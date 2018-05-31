Свободные средства: куда выгодно вкладывать?

Сегодня наиболее популярны два легальных способа заработка: получение регулярного дохода в качестве наемного труженика и частное предпринимательство.

Но все более актуальным в России становится еще один метод — вложение свободных средств в бизнес других людей.

Деньги могут работать, не только находясь на банковском счете, но и превращаясь в доходные инвестиции. Речь идет о вложениях в акции, облигации и паи паевых фондов.

Берегитесь нелегалов

Прежде чем куда-либо вкладывать деньги, нужно учесть несколько важных рекомендаций. Первая — создайте резервный фонд. Депозит в банке сложно назвать инвестицией, и все же это первый шаг, который должен сделать каждый начинающий инвестор. Нужно отложить хотя бы три месячные зарплаты. Так у вас будет «кубышка на черный день», которая поможет пережить кризисные времена. При выборе банка придерживайтесь главного критерия: у него должна быть лицензия Центробанка. Это дает определенные гарантии сохранности ваших средств — вклад до 1 400 000 рублей будет застрахован государством. Разумеется, при этом ваш банк должен иметь лицензию Центробанка и быть участником ССВ. Проверить кредитную организацию можно на сайте Банка России или Агентства по страхованию вкладов .

Если в будущем вы видите себя инвестором и собираетесь вложить средства в ценные бумаги, то для начала необходимо заняться самообразованием. Например, сходить на курсы — многие компании проводят их бесплатно. Но будьте внимательны: зачастую брокеры обучают своих клиентов не грамотному инвестированию в ценные бумаги, а спекуляциям, то есть стратегии «дешево купить — дорого продать». Данные игры крайне опасны для новичков — ведь угадать, как поведет себя курс акций, не всегда способны даже очень опытные инвесторы.

Для проведения любой сделки на бирже вам необходимо открыть свой брокерский счет. Будьте осторожны при выборе посредника — ознакомьтесь с инструкцией на сайте fincult.info. Ваш брокер должен иметь лицензию ЦБ — реестр легальных участников рынка можно найти на официальном сайте Банка России. Многие крупные банки предлагают клиентам открыть брокерский счет у них.

Особенно много вопросов касательно наличия лицензии у Центробанка возникает к дилерам рынка Форекс — именно здесь действуют больше всего мошенников.

«Только в первом квартале 2018 года Банк России выявил 99 нелегальных форекс-дилеров, данные по 78 таким организациям направлены в прокуратуру для блокировки их сайтов в судебном порядке», — рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По его словам, мошенники, обещая людям легкий доход, дают клиентам доступ якобы к торговому терминалу через свой сайт. Человек начинает выигрывать, поддается азарту и вкладывает все больше и больше реальных средств. Однако на самом деле данные в «личном кабинете» пользователя компания «берет с потолка», чтобы спровоцировать жертву на новые траты. При этом деньги клиента не выходят на реальную биржу, они «крутятся» внутри компании и впоследствии зачисляются не на брокерский счет клиента, а выводятся в подставные счета. И когда пользователь хочет вывести свои деньги, неожиданно появляются различные проблемы, например, технические неполадки.

«Зачастую не имеющие лицензии Банка России компании козыряют тем, что они зарегистрированы за рубежом и у них есть лицензия иностранного регулятора. Но помните — если возникнут проблемы при взаимодействии с такой площадкой, а они в 99 процентах случаев возникают, бороться за свои права вам придется в иностранной юрисдикции — на Виргинских островах или еще дальше», — напомнил Валерий Лях.

Дивиденды не гарантированы

Насчет биржи существуют два противоположных стереотипа. Одни считают, что играть на ней суперприбыльно, другие воспринимают ее в качестве варианта казино: «как ни просчитывай варианты, все равно проиграешь». Но фондовый рынок — не рулетка, это просто место, где можно купить ценные бумаги крупных компаний и попытаться приумножить свое состояние с помощью смекалки, трезвого расчета и, конечно же, удачи.

Для начала вам нужно понять разницу между двумя видами ценных бумаг: акциями и облигациями. Приобретая акции, вы становитесь владельцем доли в компании, а покупая облигации, просто даете ей деньги в долг. Акционер может рассчитывать на рост котировок и дивиденды, а также имеет право участвовать в ежегодных собраниях. Но надо понимать, что владелец десятка акций не будет иметь никакого влияния на политику компании — все решения все равно принимают те, кто владеет долей, превышающей 50%. В свою очередь держатель облигаций получает фиксированный доход — обычно он немного выше, чем по вкладу в банке, — а по окончании договора компания обязуется выкупить вексель, заплатив определенное вознаграждение (купон).

Большинство людей в развитых странах предпочитают вкладывать деньги именно в ценные бумаги крупных компаний. Такие вложения чаще приносят более высокий доход. Но в нестабильной экономической и политической ситуации инвестиции в акции и облигации становятся рискованными. Если компания обанкротится, деньги инвесторов тоже пропадут.

Если вы очень хотите торговать на бирже, то стоит знать несколько нюансов. Биржа — это не место, чтобы заработать легкие деньги. Многие начинающие инвесторы думают, «буду дешево скупать и дорого продавать». Именно так учат на биржевых курсах при брокерских компаниях. Многие россияне начинают искать правильную стратегию игры на бирже, которая будет приносить гарантированную прибыль. Большинство в итоге разочаровываются.

Если вы совсем ничего не понимаете в инвестициях, то купите паи паевых инвестиционных фондов. Все сделки на бирже за вас будут совершать менеджеры этих фондов. Обычно такую услугу предоставляют в крупных банках или управляющих компаниях.

Наиболее выгодный вариант для простых инвесторов — индексный фонд. Комиссии там самые низкие, управляющие не пытаются спекулировать, а просто вкладывают деньги в несколько десятков крупнейших компаний. Большая часть населения в развитых странах мира хранит сбережения именно так.

Инструмент для дебютантов

В России не так давно появился полезный инструмент для тех, кто никогда не инвестировал средства в ценные бумаги. Речь идет об индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). Как он работает: вы открываете ИИС, заводите туда деньги, покупаете акции или облигации. В результате вы сможете получать прибыль от роста стоимости акций, дивиденды, купоны от облигаций, а главное — налоговый вычет (13%) на взнос или на доход в течение трех лет.

Для льготных инвестиций есть всего два ограничения. Во-первых, класть на счет можно не больше миллиона рублей в год, а вычет можно получить не более чем с 400 тысяч рублей в год (то есть 52 тысячи рублей каждый год, если у вас есть официальный доход). Во-вторых, чтобы иметь право на вычет, нужно не снимать деньги со счета в течение трех лет.

ИИС — довольно выгодный инструмент. Например, если вы вложите деньги в гособлигации (под 7-8% годовых) и получите налоговый вычет, то средняя доходность за три года составит 11-12% годовых. Это в полтора раза больше, чем прибыль по депозитам в банках.

Цена риска

Однако если вы решили никому не доверять управление своими деньгами, а вложить сотню-другую рублей и разобраться с механизмом действия рынка самостоятельно, то вам следует быть готовым к потерям в течение ближайших нескольких лет. Ведь вовремя понять, какая акция будет расти, а какая падать, почти невозможно. Котировки ценных бумаг меняются каждую секунду, и даже опытные трейдеры около 30% сделок проводят себе в убыток. Поэтому, как бы вы ни были уверены в себе, на начальном этапе инвестируйте в акции не более 10-20% своих сбережений.

«Я окончил экономический факультет университета и полгода искал работу — не нашел. По совету бывшего однокурсника решил поиграть на бирже, для этого занял у брата приличную сумму. Сначала дело шло в гору: за первые три месяца чистый доход составил 270 тысяч. Но в конце прошлого года чуть не прогорел, не вовремя купил акции, и лишь в апреле смог продать их по сносной цене. Решил завязать с этими играми, и сейчас опять ищу работу по специальности», — поведал свою историю рязанец Сергей.

«Для меня игра на бирже — хобби, а не основной доход. Владеем с приятелем небольшим автосервисом, и время на эти игры, как вы понимаете, есть не всегда. Еще в начале кризиса 2014 года заработал приличную сумму на купле-продаже акций одной сырьевой компании и вложил их в ценные бумаги еще двух серьезных корпораций. Теперь спокойно слежу за курсом, и буду продавать лишь при мощном скачке. Если появляются лишние деньги, изучаю котировки, просматриваю аналитику, консультируюсь со знакомым брокером и вкладываю в наименее рискованные активы. Но рассчитывать, что эти вложения станут основным доходом, опасно», — рассказал молодой предприниматель из Касимова.

«Мой деловой партнер порекомендовал мне заняться торгами на Форексе. У меня было отложено несколько тысяч евро, и я с головой погрузился в игру на разнице валютных курсов. Уже через два месяца понял, что такой бизнес не для меня. Он слишком нестабилен и непредсказуем. То выиграешь 30 тысяч, то потеряешь 50… Если хорошо знаете валютный рынок и уверены в себе, то начинать здесь нужно как минимум с полумиллиона рублей. И обязательно нужно что-то еще иметь за душой, например, на банковском счете. Иначе быстро прогорите», — поделился своим опытом торговли на Форексе житель Скопина.