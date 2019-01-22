«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

В Рязани в микрорайоне Дашково-Песочня готовится к открытию новый фитнес-клуб «Эволюция». На его территории в 900 кв метров появятся шесть тренировочных зон, две из которых принципиально новые — зоны кинезис и TRX, МФР и stretching.

В клубе будут доступны групповые программы, танцевальные направления, тренировки в тренажерном зале, персональный тренинг, а также кроссфит.

Открытие фитнес-клуба по адресу: улица Васильевская, дом №7 запланировано на 29 апреля.

И пока в стенах здания кипит работа по созданию комфортных и благоприятных условий для будущих клиентов, корреспондент RZN.info побеседовала с директором клуба Татьяной Терешиной.

Она рассказала, зачем городу «Эволюция», в чем отличие нового фитнес-клуба от остальных и что такое «умный фитнес».

Татьяна, в фитнес-сообществе вы уже не новичок: ранее под вашим руководством в Рязани успешно запустился «Alex fitness». Сейчас вы запускаете новый проект в Дашково-Песочне. Чем он будет принципиально отличаться от фитнес-клубов, что уже работают в городе?

«Эволюция» ориентирована исключительно на динамично развивающийся микрорайон Дашково-Песочня. Сейчас его жителям приходится ездить в фитнес-клубы, расположенные далеко от дома. Мы сделаем так, что им больше не придется тратить время на дорогу, они смогут посвятить его саморазвитию.

Наша миссия — работать для каждого человека, предоставляя ему услуги высокого качества, отличный сервис без дополнительных денежных затрат. Клиенту не придется беспокоиться о затратах на шкафчик, полотенца и всякие другие мелочи. Наряду с высококвалифицированными тренерами в клубе будут работать менеджеры, способные 24/7 помочь клиенту и ответить на любые его вопросы.

Почему клуб назвали «Эволюция»?

Название выбрали не случайно. На мой взгляд, эволюция — это основная цель жизни на земле: каждый человек должен развиваться, становиться лучше с каждым днем. Это касается абсолютно любых сфер жизни. По моему мнению, именно фитнес дает основополагающие вещи, необходимые для развития человека. Я сейчас не говорю про духовное развитие, но физическое, творческое, способность к самореализации — именно это дает фитнес.

Занимаясь физическими нагрузками, мы становимся более здоровыми, активными, красивыми, целеустремленными, заводим новые знакомства. Я уверена, эволюция должна распространяться не только на клиентов нашего клуба, но и стать «красной линией» для всех людей, которые будут так или иначе связаны с ним: инвесторов, руководителей, сотрудников, партнеров. Моя задача как директора — создать условия для максимального раскрытия творческого потенциала каждого человека, приходящего сюда.

У клуба есть свой девиз: «Создай свое будущее». Что имеется ввиду?

Будущее — неотъемлемая часть эволюции. Основываясь на знаниях из области психологии, религии, я считаю, что человек сам создает свою жизнь. Его эмоции, мысли, действия и поступки формируют вокруг него реальность. Если человек стремится к прекрасному будущему, то он будет делать для этого какие-то определенные шаги, поступки и постепенно меняться. Понятное дело, что мы все хотим только лучшего: человек так устроен — он не может быть доволен тем, что у него есть, он всегда стремится к чему-то большему, лучшему.

Создай свое будущее — имеется ввиду, что, меняя себя в лучшую сторону, ты автоматически создаешь свое прекрасное, безоблачное, безбедное, безболезненное будущее. И мы, фитнес-клуб «Эволюция», готовы человеку в этом помочь.

Что ждет клиента при первом визите в фитнес-клуб?

Перед началом занятий фитнес-тренер проведет клиента по всем зонам, расскажет об их назначении, научит, как правильно пользоваться тренажерами. Клиенту проведут тестирование, на основании которого будет выявлено, какой вид нагрузок ему противопоказан, есть ли у него какие-то отклонения. Тренер даст рекомендации по программе занятий, питанию.

На этапе запуска мы дадим человеку базовые знания, правильное направление по саморазвитию, и, если ему нужна будет профессиональная помощь тренера, то для таких случаев у нас будет персональный тренинг. Им можно будет воспользоваться за дополнительную плату.

В числе направлений фитнес-клуба в Дашково-Песочне — Smart fitness (умный фитнес). Что это такое? Кому это может быть интересно?

Если коротко: смарт фитнес — это быстрый результат, долгий эффект, удовольствие от занятий. Многие фитнес-клубы, которые представлены на рязанском рынке, работают в формате «чтобы было». Открывая для себя фитнес с этими клубами, люди по большей части разочаровываются, потому что ходят год, два, но не только не достигают результатов, но и приобретают себе проблемы со здоровьем.

Смарт фитнес включает в себя относительно новые направления фитнеса — кинезис, занятия на петлях TRX и миофасциальный релиз — различные техники самомассажа с использованием специальных роллеров разной жесткости и размеров.

Тренировки учитывают особенности организма, целевые задачи и стиль жизни, они строятся таким образом, чтобы улучшить физические качества человека и гармонизировать его эмоциональное состояние, позволяют быстрее добиться желаемых результатов и надолго сохранить эффект, не тратя на занятия более двух часов в день.

Наша задача — не продвинуть новое направление фитнеса, а продвинуть человека с его потребностями, работать на результат и доставить ему удовольствие от тренировок. Более того, мы готовы сделать это в любом из направлений нашего клуба.

Клуб еще не открылся, а вы уже начали продавать годовые абонементы фитнеса в Рязани. Это слегка настораживает.

Наша задача на время обустройства помещения — набрать клиентскую базу, чтобы люди начали ходить в фитнес-клуб сразу после открытия. Это нормальная политика бизнеса: клуб не должен простаивать пустым в течение нескольких месяцев после открытия, дожидаясь клиентов.

Пять лет назад в Дашково-Песочне открылся, а затем через полгода без объяснения причины закрылся «Фитнес-экспресс», забрав с собой деньги клиентов за неизрасходованные абонементы. Есть ли гарантия, что «Эволюция» не повторит этот печальный опыт?

Безусловно, есть процент людей, которые отнесутся к нам с недоверием. Но, во-первых, мы не федеральная сеть, наша команда состоит из инвесторов — рязанских бизнесменов, у которых уже есть успешный бизнес и опыт работы в Рязанской области.

Люди, которые запускают проект «Эволюция», имеют большой опыт работы в сфере фитнеса. Один из примеров, как вы уже заметили, — Alex Fitness работает на рязанском рынке уже пять лет.

Мы заключили долгосрочный договор аренды с одной из крупнейших строительных компаний Рязани «Зеленый сад», которая предоставила нам помещение под фитнес-клуб. Сейчас идут строительные работы, закуплено новое оборудование марки Iron King.

Как правило, при открытии фитнес-клубы делают скидки на абонементы. «Эволюция» — не исключение?

На этапе предпродаж мы предлагаем клиентам более выгодные цены на абонементы. У нас есть определенная ценовая политика, но сейчас рязанцы, для которых стоимость имеет принципиальное значение, могут купить клубные карты с большой скидкой. Первые сто карт мы продали со скидкой 50%. Чем ближе к дате открытия, тем стоимость на абонементы становится выше.

На сайте в числе преимуществ фитнес-клуба указано, что количество мест ограничено. Это значит, что фитнес будет доступен не каждому?

Мы не хотим обеспечить посещение клуба каким-либо определенным кругом лиц. Мы хотим, чтобы людям было комфортно заниматься. Поясню. Сейчас многие клубы столкнулись с тем, что залы переполнены: клиенты приходят заниматься, а тренажеры заняты, им приходится ждать своей очереди, тратить время, которое они рассчитывали на тренировку, впустую. В этом случае они не получают качественную услугу, за которую заплатили.

Я знаю, сколько в моем клубе могут заниматься людей, чтобы этой проблемы не возникло. Мы начали продажи с четким пониманием, сколько абонементов мы можем продать. Таким образом, сейчас, покупая абонемент по более выгодной цене, человек обеспечивает себе место в клубе.

Расскажите про тариф «Семейный». Кто может им воспользоваться?

Мы выступаем за сохранение семейных ценностей и убеждены, что если, например, мужчина начал заниматься самосовершенствованием, то и его вторая половина не должна уступать. Это поможет сохранить отношения, быть более гармоничной, красивой и здоровой парой. Если в семье есть ребенок, то фитнес-клуб можно посещать вместе с ним. У нас будут организованы занятия для детей в возрасте от девяти лет.

В заключение, что вы хотите пожелать будущим клиентам фитнес-клуба «Эволюция»?

Я хочу пожелать им счастья, здоровья, благополучия, любви и, конечно, эволюции. Я люблю людей и готова дать им то, в чем они заинтересованы. Нужно стремиться к лучшему, развиваться, не нужно стоять на месте. Наши двери открыты, добро пожаловать в «Эволюцию»!