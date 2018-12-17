Строительный союз «Светлый» предложил праздничные скидки на квартиры в новостройках

В настоящее время ипотечное кредитование является, пожалуй, главным инструментом, позволяющим купить собственное жилье.

А рынок новостроек предоставляет уникальную возможность приобрести квартиру с современными планировками, индивидуальным отоплением и фешенебельными лифтами по ценам ниже, чем готовое жилье не первой свежести.

«Спрос на новостройки поступательно растет, — отмечает начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования рязанского отделения „Сбербанка“ Олег Сычев. — В частности, в нашем отделении более 40% выдаваемых кредитов берутся именно на приобретение строящихся квартир».

У ведущих рязанских девелоперов доля ипотечных сделок по-прежнему высока.

Ипотека сулит бонусы

«На сегодняшний день доля сделок с использованием банковских средств в зависимости от объекта составляет 70-80 процентов, — рассказывает коммерческий директор строительного союза «Светлый» Дмитрий Шувалов. — Совместно с банками-партнерами мы предоставляем нашим клиентам такую услугу, как кредит без первоначального взноса, что существенно расширяет круг потенциальных новоселов. При покупке квартиры с привлечением ипотечного кредита мы предоставляем скидку от от 1500 до 3000 рублей с квадратного метра. Это предложение касается обоих возводимых «Светлым» объектов — жилых комплексов «Дубрава 3» и «Павел Андреевич» «.

Если провести несложные расчеты, то для однокомнатной квартиры бонус в среднем составит 60-100 тысяч рублей, а для двухкомнатной — от 100 до 200 тысяч рублей. Эти денег может хватить для покупки нескольких единиц бытовой техники или для проведения недорогого ремонта .

Рост ставки — не помеха

Рост процентной ставки по кредитам, наметившийся в октябре-декабре, пока не уменьшил платежеспособный спрос на новостройки. Напротив, в некоторых компаниях зафиксирована положительная динамика продаж.

«За прошедшие три месяца мы отмечаем увеличение количества реализованных квартир, — поясняет Шувалов. — Повышение ипотечных ставок до 9,5 процента не чувствительно для большинства покупателей, которые помнят про 13-14 процентов, характерные для рынка 5-6 летней давности».

«Я бы даже называл это не повышением, а технической коррекцией на несколько десятых долей процентов в ответ на изменение ключевой ставки Центрального банка, — констатирует Сычев. — Подобное изменение практически не влияет месячный платеж по кредиту. Строящееся жилье же, по мере роста готовности дома, дорожает опережающими темпами. Кроме того, ипотека с господдержкой, а так же совместные программы банка и застройщиков, позитивно влияют на условия кредитования и позволяют клиентам совершить покупку квартиры, получив существенную финансовую выгоду».

Покупатели жилья в домах «Светлого» действительно могут выбрать оптимальные условия получения кредита. Уполномоченный ипотечный брокер, сотрудничающий с компанией, подберет, исходя из поданной заявки, несколько наиболее интересных предложений от российских банков. Клиенту останется только отдать предпочтение лучшему для него варианту.