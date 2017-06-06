Судьбу центра Рязани определят сами горожане

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«Я готов отказаться от старого Генплана Рязани и приступить к разработке нового с участием общественности», — заявил на заседании круглого стола «#Чтонетак» исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов.
Конечно же, Генплан — сложный документ, над которым могут работать только организации с лицензиями. Но форум «#Чтонетак» был посвящен роли рязанцев в развитии города, поэтому при разработке власти хотят учесть их мнения. И желательно — как можно более широких масс.
Не секрет, что специалистам уже грустно видеть одни и те же лица с одной и той же критикой. Тех, чьи вечные призывы «отложить» и «переработать» проект зон охраны объектов культурного наследия очень нравятся магнатам и олигархам.
Историю и зеленые зоны надо сохранить
Генплан Рязани, принятый в 2006 году, уже 11 лет существует без приложения, которое описывало бы правила застройки исторического центра. Бывало, что в бюджете Рязани банально не хватало средств на оплату проектировщикам. Именно поэтому одним из соглашений обязанность оплаты была возложена на некоммерческий фонд — то есть, можно сказать, на общественность. А техническое задание подписали главные архитекторы и представители разных ветвей власти!
При любом обсуждении развития города встает вопрос о новом проекте охранных зон памятников историко-культурного наследия. Без истории — главной ценности Рязани — не будет развития туризма, а без зеленых зон не будет ни экологии, ни уюта для рязанских семей, выбравшихся погулять в центр. В последние 30 лет действующий документ по зонам охраны нарушался. Пора поставить этому предел.
Защита кремля усиливается, а не ослабляется
Посмотрим на охранную зону Рязанского кремля, как она предусматривается по постановлению 1986 года, действующему сегодня, и после этого взглянем на нее же в проекте, разработанном в Санкт-Петербурге, но пока не принятом.
В постановлении 1986 года (план 1) — только Рязанский кремль и Остров напротив него. Граница зоны проходит по протоке Трубежа, а возле храма Спаса на Яру — по улице Петрова. В Лесопарке в зону охраны не попадала территория между берегом Трубежа и продолжением проезда Речников.
В новом проекте (план 2) — охранной зоной являются не только Рязанский кремль и Остров, но и все пойменные луга до Северной окружной дороги, а за храмом Спаса на Яру — территория до самого десантного училища. Будет запрещено строить высокие дома даже под горой, до самой улицы Солнечной, Трубежа и Борковских карьеров.
Противники новшеств часто говорили, что сокращается число точек в городе, с которых открывается вид на Рязанский кремль. А скажите, кто между 1986 и 2016 годами понастроил в центре города высоких зданий, которые как раз закрыли множество имевшихся видов на кремль? По каким документам велись стройки? Не по действующим ли?
Зоны охраны увеличиваются, а не сокращаются
Смотрим снова на старую карту, которой руководствуются до сих пор застройщики (детальный ее вариант, по словам общественных активистов, утерян). Сравниваем с планом из нового проекта. Что мы видим?
В проекте 2017 года зоны охраны охватывают на 15 кварталов больше, чем установлено действующим документом 1986 года.
В действующем документе территории вокруг Театра драмы, дома Александра Солженицына на улице Урицкого, Николо-Ямской церкви не охраняются (план 3). Новый проект (план 4) все эти территории берет под охрану. В их состав включены дополнительно 7 кварталов за улицей Есенина.
Новый проект зон охраны 2017 года устанавливает высотное регулирование на берегах Трубежа возле улицы Солнечной и Бутырок — действующий же проект 1986 года этот район не защищает. Во всем поселке Борки (включая Святое озеро) — тоже устанавливается зона регулируемой застройки. И зеленую зону Лесопарка возле «Круиза» новый проект зон охраны не позволит кромсать дальше.
Дворы вдоль Первомайского проспекта со стороны улиц Типанова, Дзержинского, Завражнова (план 5) прежде не входили в зону регулируемой застройки — новый проект их в нее включает (план 6). Здесь территория, где хозяевам земли придется соблюдать жесткие правила, расширится на 8 кварталов.
«…Уж не посмотришь с высоты»
Высотные регламенты — то, что проще всего нарушали застройщики с прежним документом. Вместо разрешенных 15 метров строили 40. Новый же проект лазеек для таких нарушений уже не оставляет.
Регламенты в большинстве кварталов ужесточены: на Бутырках вместо прежних 30-метровых домов хотят разрешить строить здания не выше 24 метров, на улицах Пожалостина, Сенной, Семинарской вместо прежних 30 метров — всего 18 метров!
Угадайте, кому не нравится этот проект и кто предлагает его «отложить» и «доработать» еще в течение года-двух-трех?
Голос общественности сейчас нужен, как никогда.
По проекту охранных зон, который может стать подспорьем и для изменений в Генплан, должно высказаться как можно больше людей. Пора принять документ, который обуздает алчность застройщиков. Судьба исторического центра Рязани — в руках его жителей.
Автор публикации Валерий Сегоровский
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