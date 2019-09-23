Специалисты Vellcom group рассказали о применении теплого асфальтобетона в дорожном строительстве

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Строительный холдинг Vellcom group не только поддерживает парк техники на современном уровне, но и активно занимается самостоятельными исследованиями, а также внедрением новых технологий.
Так, лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.
Технология производства теплого асфальтобетона имеет следующие преимущества:
Область использования:
В основном сфера использования теплого асфальтобетона представляет собой строительство и ремонт дорожного полотна:
В настоящее время дорожный департамент Vellcom group уже использует этот вид асфальта на своих объектах. Метод позволяет снизить степень старения материала, увеличить срок службы дорожной одежды в среднем на 2-3 года. Остывание теплой смеси происходит медленнее, что позволяет выйти за пределы обычного сезона и продолжать работы при температуре окружающего воздуха до -5 градусов и ниже.
Кроме того, исследования специалистов показали, что такая укладка характеризуется меньшей степенью загрязнения окружающей среды. Понижение температуры смеси на 25 градусов уменьшает выделение вредных веществ более чем на 70%.
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