Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

У большинства рязанцев до сих пор при выборе нового жилья срабатывает один и тот же потребительский принцип: «перееду пока в эту квартиру, а позже куплю ту, о которой действительно мечтаю».

Эта тенденция складывалась годами, потому что зачастую для уверенного шага к лучшему варианту не хватало не столько денег, сколько предложений, которые смогли бы в полной мере отразить максимум потребностей будущих новоселов.

Лишь последние несколько лет ситуация с планировочными решениями начала кардинально меняться. Стали появляться застройщики, которые начали уделять внимание комфортной организации жилых пространств и проектировать различные планировки, из которых покупатель может выбрать то, что нужно именно ему.

Три новаторских планировочных решения

Планировки СМАРТ 2.0

СМАРТ — это формат, который собрал в себя лучшие элементы разных классов жилья. В таких квартирах просторные гостиные, продуманное до мелочей пространство с нишами для шкафов, гардеробные, дополнительные санузлы и главное — ни одного бесполезного квадратного метра. А еще СМАРТ 2.0 — это индивидуальное отопление.

Первым СМАРТ в Рязани начал строить «Капитал-строитель жилья!», и сейчас такие планировки — самые популярные на рынке жилья.

Квартиры с открытыми террасами

В такой квартире есть большая многофункциональная терраса, добавляющая дополнительное пространство для отдыха. А панорамные окна и остекление в пол с дверями отвечают мировым архитектурным тенденциям. Стоят такие квартиры не дороже обычных. Уже сейчас можно увидеть «вживую» квартиру с террасой в ЖК «Яркий» на Зубковой.

Квартиры с мастер-спальней

Это планировочное решение — мечта многих рязанцев. Европейский стиль жилья, который отличается особой комфортабельностью, полностью отражен здесь. Собственная ванная комната и гардеробная не только удобны в использовании, но и берегут моменты частной жизни даже в кругу семьи.

Комфорт, удобство, создание своего личного пространства внутри общей квартиры — это то, чем уникален такой формат квартиры.

Одной из первых компаний в нашем регионе, кто смог дать рынку нестандартные форматы квартир и по-настоящему персонализированные решения, стала компания «Капитал-строитель жилья!».

В домах «Капитала» нет штампованных планировок из прошлого. Для каждого нового дома архитекторы компании разрабатывают новые планировочные решения.

Современные архитектурные тенденции

Чем руководствуются покупатели при выборе квартир? Сейчас покупают не просто недвижимость, а комфорт и стиль жизни: квартиру с удобной планировкой, развитую инфраструктуру, зеленый ухоженный двор, чистые безопасные подъезды. Люди больше не хотят жить в неудобных квартирах с крошечными кухнями и комнатами, пространство которых спланировано таким образом, что его либо не хватает и приходится стараться вместить невместимое, либо наоборот — его непропорционально много, что создает ощущение пустоты. Сейчас архитекторы подходят к вопросу проектирования квартир иначе: они учитывают потребности будущих жителей и стараются просчитать различные жизненные сценарии.

Так появляются просторные кухни-гостиные, в которых семьи могут проводить вечера все вместе, встречать гостей и не стеснять друг друга; различные форматы детских, рассчитанные на детей разного возраста и пола.

Архитекторы «Капитала» продумывают схему квартиры со всеми нюансами, чтобы при реализации проекта не было лишних углов и других деталей непонятного назначения — только правильная геометрическая форма комнат для эргономичного обустройства жилья.

Современный покупатель хочет увидеть в квартире продолжение своей индивидуальности. Именно поэтому «Капитал» совершенствует планировки, чтобы каждый нашел себе ту квартиру, которая будет удобна именно ему.