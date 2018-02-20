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11:23, 20 февраля 2018 275

Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным

Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным

Ведущий специалист отдела текущей деятельности департамента по закупке услуг АО «РНПК» Наталья Торлина совмещает свою работу и помощь бездомным животным.

Торлина считает, что занимается важным и ответственным делом. «Моя обязанность — покупать услуги, которые необходимы в текущей деятельности предприятия. Это огромный перечень — от установки и обслуживания пожарной сигнализации до уборки и доставки воды», — пояснила Наталья.

На заводе женщина известна и тем, что спасает больных бездомных кошек и собак. По ее словам, это началось с того, что она увидела объявление в зоомагазине: «Требуется помощь животным». Торлина отозвался на призыв и создала с несколькими добровольцами некоммерческую организацию «Лучшие друзья».

На протяжении нескольких лет они подбирают, лечат, устраивают на передержку и отдают в добрые руки брошенных животных. Женщине помогают и коллеги по РНПК. Они приносят корм, лекарства, поводки и другие необходимые для животных вещи.

«Добрых людей очень много, среди них большинство не любит о себе рассказывать», — отметила Наталья. Она также призналась, что помогать бездомным животным морально тяжело: «Часто видишь их страдания. Но не помогать еще тяжелее».


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