Современные финансовые пирамиды, или Как не стать жертвами мошенников

Эксперты заявляют, что Россию накрыла очередная волна финансовых пирамид. По их словам, последователям Сергея Мавроди даже не приходится изобретать ничего нового — нужно просто положить в мышеловку «свежий сыр», соответствующий современным реалиям.

С начала 2018 года Банк России выявил 82 организации, имеющие признаки финансовых пирамид. «Из них 47 организаций существовали в организационно-правовой форме ООО, 11 — в форме потребительских кооперативов (в том числе КПК), 16 организаций были созданы в виде интернет-проектов, пять — потребительских обществ, две действовали как индивидуальные предприниматели и одна — в форме акционерного общества», — рассказал в интервью RostovGazeta директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Среди мошеннических схем эксперты выявляют основные виды современных финансовых пирамид. В первую очередь к ним относят проекты, которые открыто заявляют о том, что они являются пирамидами. Их работа построена на принципах сетевого маркетинга, доход участников формируется за счет привлечения инвестиций новых вкладчиков. Несмотря на огромное количество информации об обманутых вкладчиках, многие надеются заработать на пирамиде и выйти из нее до того, как она рухнет. Сегодня такие проекты в большинстве своем ушли в онлайн-пространство, отмечают эксперты.

Также финансовые пирамиды маскируются под кредитно-финансовые организации, заманивая вкладчиков высокими процентами, которые обещают обеспечить благодаря своим инвестиционным схемам. После этого работа ведется по классической схеме — собрали деньги, выплатили проценты вкладчикам за счет вновь прибывших и так далее — до тех пор, пока пирамида не рухнет.

Осторожно: «черные кредиторы»

Нередко мошенники маскируются под кредитные кооперативы и микрофинансовые организации, не имея при этом лицензии Банка России. «По сравнению с первым полугодием 2017 года в текущем году число выявленных „черных кредиторов“ выросло минимум вдвое. Но тут речь идет именно о положительной динамике выявления таких организаций, — поясняет Валерий Лях. — Это стало возможным благодаря перестройке организационной структуры деятельности Банка России по противодействию недобросовестным практикам, наращиванию компетенций в этой сфере, а также тесному взаимодействию с региональными органами власти, правоохранительными структурами и общественностью».

Клиентами «черных кредиторов» чаще всего становятся заемщики, которые по какой-либо причине получили отказ на получение кредита в других финансовых учреждениях. Такие организации предлагают клиентам разные программы, в том числе на покупку машины или недвижимости с процентами заметно ниже банковских.

При заключении договора с такими кредиторами заемщик подписывает документ, согласно которому передает кредитору, например, квартиру в случае просрочки в один день. Некоторые организации пошли еще дальше — вместо кредитного договора пописывают с клиентом договор купли-продажи квартиры или машины. В результате заемщик лишается и денег, и имущества, которое предоставляет в качестве обеспечения.

Эксперты рассказывают и о другой схеме. Организации, обещая выдать кредит под выгодный процент, требуют от заемщика первоначальный взнос, который может достигать 20% от общей суммы. В итоге по какой-то причине заемщику отказывают в кредите, но и первоначальный взнос не возвращают.

«Коллега предложил приобрести у него автомобиль по выгодной цене, но деньги нужны были срочно. У меня всей суммы не оказалось, поэтому обратился в кредитный кооператив недалеко от работы. Мне предложили заманчивые условия, однако в качестве первого взноса попросили внести 20% от суммы кредита. Меня это насторожило, и я решил проверить организацию в Интернете. Наткнулся на группу в соцсети, где пострадавшие от действий данной организации делились своими историями. Выяснилось, что никого кредита фирма не предоставляла, просто брали деньги в качестве первого взноса, не давая никаких гарантий и документов. Хорошо, что я не стал связываться с этими мошенниками», — рассказал Дмитрий из Рязани.

Ни сохранить, ни приумножить

Для тех инвесторов, кто видит себя удачливыми трейдерами, ежедневно увеличивающими свой капитал на десятки и сотни тысяч рублей, мошенники предлагают пройти специализированные курсы торговли. Как правило, большинство таких компаний размещают свою рекламу в Интернете. Желающим обучиться премудростям биржевой торговли или освоить рынок FOREX организаторы подставных курсов предлагают вложить какую-то сумму для старта и исчезают.

В худшем случае начинающему инвестору для начала в качестве приманки могут даже выплатить какой-то доход, чтобы распалить в нем азарт, а в дальнейшем вытянуть побольше денег.

Как и с микрофинансовыми организациями и потребительскими кооперативами, при выборе брокера необходимо в первую очередь выяснить, а есть ли у компании лицензия Центробанка, советуют специалисты. Проверить это можно на сайте ЦБ .

Миллионы в облаках

Как сообщают эксперты, одной из основных тенденций в России стало появление финансовых пирамид, маскирующихся под инвестиционные проекты на рынке криптовалют. По данным Банка России, только в первом полугодии 2018 года в регионах страны выявили несколько десятков таких случаев.

«Стремительный рост курсов криптовалют заставил многих людей задуматься о том, чтобы начать зарабатывать в этой сфере. Примечательно, что цена „входного билета“ в такие проекты заметно выше, чем в традиционные финансовые пирамиды — около 100 тысяч рублей. При этом привлечение новых инвесторов осуществляется чаще всего посредством Интернета», — говорят специалисты.

По их словам, помимо рыночного риска, имеется риск обычной кражи. Криптовалюты и, соответственно, криптовалютные биржи законом никак не регулируются. Это означает, что, если сайт биржи закроется, инвесторы, не успевшие вывести средства, скорее всего, потеряют деньги, которые есть на кошельке. И тут правоохранительные органы вряд ли смогут чем-то помочь. Именно по этой причине рынок криптовалют так манит мошенников, которые привлекают средства новичков в финансовые пирамиды, основанные на мнимых инвестициях в псевдокриптоактивы.

Как себя защитить

К сожалению, финансовая грамотность в России находится не на самом высоком уровне. Вероятно, в этом и кроется причина того, что люди готовы отдать последнее, если кто-то сулит им несметные богатства. Чтобы не стать жертвой пирамиды, эксперты советуют запомнить несколько ее главных признаков.

Во-первых, прежде чем перечислить куда-то свои сбережения, стоит открыть сайт Банка России и в соответствующем разделе проверить, имеет ли вообще эта организация лицензию на привлечение средств. Ни одна компания не имеет права предлагать на российском рынке финансовые услуги, не имея лицензии. Инвестировать в такие проекты опасно.

Во-вторых, слишком высокие ставки — повод задуматься, за счет чего компания будет осуществлять выплаты.

В-третьих, массированная агрессивная реклама в СМИ и Интернете также говорит о том, что за «супервыгодным предложением» стоят именно мошенники.

Если вы стали жертвой финансовой пирамиды

1 шаг. Прежде всего необходимо написать претензию в адрес компании с требованием вернуть деньги. Также стоит предупредить организаторов о своем намерении обратиться в правоохранительные органы.

2 шаг. Если организаторы пирамиды отказываются возвращать средства, идите в полицию или прокуратуру, пишите заявление о наличии признаков правонарушения. Нелишним будет подать и гражданский иск с требованием взыскать вложенные средства и компенсации морального вреда. Можно обратиться в Банк России, который также рассматривает жалобы на действия подозрительных финансовых операций.

3 шаг. Далее потребуется собрать все необходимые доказательства того, что вы передали свои сбережения мошенникам. Ими могут стать любые документы — договор, выписки из банков, чеки, приходный кассовый ордер.

4 шаг. Придайте огласке вашу историю. С большой долей вероятности от действий этой организации пострадали не только вы. Посредством форумов и социальных сетей попробуйте найти других жертв этой пирамиды, вместе можно будет составить коллективный иск. Также лучше обратиться к грамотному к юристу, который поможет в ведении дела.