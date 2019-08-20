В Рязани завершились «Дни международного бизнеса». Итоги форума

С 15 по 17 августа в Рязани прошли «Дни Международного бизнеса». Крупнейший для региона деловой форум проводится в областном центре во второй раз. Событие привлекло внимание более 300 представителей власти, бизнеса, экспортеров из России и зарубежных стран.

На форум прибыли более 50 потенциальных покупателей из 22 стран Африки, Азии, Ближнего Востока, а также более 60 рязанских экспортеров.

Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.

«Мы приглашали зарубежные компании из многих отраслей (строительные материалы, продовольственные товары, сельское хозяйство, промышленность, туризм и так далее), которые были бы интересны рязанским компаниям», — отметил Маркин.

Насыщенная программа

Для участников организовали панельные дискуссии, семинары, тематические мастер-классы от ведущих экспертов по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также выставку рязанских компаний и технологические туры на их производство.

«Все деловые мероприятия были наполнены интересной и познавательной информацией от ведущих экспертов различных стран. В частности, мы получили обратную связь от крупной рязанской фирмы, которая почерпнула много нового на мастер-классе по поиску партнера и планирует применить знания на практике. Также участников познакомили с новыми инструментами, которые помогут в развитии бизнеса и поиске нового партнера, — подчеркнул Маркин. — На секциях по основам построения бизнеса с Россией мы увидели, что для нашего бизнеса открываются новые ниши. Но помимо этого, эксперты обсудили и некоторые сложности, с которыми компании могут столкнуться на рынке. К примеру, это различия в менталитете, вследствие чего ожидания сторон могут различаться».

Актуальность семинаров

Он отметил, что зарубежные компании также видят определенные трудности в налаживании деловых контактов с Россией. Поэтому все эти семинары были направлены на решение актуальных вопросов сотрудничества и позволили участникам из различных стран лучше понять друг друга на деловых переговорах.

Ключевым событием форума стала международная биржа контактов: встречи «лицом к лицу». «Мы организовали достаточно большое количество встреч — около 400. По сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось в несколько раз. Почти в два раза выросло и число участников из других стран», — заявил собеседник.

По итогам одной из встреч рязанская фирма «Экорост» договорилась о запуске мини-завода по производству органических удобрений без применения химии в сербском городе Чачак. «С одной стороны — это инвестиция в Сербию, с другой — экспорт первичной продукции для производства удобрений», — сказал Маркин.

Заключение договоров

Он напомнил, что на прошлом форуме «Экорост» уже заключал договор о поставке продукции в Болгарию. «От других местных компаний мы также слышим положительную обратную связь. Есть релевантные покупатели на их продукцию, но в ближайшее время их ждут длительные переговоры до выхода на подписание контрактов. Участники форума остались довольны плодотворно проведенными встречами и организацией мероприятия в целом», — поделился отзывами руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта.

По итогам форума он подписал три соглашения о сотрудничестве с председателем Ассоциации бизнесменов западной Сербии Моравского региона Слободаном Якшичем и представителем Торгово-промышленной палаты БРИКС и Торгово-промышленной палаты MILLENNIAL INDIA INTERNATIONAL Алоком Кумаром.

Кроме того, Маркин анонсировал подписание соглашения с Ассоциацией экспортеров Нигерии. «Соглашения предусматривают обсуждение взаимных интересов наших стран, где мы можем быть друг другу полезны. Ведь обмен информацией в современном мире — это самое главное, что у нас есть», — отметил собеседник.

Культурная часть программы

«Дни международного бизнеса в Рязанской области» прошли в рамках форума древних городов. «Наши гости посетили шоу, посвященное открытию форума, которое произвело на них яркое впечатление. Также для участников провели гастрономический тур, где их познакомили с местной кухней от лучших шеф-поваров. Мы получили положительный отклик, наши гости отметили как эксклюзивность блюд, так и развлекательную часть мероприятия», — заметил Маркин.

У гостей форума было немного времени познакомиться с Рязанью, деловая программа оказалась очень насыщенной, однако в последний день для них организовали обзорную экскурсию по историческим местам города с посещением кремля и других достопримечательностей.

«Важно, чтобы в нашем мероприятии гостям запомнилась не только деловая, но и культурная составляющая. Ведь это залог того, что в дальнейшем у них появится желание вернуться в Рязань снова», — заключил Анатолий Маркин.