В Рязани открылся филиал крупной компании по тестированию софта: что, зачем и почему?

Совсем недавно в бизнес-центре «Престиж» по Московскому шоссе открылся филиал компании A1QA — одной из самых крупных в своей отрасли на территории всего СНГ. Компания, имеющая белорусские корни, уже более 12 лет занимается тестированием программного обеспечения. Офисы A1QA находятся в пяти странах, включая Россию, а размер штата превышает отметку в 400 специалистов. Кому-то это может показаться парадоксальным, но в Москве компания пока располагает только коммерческим представительством. Новый филиал в Рязани — единственный на данный момент центр тестирования A1QA в России. О том, почему компания выбрала наш город и что она может нам предложить, мы расспросили ее директора Светлану Правдину.

— Светлана, расскажите, пожалуйста, чем именно занимается A1QA?

Компания A1QA специализируется на разностороннем тестировании программного обеспечения

Мы специализируемся на разностороннем тестировании программного обеспечения и автоматизации тестирования. Если говорить простым языком, благодаря таким специалистам, как сотрудники A1QA, софт действительно работает как надо.

Более чем за 12 лет мы реализовали свыше полутора тысяч проектов. Наши заказчики расположены в самых разных точках планеты и работают в различных индустриях. Открывая центр тестирования в Рязани — а он будет не единственным в России, — мы намерены расширять взаимодействие с крупными российскими компаниями. Что касается существующих клиентов из России, то у нас есть опыт успешного сотрудничества с Лабораторией Касперского, «Яндексом», «МегаФоном», «Газпромом», Yota, группой «ЛАНИТ» и многими другими компаниями.

— Почему вы не открыли, скажем, еще один центр разработки в Беларуси или какой-нибудь другой стране, а пришли именно в Россию?

Расширение нашего присутствия в России A1QA обусловлено сразу несколькими очень важными факторами

Расширение нашего присутствия в России обусловлено сразу несколькими очень важными факторами.

Во-первых, как я уже сказала, у A1QA есть ряд солидных российских заказчиков, и я уверена, что в будущем появятся новые клиенты. Открытие центра тестирования в Рязани сблизит нас географически, что положительно отразится на коммуникации. Мы сможем сэкономить время — свое и заказчиков — на командировках и решении сопутствующих вопросов: от бронирования жилья до оформления SIM-карт. При этом Рязань расположена не так уж далеко от Беларуси — то есть никаких проблем с коммуникацией с минским филиалом возникнуть не должно.

Во-вторых, теперь мы находимся с нашими российскими клиентами в одном законодательном поле, что, разумеется, тоже облегчает и ускоряет многие рабочие процессы.

В-третьих, в России расположено множество компаний, которые интересны A1QA как потенциальные клиенты. И если открытие офиса в Рязани, как мы и рассчитываем, поможет нам оптимизировать работу и завоевать новые заказы, то на Рязани мы не остановимся. Мы планируем создавать новые центры разработки и в других регионах, а среди наших целей на чуть более отдаленное будущее — Москва и Санкт-Петербург.

— Конкретизируем предыдущий вопрос: чем A1QA привлекла Рязань? Почему не другой российский город?

Здесь я также могу навскидку назвать несколько веских причин.

В Рязани очень много вузов, в том числе технических, где учится большое количество талантливых молодых людей — возможно, будущих сотрудников A1QA. А ведь наша модель найма, уже хорошо себя зарекомендовавшая, как раз подразумевает массовое обучение начинающих специалистов. Для этого в рязанском представительстве открыт учебный центр, в котором все желающие получат возможность освоить основы тестирования. А выпускники с лучшими результатами смогут рассчитывать на предложение о трудоустройстве в A1QA.

В Рязани очень много вузов, в том числе технических, где учится большое количество талантливых молодых людей — возможно, будущих сотрудников A1QA

Такая модель развития очень положительно показала себя в Минске — городе с двухмиллионным населением. Население Рязани сопоставимо с населением Минска и намного ниже, чем в Москве и Питере. А в мегаполисах конкуренция намного жестче по всем направлениям, включая рынок труда. Скажу даже, что из-за перегретого рынка труда в мегаполисах зарплаты в ИТ бывают необоснованно высокими.

— То есть финансовый аспект — вопрос экономии — здесь также присутствует?

Разумеется, и скрывать это нет никакого смысла. Для начала, в Рязани гораздо дешевле арендовать офис, да и все остальные сопутствующие расходы значительно ниже, чем в упомянутых Москве и Питере.

Кроме этого, во многих белорусских компаниях зарплата привязана к курсу американского доллара или евро, поэтому они в определенной степени зависят от состояния локальной экономики. В России все привыкли считать в рублях. Зарплаты здесь не индексируются, да и колебания цен также не столь существенные.

И пусть, скажем, заработки в минском и рязанском офисах сегодня будут одинаковыми в какой-то валюте — это не критично. Находясь в России, мы можем спокойно подписывать долгосрочные масштабные контракты с местными заказчиками, указывая суммы в рублях, и при этом быть уверенными в финансовой стабильности — даже в не самых стабильных экономических условиях. То есть вопрос не в том, что наём сотрудников в Рязани дешевле. Просто его стоимость более предсказуемая и прозрачная.

A1QA много инвестирует в своих специалистов

Более того, говоря о сотрудниках, я бы сделала акцент на моральном аспекте. Как показывает практика, люди из относительно небольших городов часто оказываются более лояльными и надежными работниками, они менее склонны «прыгать» из компании в компанию. A1QA много инвестирует в своих специалистов, активно обучает их, помогает в продвижении по карьерной лестнице — и поэтому крайне высоко ценит лояльность.

Мы рассчитываем на то, что текучка кадров в рязанском офисе будет минимальной, даже околонулевой. И за счет лояльности со стороны сотрудников мы сможем позволить себе вкладывать в них еще больше, ведь они останутся в нашей команде надолго.

— Что A1QA может предложить местному — рязанскому — рынку труда?

Жесткий хедхантинг — «охота за головами» — в планы A1QA не входит

Сразу отмечу, что мы не намерены активно переманивать специалистов из других компаний. Жесткий хедхантинг — «охота за головами» — в планы A1QA не входит. Тем более что мы предпочитаем взять «свежего» человека и самостоятельно научить его, помочь ему в быстром развитии, чем нанять готового профессионала, который меняет место работы каждый год. Да и в целом, мы выступаем за честные отношения как со своими сотрудниками и клиентами, так и с конкурентами.

Рязанцы, которые уже знают, что такое тестирование, имеют некоторые навыки и опыт, могут отправить нам резюме — контакты можно найти на сайте A1QA.ru. Таким специалистам мы можем предложить достойную зарплату, бонусы и привилегии социального пакета, бесплатное внутреннее обучение, поддержку и помощь в работе со стороны менеджеров высшего звена.

Тем, кто хочет попробовать себя в этой сфере, рекомендую прислать нам соответствующую заявку. Такие люди пройдут специальный тест на логику и мышление, который позволит выявить способности и склонности к тестированию. После этого мы предложим им обучиться основам тестирования на наших внутренних курсах и потренироваться на стажировке. А в случае хороших результатов — еще и работу в A1QA.

Обучение в A1QA бывает не только опциональное, но и обязательное

Добавлю, что обучение в A1QA бывает не только опциональное, но и обязательное. Это и мотивирует, и дисциплинирует, и способствует карьерному росту, который на начальном этапе формирования команды может быть особенно динамичным. К тому же мы специально пока не нанимаем сторонних менеджеров. Для Рязани мы отобрали лучших преподавателей и кураторов из Минска, чтобы местные молодые специалисты развивались максимально эффективно. Если обычно в области тестирования ПО в целом поднимаются на ступеньку выше раз в 3-4 года, то у нас на это отводится год.

При этом мы не ограничиваем направления для развития. Если функциональный тестировщик захочет изучить автоматизацию тестирования, мы с радостью предоставим ему такую возможность. Нужно, чтобы люди занимались той работой, которая им действительно нравится. Все работники также могут бесплатно освоить на корпоративных курсах английский язык, знание которого, кстати, для кандидатов необязательно, в отличие от Минска.

A1QA — это компания с мировым именем, богатым опытом и позитивной репутацией

A1QA — это компания с мировым именем, богатым опытом и позитивной репутацией. У нас есть что предложить не только заказчикам, но и сотрудникам. Состоявшиеся профессионалы получают в A1QA стабильность и прекрасную почву для дальнейшего развития, а начинающие специалисты — отличные перспективы. И мы абсолютно уверены в том, что найдем в Рязани новых талантливых коллег, которые помогут нам, среди прочего, повысить престиж профессии тестировщика во всей России.