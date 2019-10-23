Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой. Помимо нее зрители увидят Елену Юркевич, Наталью Калинину, Ирину Новоселову и Марину Иваницкую.
Кроме того, участниками вечера станут трио музыкантов: Виктор Голованов (бас), Вячеслав Сергеев (барабаны), Анатолий Балашов (клавишные), а также ученики и друзья «Mama Jazz» из Москвы — певица Наталья Фаустова и мультиинструменталист Талгат Хасенов.
Начало концерта в 19:00, купить билеты можно в кассах и на
А пока ансамбль Эллы Хрусталевой готовится к выступлению и приглашает заглянуть к ним на репетицию.
Репетиция… Это магическое слово! Творческий процесс в действии, поиск единственно верных ритмов, ладов и созвучий, оттачивание идеального взаимодействия — до вздоха, до жеста… Кто из нас не мечтал побывать там — на волшебной музыкальной кухне, где идут приготовления к концерту? Приглашаем вас незримо поприсутствовать на репетиции вокального ансамбля «Mama Jazz». У них впереди юбилейное шоу «Нам 15 лет».
Вот оно — начало. Зал пуст, только басист и пианист подготавливают свои рабочие места. Скоро все начнется, и тишина уступит место музыке.
Вот вокалистки Наталья и Елена вглядываются в ноты в предвкушении джазовых аккордов, а Элла сосредотачивается на том, что ведомо лишь ей одной.
Мысли руководителя порой космически голографичны.
Ноты — та конкретика, в которую облекается этот космос.
Клавиатура, струны и ударные тоже материализуют «души прекрасные порывы»
Сосредоточенность — начало начал. Хрупкой женщине непросто управлять музыкальным кораблем.
Но когда в основе всего — любовь, поток сам подхватывает тебя…
Старательные и чуткие, Лена, Наташа, Ирина и Марина отзываются на каждый жест Эллы.
Их пятеро, они из Гимназии №5, и 5 ноября они отмечают 15-летие. Символично, не правда ли?
Невозмутимый басист Виктор Голованов держит основу мелодики и ритма. Анатолий Балашов — блистательный пианист, переигравший на своем веку немало классики и джаза. «Полюбите пианиста» — эту песню «Mama Jazz» поют, с улыбкой обращаясь именно к нему.
Кахон очень выручает барабанщика. Он легок и мобилен, и Вячеслав Сергеев это знает, непринужденно отстукивая сложнейшие ритмы.
Экспрессия — одна из непременных составляющих в арсенале джазового исполнителя. Невозможно передать радость, драйв, пульсацию синкоп и неожиданные диссонансы, не обладая горячим сердцем. Элла солирует и зовет за собой.
И скромные в повседневной жизни учителя на репетиционной сцене полностью преображаются.
Они споют нам о далеком и родном: про улицу Затинку и волшебный терапевтический эффект джазовой музыки, подарят свои интерпретации всеми любимых песен Бэсса мэ мучо, «Губы окаянные» и многих других, и силой гармонии, быть может, чуточку изменят мир.
Вокальный ансамбль «Mama Jazz» и его друзья — трио музыкантов — к юбилейному концерту готовы!
Фото Марии Пилипенко
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