Умные кухни без наценок и посредников. В Рязани открылся магазин эксклюзивной корпусной мебели

Сейчас мало кого удивишь магазинами и торговыми центрами с широчайшим ассортиментом мебели. А вот честные цены и привлекательный сервис могут предоставить далеко не все участники этого рынка.

В начале года в самом центре Рязани, на улице Ленина, открылась «Академия кухни». Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.

«В отличии от небольших фирм и полукустарных мастерских мы выполняем полный цикл работ — от проектирования и дизайна до изготовления, продажи и сборки различных предметов интерьера, — пояснил руководитель розничной сети компании Леонид Тонюк — Собственное производство фасадов могут позволить себе только лидеры мебельного рынка. Так как фабрика располагается в Рязани, все расходы на дизайн, доставку, сборку мы берем на себя. А это около 15 процентов от общей стоимости мебели».

Общая площадь производства составляет 5 000 кв м. Фабрика оснащена современными автоматизированными линиями, благодаря которым удается обеспечить высокую точность изготовления. мебельных деталей и свести к минимуму процент брака.

Причем собирать мебель в вашу квартиру или офис приедут специалисты, которые производят ее непосредственно на фабрике и знают все особенности товара, что называется, изнутри.

«Академия Кухни» закупает материалы для производства у ведущих компаний Западной Европы и Юго-Восточной Азии напрямую, без посредников. Гарантия на некоторые элементы фурнитуры составляет 20 лет.

Основная продукция фабрики, которая работает в Рязани с 2002 года, — это кухни различных стилей и направлений. Заказчик может выбрать оптимальный вариант из сотен проектных и цветовых решений, будь то массив ценных пород дерева, пластик или шпонированная МДФ.

Кроме того, в новом магазине на улице Ленина, 10 представлен обширный ассортимент других видов корпусной мебели и широкий выбор бытовой техники для кухонь. Также в центре города, на Вокзальной, 91, уже много лет работает другой магазин фабрики, пользующийся неизменной популярностью у рязанцев.

Более подробную информацию о наличии товаров, акциях и спецпредложениях можно получить на официальном сайте компании.