В мебельном центре «4 комнаты» откроют «Центр кухонь»

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В субботу, 15 февраля, в мебельном центре «4 комнаты» торжественно откроют «Центр кухонь». На праздник пригласили всех желающих.
По словам организаторов, рязанцев ждет самый выгодный шопинг в году — никаких «черных пятниц» и киберпонедельников, только честные максимальные скидки в каждом из салонов МЦ «4 комнаты».
Не планируете обновлять интерьер, но хотите интересно и с пользой провести время? Оцените насыщенную программу мероприятия с подарками, мастер-классами и вкусными угощениями.
Профессионально занимаетесь интерьерным дизайном? Примите участие в конкурсе для дизайнеров на лучший проект кухни и посетите лекцию известного московского коллеги Ильи Насонова.
Интерьер кухни: тема раскрыта!
В центре внимания в программе мероприятия — кухня и все, что с ней связано. Интерьеру кухни посвятит свою лекцию топовый московский дизайнер Илья Насонов. Участники обсуждения получат эксклюзивный доступ к авторским лайфхакам спикера, проверенным многолетней практикой. Лекция будет интересна как профессионалам, так и самой широкой аудитории. Минимум теории, максимум практики и крутых идей, которых не найдете в Google.
Хотите освежить интерьер кухни самостоятельно и без особых затрат? Ищите варианты на мастер-классе «Оформление кухонного окна» с бесплатными эскизами (салон «Верона») и на площадке «Кухня для экономных». Бесплатный дизайн-проект для кухни поможет создать салон «Наша марка», а надежную бытовую технику можно будет выбрать на презентации от производителей.
Сервировка стола — искусство, которое может освоить каждый. Попробуйте и убедитесь сами на мастер-классе «Сервировка стола» в салоне «Кеннер». Чтобы было, что сервировать, посетите кулинарный мастер-класс в салоне «Кухонный двор», мастер-класс «Коктейли» от Mr. Doors и загляните на огонек к гостеприимному проекту «Едим дома».
Осторожно! Кулинарные мастер-классы могут вызвать повышенный аппетит. Хорошо, что утолить голод в любое время можно будет на первом этаже: здесь гостям предложат сытные закуски, десерты и напитки.
А что еще?
Самые юные гости не останутся в стороне: в салоне «Мебель Кит» состоится мастер-класс для детей по изготовлению и декорированию пряников.
Тем временем взрослые смогут раскрыть творческие способности в флористическом мастер-классе от компании «Бутон».
За профессиональной дизайнерской консультацией можно будет обратиться еще к одному московскому гостю Марии Наседкиной. Абсолютно бесплатно гости получат эскиз для любой комнаты дома от практика дизайна с высшим художественным образованием и смогут решить насущные проблемы планировки и зонирования.
Призы и подарки!
Организаторы приготовили много подарков.
Беспроигрышная лотерея для всех покупателей — приятное дополнение к выгоде от максимальных скидок.
Конкурс на лучший дизайн-проект кухни для профессиональных дизайнеров — возможность самопрезентации на широкую аудиторию и приятный шанс получить приз от салона «Наша марка».
В фотозоне в салоне «Белфан» самые продвинутые инстраграмщики получат призы за креативное фото, а все остальные — за лайки и подписки в соцсетях.
«Вишенкой на торте» станет подведение итогов конкурса в Instagram: победителю достанется набор посуды от популярного бренда.
Праздник пройдет в МЦ «4 комнаты» с 12:00 до 17:00. Адрес: улица Высоковольтная, 48-а.
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