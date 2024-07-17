«У нас дружный коллектив и отличная зарплата!» — «Зеленый сад» продолжает проект о своих сотрудниках

Молодой человек решил кардинально сменить сферу деятельности и пришел работать в компанию «Зеленый сад».

Владимир Лутиков трудится в компании около 4-х лет. Он мастер строительных и монтажных работ. По первому образованию Владимир технолог общественного питания, но достаточно быстро от этого отошел. Молодой человек решил кардинально сменить сферу деятельности и пришел работать в компанию «Зеленый сад».

— На какую должность вы устроились?

— Начинал я как дорожный рабочий, мой первый объект — «Еврокласс-2» в Кальном. Работа мне понравилась, вскоре я понял, что хочу развиваться, и окончил Современный технический университет. Далее планирую поступить в магистратуру. Как говорится, век живи — век учись.

— Как шло ваше карьерное продвижение в «Зеленом саде»?

— Я хорошо себя зарекомендовал и вскоре стал бригадиром дорожных рабочих. Также руководил бригадой, которая монтировала пластиковые окна. Наконец, узнал, что в компании появилась вакансия мастера строительных и монтажных работ. Написал заявление о переводе, мне его согласовали. В новой должности я больше полугода, сейчас тружусь на отделке жилого комплекса Itower. Надеюсь, мой карьерный рост на этом не завершится. Планы у меня смелые!

— Сколько человек находятся в вашем подчинении?

— Сейчас не очень много, 15-20 сотрудников, но доходило и до ста. Моя главная задача — обеспечить слаженную работу коллектива. Проследить, чтобы у людей было все необходимое оборудование. Ну и, конечно, важно выполнять все поставленные задачи четко и в срок. Вообще, как руководитель я стараюсь быть внимательным и справедливым. Зачем лишний раз делать замечания человеку, если и так видно, что он работает на совесть? У нас вообще нет тех, кто отлынивает от дела. Все работящие, хорошие ребята.

— Вы всегда подходите к делу с такой ответственностью?

— Безусловно! Тем более, что жилой комплекс Itower — дом повышенной комфортности. Хочется сделать его особенным, чтобы будущие жильцы почувствовали заботу «Зеленого сада». Если говорить об архитектуре жилого комплекса, то здесь мне нравится стилобат. Это интересное и креативное решение, в нашем городе его стали применять сравнительно недавно. Для жильцов дома стилобат — это в первую очередь удобство. Можно спокойно выйти из подъезда, и сразу попасть в свою личную зеленую зону.

— Itower — ваш любимый объект «Зеленого сада»?

— На данный момент — да. Ведь здесь я работаю. Но на самом деле любой объект нашей компании отличается оригинальным дизайном, красотой и удобством. Вот, например ЖК Pride Park на улице Пожалостина с собственными двориками на крыше, огромным холлом, массой технических новинок вроде бесконтактных лифтов и системы «умный дом».

— Сейчас, в период кадрового голода на рынке, в «Зеленом саде» открыто несколько вакансий. Что вы можете сказать тем, кто в данный момент ищет работу? Стоит ли отправлять резюме в эту компанию?

— Если вы подходите к делу со всей ответственностью, привыкли честно трудиться и хотите получать за это хорошие деньги, «Зеленый сад» — именно то, что вам нужно. У нас дружный коллектив и отличная зарплата — выше, чем в среднем по Рязани. Еще у нас проводятся отличные корпоративные праздники! Совсем скоро в честь Дня строителя состоятся соревнования по сапбордингу. Я люблю спорт, регулярно посещаю тренажерный зал, поэтому обязательно буду участвовать. Тем более, что призовые шикарные. Наше руководство поддерживает сотрудников, которые ведут здоровый образ жизни. И здесь наши позиции тоже совпадают.