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16:41, 23 сентября 2019 92

Специалисты Vellcom group рассказали о применении теплого асфальтобетона в дорожном строительстве

Специалисты Vellcom group рассказали о применении теплого асфальтобетона в дорожном строительстве

Строительный холдинг Vellcom group не только поддерживает парк техники на современном уровне, но и активно занимается самостоятельными исследованиями, а также внедрением новых технологий.

Так, лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.

Технология производства теплого асфальтобетона имеет следующие преимущества:

  • возможность укладки асфальтобетона при пониженных температурах окружающей среды;
  • увеличение дальности перевозки готовой асфальтобетонной смеси за счет снижения температуры уплотнения;
  • снижение количества битумных паров и выбросов СО2.

Область использования:

В основном сфера использования теплого асфальтобетона представляет собой строительство и ремонт дорожного полотна:

  • любых типов автотранспортных дорог (в придомовой территории, в городских дорогах, а также федеральных трасс);
  • создание покрытия тротуарных, переходных дорожек, обустройство детских либо бытовых площадок и иные виды работ по благоустройству территорий, которые прилегают к многоквартирным домам;
  • обустройство покрытия в аэропортах, а также иных видах сооружений, имеющих производственное назначение. В этом случае использование технологии теплого асфальтобетона конкурирует исключительно с созданием покрытия из монолитного бетона, а также железобетонных плит.

В настоящее время дорожный департамент Vellcom group уже использует этот вид асфальта на своих объектах. Метод позволяет снизить степень старения материала, увеличить срок службы дорожной одежды в среднем на 2-3 года. Остывание теплой смеси происходит медленнее, что позволяет выйти за пределы обычного сезона и продолжать работы при температуре окружающего воздуха до -5 градусов и ниже.

Кроме того, исследования специалистов показали, что такая укладка характеризуется меньшей степенью загрязнения окружающей среды. Понижение температуры смеси на 25 градусов уменьшает выделение вредных веществ более чем на 70%.


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