Теплый прием у «Доброго Доктора»

Когда возникают проблемы со здоровьем, самое главное — не впадать в панику и оперативно обратиться к квалифицированному врачу для быстрой постановки верного диагноза. На рязанском рынке медицинских услуг не так просто найти центр, отвечающий этим запросам.

Часть учреждений открыты только в рабочее время, что не подходит большинству трудящихся пациентов. Немало клиник находится в тесных помещениях, и при наплыве посетителей ожидание приема превращается в суровое испытание. Да и качество оборудования далеко не всегда позволяет правильно определить причину возникшего недомогания.

Но не стоит отчаиваться, ведь у вас есть возможность сделать оптимальный выбор.

В октябре прошлого года медицинский центр «Добрый Доктор» переехал в просторное здание на улице Есенина, 9. К услугам пациентов удобный график работы в будние дни с 8:00 до 20:00, а в субботу с 9:00 до 14:00.

Для маленьких пациентов работает центр «Добрый доктор «ДЕТСТВО» на улице Соборной.

Квалифицированную помощь рязанцам готовы оказать около 60 опытных специалистов: эндокринологи, гинекологи, терапевты, гастроэнтерологи, оториноларингологи, неврологи, окулисты, урологи, травматологи-ортопеды, кардиологи. Все они пользуются заслуженным авторитетом, как в профессиональном сообществе, так и среди рядовых рязанцев.

Квалифицированные врачи и современное оборудование

«Мы постоянно расширяем спектр оказываемых услуг, — рассказывает главный врач медцентра Мария Левитина. — Этого удается достичь, как за счет высокой квалификации врачей, так и благодаря современному инновационному оборудованию. Не так давно мы приобрели стационарный рентгеновский аппарат, который позволяет делать качественные рентгеновские снимки высокого разрешения при минимальном облучении пациента».

Распечатка снимков проводится за пять минут, а расшифровка делается при необходимости в течение получаса, что ускоряет диагностику и делает ее более эффективной.

Благодаря собственной лаборатории, результаты наиболее распространенных анализов в «Добром Докторе» можно получить уже спустя час после сдачи.

В ближайших планах медицинского центра полномасштабный запуск нового аппарата по своевременному выявлению нарушений осанки — оптического компьютерного топографа. Сейчас он работает в тестовом режиме, с 1 по 20 февраля каждый юный пациент может пройти обследование с помощью этого прибора абсолютно бесплатно.

Реабилитация и школа для будущих мам

«Кроме того, мы разрабатываем комплекс программ по реабилитации детей с ДЦП, а в скором времени собираемся открыть школу будущих мам, где консультации смогут давать не только акушер-гинеколог, но и неонатолог», — делится планами Мария Левитина.

Просторные площади, которые занимает центр, создают максимальный комфорт для рязанцев. Каждый день «Добрый Доктор» принимает около 150 человек. Причем в поликлинике работает три регистратуры, за счет чего удается грамотно регулировать поток пациентов.

«Для нас пациент не источник получения прибыли, а человек, которому надо помочь справиться с его проблемой», — заявила Мария Левитина.

Подробнее об услугах и преимуществах «Доброго Доктора» можно узнать на сайте медцентра, а записаться к специалисту — по телефону 51-18-19.