность вентиляции и дымоходов.

Инструктаж бесплатный. Он проводится после заключения со специализированной организацией договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. «Должны быть проинструктированы все потребители и ответственные лица управляющих организаций», — пояснил Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Собственники квартир и других помещений в доме обязаны в любое время суток обеспечить беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено газовое оборудование, работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации и другим экстренным службам.

Также жильцам рекомендовано закрывать краны к газовому оборудованию, если они собираются отсутствовать дома более 24 часов.

Исключение составляет только оборудование, рассчитанное на непрерывную работу, такое, например, как газовый котел в отопительный период. Но именно это оборудование и остается камнем преткновения для обеспечения безопасности жильцов. Получается, что новые правила есть, а надежных гарантий от взрывов и ЧП по-прежнему нет.

Управляющие организации обязали проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов и не реже одного раза в десять дней проводить проверку подвалов, погребов, подполов и технических этажей на загазованность.

Будут ли эти нормы неукоснительно выполняться или все превратится в «кампанейщину», наподобие показательных мер и проверок, проведенных после пожара в «Зимней вишне»? В данном случае многое зависит от степени ответственности и заинтересованности местных властей, их жесткости и умения добиваться неукоснительного исполнения законодательных норм. А пока котел в квартире с точки зрения безопасности по-прежнему остается головной болью для самих жильцов.