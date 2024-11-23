Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Александра Демкина

На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизованный под скопинскую керамику — традиционное русское гончарное искусство родом из Рязанской области.

В Рязани появился необычный арт-объект — мурал «Сувенир», который украсил стену делового центра Квадрум на улице Есенина, 36Б.

Работа создана в рамках арт-проекта «Т-Банкси» , организованного Т-Банком. Проект стал первым в России с подобным масштабом, он призывает разнообразить городскую среду и интегрировать современное искусство в повседневную жизнь людей. В 13 городах страны от Архангельска до Петрозаводска реализованы паблик-арт объекты: от муралов до ассамбляжей и скульптур. Каждый арт связан с городом, в котором он создан. Художники учитывают местный контекст и культуру города.

Создателем рязанского мурала стал Александр Демкин, местный стрит-арт художник, который начал рисовать еще в школе в середине 2000-х. В начале 2020 года творения Александра вошли в «Энциклопедию российского уличного искусства». В своих работах Демкин использует элементы классической живописи, исследуя человеческие эмоции через детализированные портреты и абстрактные силуэты.

На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизованный под скопинскую керамику — традиционное русское гончарное искусство родом из Рязанской области.

Этот художественный промысел получает новое звучание благодаря замыслу Демкина, который соединяет классического героя с современными «цифровыми» элементами, такими как глитч-эффекты и искажения. Эти визуальные детали напоминают волны, что подчеркивает динамику развития сюжета и открывает новые горизонты для восприятия традиций в контексте современности. Как замечает сам художник: «Все, что имеет современное обличие, напрямую связано с технологиями и компьютерами, а компьютерам свойственно давать сбой и искажать изображения».

Внизу мурала изображена рыба-квасник — один из самых известных сюжетов скопинской керамики, который добавляет глубину и связь с истоками русского художественного промысла. Мурал «Сувенир» стал ярким акцентом городской жизни, напоминая о богатстве рязанской культуры и о том, как традиции могут встречаться с новыми формами искусства. А фасад Квадрума с частичным остеклением только помог раскрыть задумку еще лучше, говорит Демкин.

Александр думает, что в месте появления уличных работ формируется благоприятная среда — когда поблизости есть творчество, люди нередко вдохновляются им. Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение — мурал «Сувенир» находится по адресу: улица Есенина, 36Б, стена делового центра Квадрум.

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