Спортивные амбиции строительного союза «Светлый»

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В прошлом году строительный союз «Светлый» создал свою собственную хоккейную команду для участия в Ночной хоккейной лиге.
В компании уверены, что спорт объединяет и облагораживает, а активный отдых и участие в соревнованиях укрепляют командный дух и развивают корпоративную культуру.
По окончанию турнира команда-новичок вышла в плей-офф и заняла пятое место.
Итоги дебютного сезона в рязанской НХЛ редакция RZN.info подвела с капитаном «Светлого» Сергеем Сорокиным.
Основной состав «Светлого» сформировался из команды «Сталькомплект». При этом в составе появилось много новичков, по сути коллектив обновился на 50%.
«Эмоции — важнее результата на табло»
В течение сезона мы имели самую представительную заявку. Не каждая команда может позволить себе большую скамейку запасных.
Не стоит забывать, что в состав команды входят учредители, работники строительного союза «Светлый», которые встали на коньки совсем недавно и не являются профессиональными хоккеистами. При этом мы предпочитаем делать игру команды своими руками — это важная черта команды.
Для нас эмоции — важнее результата на табло, хоккей — это способ переключиться от рабочих будней, получить удовольствие.
Перед началом сезона мы скромно оценивали свои силы, поэтому задача минимум была не вылететь.
В итоге нам удалось собрать хорошую команду, которая заняла достойное пятое место.
Гроза авторитетов
В первом круге регулярного чемпионата мы стали настоящей сенсацией, заняв третье место.
Перед стартом сезона мы еще не знали свою силу и силу соперников, поэтому настраивались на каждую команду по максимуму.
«Светлый» получил прозвище «гроза авторитетов». По ходу «регулярки» мы разгромили действующего чемпиона рязанской НХЛ «Автоимпорт», не проиграли двукратному обладателю титула «Империи» и оказали самое достойное сопротивление лидеру «Восходу СУ-2» — 4:5.
Во втором круге мы начали отталкиваться от соперника и недонастроились на команды, которые обыгрывали в первом круге.
Команда потеряла много очков по ходу второго круга и заняла пятое место, пропустив на два очка «Шкоду», на которую попали в плей-офф.
Борьба в плей-офф
Со «Шкодой» мы были равными по силе соперниками, поэтому на противостояние пришло очень много зрителей. К сожалению, исход игры решила всего одна шайба. Игра была абсолютно равной, но нам немного не повезло. Стоит отметить, что соперник уже пять сезонов играет в НХЛ и показал себя более сыгранным коллективом. Мы остались недовольны результатом, но надеемся на реванш в следующем сезоне.
В матче с «Динамо» мы вновь посчитали, что сильных проблем не испытаем, так как дважды их обыгрывали с большой разницей.
Из-за недонастроя к концу второго периода мы проигрывали со счетом 2:0, но за 10 секунд до конца сирены забросили первую шайбу.
В третьем периоде в меньшинстве мы сравняли счет, а за пять секунд до сирены наш хоккеист бросал в пустые ворота, но попал в штангу.
В матче себя ярко проявил наш тренер Олег Барсуков, который совсем недавно возглавлял ХК «Рязань».
В серии буллитов мы выиграли со счетом 2:0. Обе шайбы наши хоккеисты отправили «в домик» вратарю соперника. Борьба до последних минут сделала эту победу ценнее и запоминающейся.
Амбиции
У нас уже собралась сбалансированная команда, в следующем сезоне мы планируем точечное усиление состава в трансферное окно.
Наша главная задач на сезон — также играть и получить удовольствие, не забывая о спортивном принципе.
У нас есть амбиции бороться за первое место в чемпионате и достойно выступить в плей-офф. Мы в ожидании следующего сезона.
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