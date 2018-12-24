Строительный союз «Светлый» рассказал рязанцам о секретах уютного дома

В уходящем году в Рязанской области планируется сдать еще около 730 тысяч кв м жилья. Этот рекордный показатель лучше всяких абстрактных рассуждений доказывает, что строительный бум в регионе не ослабевает.

Но наряду с ростом количества возведенных домов возрастают и требования потенциальных новоселов к своим будущим квартирам и к комфортности проживания в целом.

Ведущие рязанские девелоперы, учитывая острую конкуренцию, стремятся максимально соответствовать ожиданиям покупателей.

«На каждом этапе строительства мы используем наработки ведущих проектных институтов со всей России, — рассказал главный инженер строительного союза „Светлый“ Сергей Щур. — Они предлагают эффективные технологические решения, касающиеся различных частей здания от кровельных систем до лестничных маршей».

Монолит все печали утолит

В основе многих ноу-хау — монолитное домостроение, которое имеет немало преимуществ по сравнению с классической кирпичной конструкцией.

Среди главных достоинств монолитных домов эксперты называют:

длительный срок службы зданий;

сейсмоустойчивость, неограниченные возможности планировки и внутреннего оформления помещений;

высокую скорость самого строительства;

минимальную усадку дома, за счет которой отсутствуют трещины, а наружная и внутренняя отделка могут выполняться сразу же после возведения здания и окончания основного строительства.

Монолитное здание обладает повышенной устойчивость к проникновению влаги за счет непроницаемых для жидкости бетонных стен. При ликвидации пожара, возникшего на верхних этажах, спасатели заливают практически все конструктивные элементы здания вплоть до первого этажа. Если дом кирпичный, то стены при таком воздействии замерзают и буквально разрываются. Благодаря водонепроницаемости бетона в жилых комплексах, построенных по монолитной технологии, такого не происходит.

Благодаря отсутствию стыков, пустот и минимальной толщине кладочных швов, достигаемой с помощью клеевых смесей, такой дом обладает улучшенными звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Все эти прогрессивные решения строительный союз «Светлый» успешно применяет при строительстве практически всех своих жилых комплексов: «Ника парк», «Дубрава», «Лайт сити», «Лайт сити LS», «Павел Андреевич».

Фасад вашего благополучия

«Мы сознательно делаем ставку на вентилируемые фасады, — отметил Сергей Щур. — В чем их плюсы? Наружная стена не требует специальной подготовки для установки на ней вентилируемых конструкций. Фасад в данном случае не надо штукатурить. С другой стороны, вентилируемый фасад не нужно ежегодно подновлять и чистить, так как он не накапливает грязь, не теряет ни цвет, ни прочность. Сухой утеплитель не собирает конденсат влаги и не теряет теплосберегающих свойств, что наряду с использованием автономных котельных и поквартирных счетчиков тепла существенно сокращает расходы жильцов на отопление дома».

Система вентилируемых фасадов создается лишь из несгораемых или трудносгораемых материалов, а это — дополнительная защита от пожара.

Впрочем, прогрессивные технологии, которые обеспечивают в рязанских высотках максимальную пожарную безопасность, — тема отдельной публикации.