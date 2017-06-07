Специалисты налоговой службы сообщили подробности применения онлайн-ККТ

25 мая в Прио-Внешторгбанке состоялся семинар для предпринимателей, посвященный использованию контрольно-кассовой техники с интернет-передачей данных (так называемых «онлайн-ККТ») и регистрации юридических лиц.

Модератором встречи выступил глава фирмы «Профит» Андрей Жильцов.

На вопросы представителей малого и среднего бизнеса отвечали начальники профильных отделов УФНС по Рязанской области Алла Кондакова, Роман Смалев и Александр Фролов.

Кто может не применять с 1 июля 2017 года контрольно-кассовую технику нового образца, с онлайн-передачей данных? Для кого делаются исключения или меняются сроки?

— В соответствии с Федеральным законом 54-ФЗ, который регулирует новый порядок,

уже с 1 февраля 2017 года регистрация новой контрольно-кассовой техники (ККТ) в налоговых органах проводится только в новом порядке. Никакие действия — перерегистрация, изменение адреса — со старой техникой не производятся. Если налогоплательщику надо поменять адрес или зарегистрировать дополнительный кассовый аппарат, ставятся условия: только новый аппарат.

С 1 июля 2017 года старый порядок применения ККТ запрещен.

С 1 июля 2018 года обязательным применение контрольно-кассовой техники нового образца станет обязательным для плательщиков ЕНВД и патента, оказывающих различные услуги и выполняющих работы с использованием торговых автоматов.

В законе есть исключения. Вот исключение, касающееся плательщиков ЕНВД: в соответствии с Федеральным законом 261-ФЗ, с 31 марта 2017 года уже наступила обязанность применения новой ККТ у плательщиков ЕНВД, осуществляющих продажу алкогольной и слабоалкогольной продукции (пива, сидра, медовухи и т. п. ), вне зависимости от того, какую систему налогообложения они применяют

Что делать, если по каким-то причинам предприниматель не успевает до 1 июля 2017 года перейти на использование онлайн-ККТ?

Причины могут быть объективные: задержка поступления карт фискальной памяти…

— До тех пор, пока рынок не будет полностью насыщен накопителями с фискальной памятью, в Федеральной налоговой службе существует выработанная позиция: если налогоплательщик принял все исчерпывающие меры для установки нового оборудования, то есть для обеспечения технических возможностей использования онлайн-ККТ, то к нему отношение будет самое лояльное. Что значит «исчерпывающие меры»? Мы считаем, что к ним относится прежде всего заключение договора на поставку аппаратов или карт памяти, а также оплату счета. Если у кого-то карты с фискальной памятью требуются для пяти касс, счет пусть будет оплачен на все.

Но главный вопрос, имеющийся у бизнеса: будет ли ФНС штрафовать за отсутствие онлайн-передачи данных? Ответом может послужить пример: с 31 марта 2017 года вступила в силу обязанность применения онлайн-ККТ рядом предпринимателей. И на сегодняшний день налоговой службой не составлено ни одного протокола об административном правонарушении касаемо использования контрольно-кассовой техники. После 1 июля будет применяться такой же порядок. При этом ко всем предпринимателям подходить будут индивидуально.

Что делать вновь зарегистрированным предпринимателям, которые только начинают работу по упрощенной системе налогообложения?

Вновь зарегистрированные предприниматели, которые только начинают работу и собираются работать по упрощенной системе налогообложения — они не могут купить старую технику, но и новой тоже дефицит. Что им делать в этом случае — подождать с началом деятельности?

Вопрос достаточно сложный. Федеральным законом 54-ФЗ установлены сроки перехода на новый порядок, которые налогоплательщики должны соблюдать. Никто ни о каком переносе сроков не говорит, переносов не будет. Поэтому давайте исполнять закон.

Что можно посоветовать вновь начинающим бизнес? Не надо зацикливаться на сервисных и технических центрах только в нашем регионе. Обратите внимание на Московскую область: новая кассовая техника там в продаже есть, и ситуация с фискальными накопителями там лучше. Если мы говорим про мелкий бизнес, которому нужно найти 1-2 кассовых аппарата — быстро найти их вполне реально. Можно привести в пример одну компанию из Курской области, у которой сроки поставки оплаченной онлайн-ККТ — всего 5 рабочих дней.

Какие шаги по порядку надо пройти предпринимателю, чтобы выполнить закон о применении онлайн-касс?

Во-первых, приобрести кассовый аппарат либо на предприятии-производителе, либо в магазине, в фирме из любого региона.

После этого если ранее налогоплательщик должен был прийти в налоговые органы и принести технику с собой для регистрации, составить ряд документов и в течение 5 дней ждать, на сегодняшний день все гораздо проще. Вы входите в личный кабинет на сайте , в течение 15-20 минут регистрируете онлайн данный аппарат, и после этого применяете его в обычном режиме.

Это самый быстрый и простой вариант. Есть и другие способы: обратиться в подразделение налоговых органов — межрайонную инспекцию либо своего района, где он зарегистрирован, либо же любого другого района — и там сотрудники проведут ему регистрацию данного кассового аппарата. От предпринимателя потребуется только заявление и документы.

Федеральная налоговая служба сейчас широко представлена в интернете.

Какие наиболее распространенные вопросы сейчас может предприниматель решить, всего лишь обратившись на сайт ФНС?

— На сайте пользователям доступны 47 электронных сервисов, включая три личных кабинета, из которых можно решать различные задачи. Интерфейс сайта очень простой для физического лица, упрощенный для индивидуальных предпринимателей и немного более сложный для юридических лиц.

Хотелось бы обратить внимание на то, что вы можете сделать. Возможна подача документов на государственную регистрацию, в том числе онлайн, с использованием электронной подписи. Если есть необходимость проверить, с кем вы сотрудничаете — есть сервис «Проверь себя и контрагента». 11 ресурсов данных включено у нас в этот сервис: и адреса массовой регистрации, и дисквалифицированные лица, и информация о лицах, не отчитывающихся более года, и о тех. Кто имеет задолженности перед налоговыми органами. Советуем поискать там не только контрагентов, но и себя — поскольку на ресурс могут заглядывать ваши партнеры и найти там вас в каком-то негативном списке.

Кроме того, если вы не открывали личный кабинет, вы можете с помощью отдельного ресурса записаться на прием в налоговую инспекцию — так же просто, как мы уже привыкли записываться на прием к врачу. Затем подходите к тому времени, которое выбрали — и в течение 10-30 минут, в зависимости от нагрузки, вы будете обслужены.

К тому же все мы физические лица, все имеем какое-то имущество. Имуществом владеют наши родственники. Сейчас начинается массовый расчет налога на имущество, который должен быть выплачен в этом году до 1 декабря. В вашем распоряжении на сайте есть калькулятор этого налога, земельного налога, а также калькулятор транспортного налога, которым также можно пользоваться. Лучше заблаговременно узнать эти суммы и подготовиться — морально и материально.

Обращаем также ваше внимание еще на несколько ресурсов — на базу данных наиболее часто задаваемых вопросов и ответов, а также на справочник по имущественным налогам, ставкам и льготам, где собраны полностью все нормативные базы для всех налогоплательщиков.

Какова разница между выписками из ЕГРЮЛ в бумажном и электронном виде? Какие из них требуют при оформлении других документов?

— Выписка из ЕГРЮЛ — это сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Выписка эта выдается экстерриториально, то есть в любом месте Российской Федерации, а не в регионе регистрации юридического лица. Ранее выписки эти изготавливались налоговыми органами в бумажном виде. Предоставление документов на бумаге и сейчас осуществляется за 1 день, за это взимается плата в 200 рублей.

Но в век кибернетики и вычислительной техники все более и более внедряется электронный сервис, который позволяет совершенно легально, на основании закона 129-ФЗ, получать выписку по запросу на портале nalog.ru в электронном виде. Причем вы получаете интерфейс, внутри содержащий электронно-цифровую подпись межрегиональной инспекции. Она визуализируется на последнем листе выписки в виде синего квадрата. Этот документ принимают и нотариусы, и органы местного самоуправления, и все государственные и муниципальные органы при предоставлении услуг обязаны использовать эту информацию, получаемую в электронном виде, при межведомственном электронном взаимодействии — даже в другом городе.

Раньше предприниматели получали комплекты красивых документов на бумаге, с голограммами. Теперь они не обязательны.

Как должны регистрироваться в государственных реестрах предприниматели и юридические лица?

Что означает «юридический адрес», что такое «местонахождение» или «фактический адрес» — как разобраться в этих понятиях? Какие мероприятия проводят налоговые органы при несовпадении этих адресов?

— Когда-то для регистрации предприятия требовался и юридический адрес, и «адрес для почтовой связи» и «адрес главного бухгалтера» — таковы были требования. В соответствии с последними изменениями в Гражданском кодексе введено понятие «местонахождение юридического лица», которое в статье 51 представляет из себя наименование муниципального образования, и в соответствии с Федеральным законом 312-ФЗи соответствующие изменения все должны были внести в юридические документы. То есть, в Рязани организации достаточно указать в учредительных документах и уставе для обозначения своего местонахождения — «город Рязань». Никто не запрещает по личному побуждению написать «город Рязань, улица такая-то, дом такой-то», но закон от вас этого не требует.