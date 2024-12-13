«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной компании рассказала студентка и помощник прораба Людмила Шуенкова

Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим она работает помощником прораба в компании «Зеленый сад».

Людмила планировала стать бухгалтером или экономистом, но поступила на строительное отделение Рязанского технологического колледжа и ничуть не жалеет. Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим она работает помощником прораба в компании «Зеленый сад».

— Это не совсем женская профессия, как так получилось?

— В «Зеленый сад» я сначала пришла на практику — летом 2023 года. Работала помощником инженера технадзора на строительстве жилого комплекса Skyline в Приокском. Следила за культурой производства, чистотой на объекте, соблюдением техники безопасности, выявляла дефекты строительства, делала отчёты. В этом учебном году практика прошла в сентябре. Я снова работала в технадзоре, а потом мне предложили постоянное место и должность помощника прораба на строительстве ЖК «Окская стрелка». Работа на стройплощадке меня не пугает, мне это интересно. С удовольствием согласилась.

— Людмила, как вас встретил коллектив?

— Коллектив практически весь мужской, и встретили меня хорошо. Сразу включили в работу. Если что-то не получается — подсказывают, помогают. Но могут и справедливое замечание сделать. В таком случае стараюсь быстро все исправить. В «Зеленом саде» действительно учат работать. А те, кто хочет потихоньку сидеть в уголке и в конце месяца получать зарплату, здесь не задерживаются.

— В чем заключаются ваши обязанности?

— Как я уже говорила, сейчас работаю в Борках на «Окской стрелке». В центре моего внимания выемка и замена загрязненного грунта. Я веду учет вывезенного грунта, обновляю чертежи с разметкой строительного участка. Делаю фото и видеоотчеты о ходе работ. Я понимаю всю значимость проекта рекультивации и серьезно подхожу к своему делу. У нас сложилась отличная команда. Водители компаний-подрядчиков, которые занимаются вывозом грунта, очень квалифицированные. На погрузку одной машины уходит всего 20-30 минут, работа не останавливается ни на один день, поэтому из графика не выбиваемся. К концу года вывезем 20 000 тонн, как обещали раньше.

— Работу на стройке приходится совмещать с учебой. Как это получается?

— Конечно, работа требует много сил и энергии. Заставляет думать, искать логические решения. Нужно разбираться во многих специальных программах: от 1С до «Автокада». На учебу остается вечернее время. Преподаватели отправляют задания в соответствии с индивидуальным учебным планом, стараюсь выполнять все в срок. Да, бывает трудно. Но именно сейчас я сама определяю свое будущее, утверждаюсь в профессии. Уже решила, что после получения диплома останусь в «Зеленом саде». Работать здесь мне нравится, и перспективы отличные.