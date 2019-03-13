Спортивные амбиции строительного союза «Светлый»

В прошлом году строительный союз «Светлый» создал свою собственную хоккейную команду для участия в Ночной хоккейной лиге.

В компании уверены, что спорт объединяет и облагораживает, а активный отдых и участие в соревнованиях укрепляют командный дух и развивают корпоративную культуру.

По окончанию турнира команда-новичок вышла в плей-офф и заняла пятое место.

Итоги дебютного сезона в рязанской НХЛ редакция RZN.info подвела с капитаном «Светлого» Сергеем Сорокиным.

Основной состав «Светлого» сформировался из команды «Сталькомплект». При этом в составе появилось много новичков, по сути коллектив обновился на 50%.

«Эмоции — важнее результата на табло»

В течение сезона мы имели самую представительную заявку. Не каждая команда может позволить себе большую скамейку запасных.

Не стоит забывать, что в состав команды входят учредители, работники строительного союза «Светлый», которые встали на коньки совсем недавно и не являются профессиональными хоккеистами. При этом мы предпочитаем делать игру команды своими руками — это важная черта команды.

Для нас эмоции — важнее результата на табло, хоккей — это способ переключиться от рабочих будней, получить удовольствие.

Перед началом сезона мы скромно оценивали свои силы, поэтому задача минимум была не вылететь.

В итоге нам удалось собрать хорошую команду, которая заняла достойное пятое место.

Гроза авторитетов

В первом круге регулярного чемпионата мы стали настоящей сенсацией, заняв третье место.

Перед стартом сезона мы еще не знали свою силу и силу соперников, поэтому настраивались на каждую команду по максимуму.

«Светлый» получил прозвище «гроза авторитетов». По ходу «регулярки» мы разгромили действующего чемпиона рязанской НХЛ «Автоимпорт», не проиграли двукратному обладателю титула «Империи» и оказали самое достойное сопротивление лидеру «Восходу СУ-2» — 4:5.

Во втором круге мы начали отталкиваться от соперника и недонастроились на команды, которые обыгрывали в первом круге.

Команда потеряла много очков по ходу второго круга и заняла пятое место, пропустив на два очка «Шкоду», на которую попали в плей-офф.

Борьба в плей-офф

Со «Шкодой» мы были равными по силе соперниками, поэтому на противостояние пришло очень много зрителей. К сожалению, исход игры решила всего одна шайба. Игра была абсолютно равной, но нам немного не повезло. Стоит отметить, что соперник уже пять сезонов играет в НХЛ и показал себя более сыгранным коллективом. Мы остались недовольны результатом, но надеемся на реванш в следующем сезоне.

В матче с «Динамо» мы вновь посчитали, что сильных проблем не испытаем, так как дважды их обыгрывали с большой разницей.

Из-за недонастроя к концу второго периода мы проигрывали со счетом 2:0, но за 10 секунд до конца сирены забросили первую шайбу.

В третьем периоде в меньшинстве мы сравняли счет, а за пять секунд до сирены наш хоккеист бросал в пустые ворота, но попал в штангу.

В матче себя ярко проявил наш тренер Олег Барсуков, который совсем недавно возглавлял ХК «Рязань».

В серии буллитов мы выиграли со счетом 2:0. Обе шайбы наши хоккеисты отправили «в домик» вратарю соперника. Борьба до последних минут сделала эту победу ценнее и запоминающейся.

Амбиции

У нас уже собралась сбалансированная команда, в следующем сезоне мы планируем точечное усиление состава в трансферное окно.

Наша главная задач на сезон — также играть и получить удовольствие, не забывая о спортивном принципе.

У нас есть амбиции бороться за первое место в чемпионате и достойно выступить в плей-офф. Мы в ожидании следующего сезона.