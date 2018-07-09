В ЖК «Рассвет» отметили День семьи, любви и верности

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
С тех пор, как на месте нескольких недостроев в Дядькове появился современный жилищный комплекс, прошел почти год. С каждым днем в квартирах поселяются все больше семей, а во дворах появляются больше детей.
В субботу, 7 июня, жители ЖК «Рассвет» всем двором отметили День семьи, любви и верности. На детской площадке собрались десятки местных семей.
Детям бесплатно раздавали сладкую вату, аниматоры развлекали их интерактивными конкурсами и загадками, здесь же провели шоу мыльных пузырей.
С праздником жильцов поздравил замминистра областного минстроя Сергей Семенов. Он пожелал им хорошего настроения, любви и мира в семьях.
«Рад, что ваши проблемы с заселением закончились», — сказал Семенов. В беседе с журналистами он признался, что Дядьково было самым сложным объектом с обманутыми дольщиками. «Предыдущий застройщик обанкротился, поэтому областное правительство приняло ряд мер, чтобы вернуть дольщикам обещанное жилье», — отметил замминистра.
Новый застройщик, фонд «Центр поддержки предпринимательства — бизнес-инкубатор Рязанского муниципального района», смог достроить пять проблемных домов и возвести еще один — ЖК «Рассвет». Так, 192 семьи получили ключи от собственного жилья.
«Люди довольны, потому что, потеряв всякую надежду, они вновь поверили, что смогут получить собственные квартиры в хорошем, экологичном районе», — подчеркнул Семенов.
Наталья и Андрей Чурины пришли на праздник вместе с сыновьями. Свою квартиру они ждали три года — за это время в семье появился еще один ребенок.
«Мы не просто так выбирали это место. Здесь нам очень нравится. Рядом есть речка, в районе всегда свежий воздух и красивая природа», — рассказали Чурины.
Егорова Ольга живет в комплексе уже два с половиной года. «Мы купили квартиру из-за выгодной цены. В сравнении с городом здесь значительно дешевле. Плюс изначально выбирали район с хорошей экологией», — поделилась Егорова.
Руководитель отдела продаж застройщика Дмитрий Соколов пригласил всех жителей и гостей региона покупать квартиры в ЖК «Рассвет». «Нам доверили большую честь — решать проблемы обманутых дольщиков. И мы довольны результатом. Наш комплекс получился одним из лучших во всей области.
Счастливые лица людей подтверждают, что все волнения уже закончились», — заключил Соколов.
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