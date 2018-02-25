Транспорт, скандалы, коррупционные дела. Главные события зимы по версии RZN.info

До конца зимы осталось несколько дней, пожалуй, пришло время подвести итоги прошедших трех месяцев, которые вместили множество ярких событий. Среди них редакция RZN.info выбрала пять главных сюжетов, отразившихся на жизни рязанцев. Мы не стали выделять наиболее важные из них и расставлять по местам, просто выбрали самые главные, на наш взгляд, события.

Реформа транспорта

Зима началась с удара по кошелькам рязанцев, предпочитающих передвигаться по городу на общественном транспорте — стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и маршрутных такси выросла с 19 до 23 рублей.

Такого резкого роста тарифов в новейшей истории Рязани еще не было

Такого резкого роста тарифов в новейшей истории Рязани еще не было. Городские власти оправдывали непопулярное решение катастрофическим состоянием «Автоколонны 1310» и МУП «УРТ» и обещали исправить ситуацию, в том числе обновив подвижной состав.

Помощь пришла, а точнее, приехала из Москвы. Столица подарила Рязани 10 троллейбусов и 20 автобусов, которые до этого примерно 10 лет колесили по ее улицам. Мнения среди горожан разошлись: одни искренне радовались относительно новым машинам, другие же называли их «металлоломом» и «подачкой» от богатого соседа.

Троллейбусы, подаренные Москвой

Если московские троллейбусы просто влились в городские маршруты, то автобусы совершили настоящую революцию — длинные МАЗы отправили на пенсию «Икарусы», которые несмотря ни на что возили рязанцев почти три десятилетия.

По итогам зимних месяцев стало ясно: выросшая стоимость проезда — не панацея для рязанского транспорта. Троллейбусы от этого чаще ходить не стали, а в «Автоколонне 1310» еще и начали задерживать зарплату. Будем ждать новых шагов по реанимации транспортной системы.

Приговоры Харибутовой и Андрееву

Этой зимой с интервалом почти в два месяца Советский районный суд огласил приговоры по коррупционным делам главного архитектора Рязани Натальи Харибутовой и экс-зампреда областного правительства Дмитрия Андреева.

Приговор Харибутовой огласили в конце декабря. Бывшую чиновницу обвиняли в получении взятки: в обмен на «общее покровительство» директор крупной строительной компании оплатил отдых в Таиланде для экс-главного архитектора и ее дочери, а также перелет бизнес-классом.

Общую сумму взятки оценили в два миллиона 600 тысяч рублей

На процессе Харибутова во всем созналась, ее дочь от показаний отказалась. Суд не стал отправлять женщину в колонию, ограничившись штрафом в пять миллионов рублей. Бывшую чиновницу также лишили права занимать административные должности на шесть лет. Экс-главный архитектор решила не обжаловать приговор, он уже вступил в законную силу.

Экс-главный архитектор Рязани Наталья Харибутова

Бывший заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Андреев услышал свой приговор 21 февраля, проведя к этому моменту в СИЗО более двух лет — его арестовали в октябре 2015 года. По версии следствия, Андреев бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора ОАО «Рязанский свинокомплекс», а учредитель ООО «Вакинское Агро» оплатил его сыну покупку квартиры в Химках. Суммарно эти две взятки оценили в 6,2 миллиона рублей. Кроме того, чиновника обвиняли в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза.

«Пахнет 1937 годом. [Тогда] было дело врачей. У нас дело крестьян. Я честно выполнял свою работу. Был открытым человеком, оказывал помощь представителям бизнеса и крестьянства», — заявлял Андреев в сентябре 2017

Во время длительного процесса Андреев сначала отрицал свою вину и утверждал, что действовал исключительно в рамках закона. Экс-чиновник называл свое дело сфабрикованным, обращался за помощью к президенту, главам Совфеда и Следственного комитета.

Также Андреев утверждал, что ему рекомендовали оклеветать бывшего губернатора Ковалева.

В декабре экс-чиновник передумал и согласился с обвинением в коррупции, не признавая обвинения в хищении денег у Ноздрина.

Дмитрий Андреев в день оглашения приговора

21 февраля Советский районный суд признал Андреева виновным во всех эпизодах дела: в двух эпизодах взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и крупном мошенничестве с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ). Ему назначили шесть лет колонии строго режима и штраф в 15 миллионов рублей.

С вердиктом обвиняемый не согласился и намерен обжаловать его, а это значит, что дело еще далеко от завершения.

Пышное празднование Нового года и Масленицы

В этом году рязанские власти серьезно взялись за Новый год.

Каток на Лыбедском бульваре

Мэрия не ограничилась установкой праздничных елей и включением гирлянд на центральных улицах: у бывшего кинотеатра «Москва», на площади Победы, Лыбедском бульваре и в Лесопарке появились бесплатные катки, на которых можно не только покататься, но и поучаствовать в развлекательной программе и хоккейном турнире. Улицу Ленина украсили гирлянды, накрученные вокруг стволов деревьев. И это только самые видимые нововведения, все можно перечислять достаточно долго, чему мы посвятили отдельный материал.

Главную пешеходную улицу Рязани украсили «звездным небом», также на ней появились ярмарочные домики и резиденция Деда Мороза.

Центром новогодних увеселений стала «Подбелка»

Одними украшениями организаторы не ограничились: в новогодние каникулы и предшествующие им дни на «Почтовой» проводили праздники, пользовавшиеся популярностью у горожан, например Парад Дедов Морозов.

«Звездное небо» на Почтовой

Саму новогоднюю ночь рязанцы традиционно справляли на площади Победы, возможно, в последний раз. Массовые гуляния собираются перенести на площадь Ленина. Новую площадку опробовали на Масленицу. Мнения горожан по этому поводу разделились: кому-то идея пришлась по душе, другим же не понравилось, что из-за гуляний почти на весь день перекрыли улицу в самом центре города.

Масленица на площади Ленина

Также многие рязанцы возмущались в соцсетях, что занятые организацией праздника власти забросили уборку улиц от льда, покрывшего тротуары после резкого похолодания. На этой волне появилась новость о пенсионере, умершем после падения на льду в Торговом городке. В минздраве заявили, что смерть мужчины не связана с падением, а тротуар на месте происшествия вскоре почистили.

Скандалы в медицине

Январь ознаменовался сразу двумя скандалами в рязанской медицине, которые прославили на всю страну кардиодиспансер и ОКБ.

10 января в сети появилось видео из-за которого лишились должностей заместитель главврача кардиодиспансера и завотделением. Рязанец Александр Морозов застал врачей за застольем в рабочем кабинете заведующей диспансерно-консультативным отделением Галины Лазаревой и выложил запись в сеть.

Уже на следующий день минздрав сообщил, что двое врачей уволены

Глава ведомства Андрей Прилуцкий назвал произошедшее «неприятным моментом» и пообещал провести «административную пятиминутку» с персоналом диспансера.

Фрагмент видео с застольем в кардиодиспансере

Позднее стало известно, что врачи отмечали юбилей Лазаревой в обеденное время, а сама именинница на момент инцидента находилась в отпуске. Также появилась информация, что медработники уволились, написав заявление «по собственному желанию».

В защиту врача с 35-летним создали петицию, набравшую более 10 тысяч подписей, за нее вступились «Лига защиты врачей» и общественная палата области. По информации RZN.info, Галина Лазарева не собирается возвращаться в кардиодиспансер.

Еще одно скандальное видео попало в сеть в конце января. На записи голый мужчина лежал в луже крови на больничном полу. Автор видео утверждала, что сделала ее около двух лет назад в рязанской ОКБ. Запись попала в федеральные СМИ, ей тут же занялся Следственный комитет. В минздраве же заявили, что подобных случаев в больнице в последний год не было. Вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело — проверка показала, что брошенный пациент впоследствии скончался.

Фрагмент записи с пациентом на полу ОКБ

Главврач больницы Дмитрий Хубезов, занявший пост в последних числах декабря, рассказал, что 39-летний пациент умер от кардиомиопатии и ему оказали всю необходимую помощь.

«Ситуация, в которой пациент лежал в луже крови, а врачи проходили мимо — такого, в принципе, быть не может», — заявил Хубезов

При этом следователи утверждают, что лежавшего на полу пациента игнорировали в течение нескольких часов.

Скандал уже ушел с главных страниц новостных сайтов, но уголовное дело пока не закрыто, поэтому он обязательно получит продолжение.

Обновленная площадь Ленина и судьба «Барса» на Есенина

Площадь Ленина ждут большие перемены. В январе стало известно, что ее собираются серьезно реконструировать: сделать сквозной проход на Почтовую улицу, расширить пространство для пешеходов, перенаправить транспортные потоки.

Проект реконструкции улицы Ленина

Пешеходное пространство площади увеличат за счет сокращения неиспользуемых полос движения автотранспорта и организации парковок около Торговых рядов и рядом с памятником Ленину.

Около зданий планируют установить сухой фонтан, который не имеет открытого бассейна, летние веранды, кафе KFC

Планируется, что к реконструкции приступят уже в этом году, после общественного обсуждения.

Куда большие изменения ждет «Барс» на Есенина. Торговый центр собираются снести, а на его месте построить квартал жилых многоэтажек — настоящих небоскребов по рязанским меркам. На площадке, по проекту, расположится трехэтажный атриум, куда переедут «Барс», супермаркет стройматериалов, рестораны и все остальные заведения, работающие на этой территории сейчас.

Проект застройки территории «Барса» на Есенина

Из него будут на 75 метров «расти» шесть высоток по 26 этажей — в сумме они включат 105 тысяч квадратных метров жилья. На крыше атриума организуют прогулочную зону с кафе и фонтанами, площадки для тенниса, баскетбола и другого спорта, детские площадки.

Проект уже успешно прошел слушания. Начать строительство надеются осенью. Его разобьют на три очереди, в сумме они займут 6-8 лет.