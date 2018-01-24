Телеканал «360» запустил 12 каналов в регионах и догнал РБК ТВ

Телеканал «360» подвел итоги 2017 года. В пресс-релизе сообщается о впечатляющих результатах компании в ушедшем году. Приведенные цифры свидетельствуют о росте ключевых показателей развитии телеканала. В результате роста аудитории в декабре 2017-го «360» вошел в число 20 крупнейших тематических каналов страны, расположившись в рейтинге рядом с РБК ТВ.

Если брать общую аудиторию телезрителей, то «360» увеличил собственные результаты на 27% по сравнению с предыдущим годом. Также на 25% выросло и среднее время просмотра, что составляет около 4 минут. Доля телеканала растет уже три года.

Комментируя итоги года, генеральный директор «360» Вячеслав Духин выразил уверенность в стабильном развитии компании. Он заметил, что теперь ожидает дальнейший рост федеральной доли канала. По словам гендиректора, на результаты положительно влияет активное развитие в регионах.

Компания развивает собственную сеть

Компания развивает собственную сеть при помощи франшизы, работая вместе с региональными телекомпаниями. Сообщается, что в 2017 году данный формат позволил запустить совместное вещание 12 каналов в различных городах, включая отдаленные Хабаровск и Улан-Удэ. К началу 2018 года база сетевых партнеров «360» составляла 1,2 млн абонентов.

Региональные компании подобная схема работы полностью устраивает, ведь они легко включают свой контент в готовую сетку телеканала. Также они начинают работать под торговой маркой известной компании всероссийского масштаба.

В минувшем году значительно выросла аудитория и вебсайта «360». Его просмотрели в течение года 35 миллионов уникальных посетителей. По данному показателю сайт телекомпании поднялся в топ-30 веб-ресурсов России. Важным индикатором является и количество просмотров за год, составившее 130 миллионов.

Заметно увеличилась цитируемость сайта «360»

Заметно увеличилась и цитируемость сайта «360». Телеканал теперь входит в топ-20 СМИ России по этому показателю. В аналогичном рейтинге за последний месяц «360» опередил «Ленту.ру», «Ведомости», «Рен-ТВ» и другие СМИ федерального масштаба.

Руководство «360» активно использует и социальные сети. В 2017 году заметно увеличилось число подписчиков сообщества телеканала в социальной сети Facebook. Если быть точным, то число подписчиков выросло примерно в шесть раз. Теперь оно составляет 175 тысяч человек. Быстро развивается и канал «360» в мессенджере Telegram. Хоть он и был запущен только в 2017 году, на него подписались уже 8 200 человек.