В рязанской «Теплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону и отключениях горячей воды летом

Чуть больше месяца осталось до старта отопительного сезона в Рязани. О том, как завершается ремонтная кампания по подготовке к запуску тепла в городе, рассказал главный инженер МУП «РМПТС» Дмитрий Устинов.

«На сегодняшний день подготовительные мероприятия выполнены более, чем на 95% с учетом устранения всех выявленных нарушений. Уже заменено более 6,4 км тепловых сетей. В центральных тепловых пунктах (ЦТП), согласно графику профилактического ремонта, была произведена чистка водоподогревателей. Из 127 ЦТП города работы выполнены в 106, что составляет 84%. Из 69 котельных, осуществляющих теплоснабжение, готовы к эксплуатации в отопительный период 63 (91%)», — сообщил Устинов.

Одной из важных составляющих подготовки города к отопительному периоду он назвал гидравлические испытания тепловых сетей. «Ежегодно эти мероприятия позволяют выявить наиболее проблемные участки», — отметил инженер.

Гидравлические испытания тепловых сетей

По итогам проведенных работ специалистам удалось выявить 211 повреждения на магистральных сетях. На сегодняшний день устранили 193 повреждений. «При опрессовки квартальных сетей было выявлено 3332 повреждений, из них устранено 290», — добавил Устинов.

Такие работы МУП «РМПТС» проводит во время летнего планового отключения горячего водоснабжения. В соответствии с законом, срок отключения систем горячего водоснабжения не должен превышать 14 суток.

«Мы понимаем, что отсутствие горячей воды доставляет неудобства»

Как подчеркнул главный инженер, в этом году власти региона выделили 210 млн рублей на ремонт участков тепломагистралей. «Мы этот ремонт реализовываем, так как цель необходимых ремонтных мероприятий — обеспечить нашим потребителям комфортный отопительный период, а возможен он только при качественном и тщательном ремонте сетей. При капитальном ремонте технически очень сложно и практически невозможно уложиться за 14 дней, чем в профилактических работах. Специалисты МУП „РМПТС“ детально просматривают наиболее аварийные участки для последующего ремонта. Мы понимаем, что отсутствие горячей воды (ГВС) даже в теплый летний период доставляет неудобства нашим потребителям. Но и жители, в свою очередь, должны понимать, что летние отключения ГВС необходимы для надежного прохождения отопительного периода в осеннее — зимнее время. Главная наша задача — минимизировать возможность аварийных ситуаций в разгар отопительного сезона», — отметил Устинов.

«Отключая воду, предприятие не получает никаких доходов»

В зоне обслуживания «Дягилевской ТЭЦ» ремонтные работы ведет ПАО «Квадра». В этом году у них продлились сроки проведения ремонтных работ в «Недостоево», «Канищево» и «Приокском», что вызвало дискомфорт у жителей этих микрорайонов. В настоящее время «Квадра» также завершает ремонтные работы в зоне обслуживания «Дягилевской ТЭЦ».

«Жители Рязани должны понимать, что отключая горячую воду, предприятие не получает никаких доходов, а наоборот, терпит большие убытки, так как нет собираемости за предоставленную услугу. Именно поэтому МУП „РМПТС“ крайне заинтересовано в скорейшем завершении ремонтных работ», — заключил инженер.