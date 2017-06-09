В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

Раз в году, обычно осенью, город оглашается тревожным воем сирен, вызывающим много вопросов. От беспокойных «куда бежать, если это не учения?» до любопытных «а где эти динамики находятся и кто их включает». Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

«Изредка слышу сигналы, наверное это какие-то учения, но я ничего не буду делать, пока что-то не начнет взрываться. Тогда посмотрю в окно, уточнить, где взорвалось, а потом уж решу, как поступать» — мнение Никиты Смирнова.

«Работаю и живу на улице Фирсова и сигналы слышу очень хорошо. Жить и работать они не мешают, звук не громкий. Но вообще, в такие моменты немного страшновато бывает, ведь реально может произойти что-то, а я не знаю как себя вести и что делать, куда бежать. Думаю, что надо какие-нибудь курсы по выживанию сделать» — считает Валерия Ермакова

«Живу в спальном районе на Московском, работаю из дома и ни разу не слышала никаких сигналов тревоги. Может где-то они и включаются, но у нас всегда тихо. Я даже не представляю себе, как эти сирены звучат, и уже тем более не знаю что делать в случае тревоги. Не знаю ни о каких убежищах или чем-то подобном» — добавляет переводчица Юлия Моисеенко.

С вопросами о том, как работает система оповещения, мы отправились в МЧС

«У нас существует централизованная система оповещения, которая охватывает, как Рязань, так и область», — рассказал заместитель начальника управления гражданской защиты полковник Шмарин Александр Владимирович. — «Она создана в 1985 году, когда на высотных жилых домах Рязани и некоторых муниципальных зданиях, например, Главном управлении МЧС, офисе компании „Ростелеком“, Управлении ФСБ, было установлено 25 сирен, объединенных в единую структуру. Управляется она из Центра управления в кризисных ситуациях, который располагается в здании Главного управления МЧС».

При создании единой сети расположение динамиков предусматривалось таким образом, чтобы сигналы сирен охватывали всю территорию Рязани в зоне слышимости. Но сейчас, когда город вырос, окраинные районы этой сетью не охвачены. Однако на всех крупных предприятиях тоже есть свои системы оповещения, которые сопряжены с аппаратурой МЧС. И при включении сигнала в Центре управления он идет одновременно и на объекты экономики, которые располагаются вблизи спальных районов. Сейчас существующие системы охватывают чуть больше 80% населения города. На этот год запланирована реконструкция и обновление оборудования, а также установка дополнительных громкоговорителей в районах, где их нет.

Несмотря на солидный возраст, система оповещения находится в рабочем состоянии

Ее исправность проверяется регулярно. И ежегодно делается комплексная проверка технического состояния всей системы города и области: именно тогда включают сирены. И то, что многие называют учениями, на самом деле — проверка исправности системы оповещения. Последний раз такая проверка проводилась в ноябре прошлого года, следующая запланирована на ноябрь этого.

Чтобы включить сигналы оповещения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, задействована цепочка команд. В первую очередь необходимо распоряжение губернатора, поступающее к главе города, который передает его в ЕДДС (единую дежурно-диспетчерскую систему), которая находится в Приокском. Оттуда сигнал поступает старшему оперативному дежурному МЧС, и тот, в соответствии со специально разработанным для этого случая алгоритмом действий, дает команду специалисту по информированию и оповещению, который запускает аппаратуру. Из Центра управления сигнал идет к зданию «Ростелекома», где находится общий узел и оттуда распределяется по всем точкам оповещения. Несмотря на кажущуюся длину цепочки передачи команды, весь процесс занимает не более 2-3 минут.

Во время проверок в громкоговорителях включается лишь сирена

Но если случится чрезвычайная ситуация, то после этого сигнала по громкой связи начнет передаваться голосовая информация, и в зависимости от ситуации будет сообщаться тип опасности и порядок действий. Для большего охвата населения во время тревоги предусмотрен перехват эфиров Первого телеканала и радио «Россия», где также будет транслироваться информация. Логично возникает вопрос, а что делать в случае чрезвычайной ситуации? У нас наиболее вероятны воздушная тревога и химическая опасность. Схема действий при этом стандартная: закрыть окна, отключить электроприборы, перекрыть газ и воду, и взяв документы, идти в безопасное место. А где оно — сообщат в каждом конкретном случае, ведь для разного типа опасности и защита разная.