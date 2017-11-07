Сложно, но интересно. 15 лет честного туристического бизнеса в Рязани

5 ноября исполнилось 15 лет рязанской туристической компании « Центр-Тур » — одному из крупнейших игроков регионального рынка. Она работает и как агентство, продающее готовые предложения, и как оператор, самостоятельно формирующий туристические продукты. Как оставаться одновременно успешным и честным бизнесменом, RZN.info рассказала основатель и директор «Центр-Тур» Любовь Попова.

— В туристический бизнес я попала случайно: пригласил сосед. Я работала, стала достаточно известна в местных профессиональных кругах, а сосед открыл новое агентство в Москве и не хотел развивать рязанское. Я была вынуждена уйти оттуда и при этом понимала: либо останусь менеджером где-то еще с перспективой дослужиться до наемного директора, либо попробую сделать свое. Захотелось попробовать — все получилось.

За счет чего?

— Я начала с самого низа и знала всю кухню, что и как делается. Более того, я сразу оказалась в роли туроператора, хотя официального разделения в то время еще не было. Начинала со школьных поездок, понимала, как формируются туры от самых маленьких однодневных до более масштабных. Сегодня в Рязани всего семь-восемь операторов, которые сами полностью формируют туристический продукт. Мы ищем гостиницы, рестораны, экскурсии, транспорт, собираем все воедино и делаем полноценный турпакет, который потом уже продают агентства в нашем городе и других. Это касается России, а по зарубежным поездкам мы, как и все в Рязани, работаем в качестве агентства, предлагая пакеты, сформированные в Москве.

О главных достижениях

Что можете назвать главным достижением компании за 15 лет?

— Лидирующие позиции среди туроператоров в регионе. У нас уже три собственных офиса (два в Рязани, один в Рыбном), плюс с нами работают порядка ста агентств. Их число и география с каждым годом растут: в текущем году добавился Егорьевск, до этого Воскресенск, Луховицы, Коломна. Нас просили прийти в Жуковский и Раменское, но мы отказались, потому что я сторонник качественного обслуживания. Забирать людей из дальних районов сложнее.

По этой же причине не открываем офис в Москве. Амбиции такие есть, но и есть здравый ум. «Вылезти» не проблема, но потерять репутацию и опуститься я не хочу. Возможно, в перспективе рассмотрим этот вариант, но бить себя в грудь, пока не будет все проработано, я не готова. Репутация долго зарабатывается и быстро теряется.

Она так важна для вас?

— Безусловно. Я за честность в работе. Мы не будем рекламировать, допустим, заведомо проигрышный отель, а, наоборот, предупредим людей. Возвратные клиенты — наша главная задача. Я всегда говорю: можно разово что-то продать и урвать деньги, но потом к тебе никто не придет. Мы работаем так, чтобы люди нам верили. Сарафанное радио — самое лучшее.

А легко ли быть честным в туристическом бизнесе?

— Не всегда. Люди, с одной стороны, все равно ждут подвоха, а с другой — рады обманываться. Мы не будем, как другие, рекламировать поездку на Юг в августе за 20 часов. Мы честно говорим, что такое невозможно. Человек ведь все равно получит эту правду, когда сядет в автобус, поэтому лучше я скажу это сразу. Так и со всем остальным. Но иногда из-за этого теряешь клиентов — они бегут туда, где обещают много и за смешные деньги.

О непредсказуемости бизнеса

Не хотелось бросить это дело, раз так сложно?

— Нет. Во-первых, быть туроператором очень интересно. Во-вторых, мне просто совесть не позволяет уйти с рынка, когда я вижу, как работают другие. Не постесняюсь: я очень хороший туроператор; пока сама не проеду на машине, не пройду пешком, не посмотрю все отели — не буду предлагать их клиентам. Таких профессионалов единицы, а в основном приходят люди, которые хотят заработать деньги, не думая о последствиях. Сегодня просто открываешь ИП — и ты уже турагентство.

Ко всему прочему, туристический бизнес — штука непредсказуемая, верно?

— Абсолютно. Вот сейчас я подписываю договоры на летний сезон. Я не знаю, что будет в стране, какая будет погода, цены на бензин — но беру квоты мест в отелях. Если проиграю, то такие деньги, что мама не горюй. В агентстве все иначе: не продал путевку — не заработал денег. А здесь ты вкалываешь, но может попасть в большой минус. Бывает, что проплачиваем пустые номера, пустые автобусы.

Есть и такая непредсказуемость: каждая поездка по одной и той же программе выходит по-разному. Во многом из-за состава группы: одним хочется на пляж, другим в музеи, третьим в магазины. В этом году был просто жуткий сезон с точки зрения поведения туристов, причем чудили в основном женщины. Доходило до того, что выселяли из отелей, снимали с автобусов. Поэтому свои автобусы я всегда провожаю лично: видя людей на посадке, уже понимаешь, чего можно ждать. Многие и работает как агентства: продали путевку и людей на отдыхе не видит. А операторы видят, каждый день.

Но, повторюсь, желания уйти не было. Очень интересно.

В каких направлениях хотите развивать бизнес?

— Моих знаний и опыта хватит, чтобы сделать очень многое, но надо понимать, что можно продать. В Рязани не хватает клиентов для реализации всех моих задумок, поэтому иногда приходится себя притормаживать. Почему, например, мы не получаем международную лицензию? Потому что ни один борт с Турлатова мы не поднимем — нет в Рязани столько людей, чтобы отправлять его хотя бы раз в неделю. Другой пример: у нас есть гиды, которые выросли на Камчатке и готовы предложить любые туры, в том числе с восхождением, но из-за расстояния это очень дорого и регулярного спроса иметь не будет. К сожалению, так вынуждены мыслить все операторы не в Москве.

Об отдыхе рязанцев

А где обычно отдыхают рязанцы?

— В последнее время заметно увеличивается спрос на европейские страны. Много экскурсионных поездок, в Европу люди выезжают «что-нибудь посмотреть», но регулярно растет популярность и пляжного отдыха. Полетели земляки на Кубу, Ямайку, в Донимикану, то есть в дальние страны, куда раньше отправлялись единицы. Сейчас эти направления выбирает гораздо больше людей. Но все же значительный пласт жителей Рязани (не Москва же) может позволить себе только менее затратные варианты, поэтому зарубежный туризм очень сильно провалился, когда закрыли Турцию и Египет. В этому году Турцию открыли, но, к сожалению, пострадал сервис. Был длительный простой, роспуск сотрудников, и собрать все заново с нуля непросто — начало сезона хромало, хотя к концу они подтянулись.

Крым? Постолимпийский Сочи?

— Крым пользовался высокой популярностью в первый год, потом поток очень сильно упал, в этом году он немножко выровнялся. Все ждут мост, потому что сейчас транспортное сообщение не самое удачное: либо ты в начале сезона успеваешь взять дешевые авиабилеты, либо придется долго и неудобно добираться. Как только откроют мост, мы наряду с другими компаниями повезем туда туристов на автобусах.

В Сочи была сама — должна знать свой рынок. По сравнению с тем, что было до Игр, конечно, стало лучше. Увы, пока только одна дорога и пробки все-таки есть, но участок от Лоо до Адлера сделан шикарно. Имеретинская бухта застроилась, и сейчас уже позеленела — сначала была более пустынной. Красную Поляну я просто не узнала, было настоящее «вау»: едешь-едешь-едешь по горам, и вдруг хилтоны, мэрриоты, парк-инны. Все красиво, классно, недешево. Рязанцы уже распробовали новый Сочи, особенно горнолыжные курорты.

Но в целом из-за открывшейся Турции и плохой погоды у нас в этом году на черноморском побережье был провальный сезон. Год назад у людей не было выбора, что привело к отсутствию мест, завышенным ценам. Теперь же из-за Турции и очень плохой погоды были полупустые пляжи, падение стоимости. Но это хорошо — говорю как туроператор. Конечно, мы все попали на деньги, но зато поуменьшились амбиции хозяев санаториев и пансионатов. Может быть, хотя бы выровняется соотношение цены и качества. К сожалению, отдых в России далеко не дешевый. Остаются и другие проблемы, в том числе сервис, чистота моря. И все же прогресс есть.

О развитии туризма говорят и в Рязанской области.

— Да, и я, как ведущий оператор, бываю на огромном числе совещаний. Сейчас обсуждаются перспективы медицинского, косметологического туризма. Спрос у тех же москвичей действительно есть, так что это может выстрелить. Рассматриваются варианты стимулирования, к примеру, скидки в гостиницах. Мы готовы предлагать экскурсии, просто гидов, просто транспорт. К тому же сейчас появились сборные туры для индивидуальных туристов по городу и области, на нашем сайте и на других есть график на каждые выходные. Если раньше было сложно попасть в Касимов или в Скопин, то сейчас нужно просто выбрать любой объект из списка на полгода вперед.

На самом деле, в Рязанской области очень много интересного, но большинство знает только Константиново. Активно развивается тот же Касимов: он интересен как город двух религий, а в последнее время там появилось несколько интересных музеев. Фонды музея самоваров, по-моему, уже превосходят Тулу. Подтягиваются инвесторы и в другие районы, начинается приведение в порядок заброшенных объектов.

О развитии туризма

Иностранцы к нам едут?

— Не очень много, но спрос растет. Сейчас принимаем в основном англо- и франкоговорящих, но уже ищем переводчиков с азиатских языков. Скоро приедут китайцы, японцы: в последнее время они очень любят путешествовать и уже наелись Москвы, Питера, Золотого кольца, поэтому поедут в глубинки.

Кроме Рязани, зарубежных гостей обычно везут в Константиново. Это настоящий бренд, от него никуда не деться, да и не нужно. Мы в этом году первыми и пока единственными в регионе запустили программу, запатентованную в Ростуризме. Это «Дом с мезонином» — действительно очень хорошая двухдневная программа с костюмированной анимацией. Но инициатива была не наша: когда встал вопрос о необходимости брендовых программ, власти предложили заняться этим нам как одной из ведущих компаний. Теперь предлагают сделать еще, в том числе по поводу космонавтики, но надо понимать, что дорога до того же Ижевского или Окского заповедника практически отсутствует.

Что еще мешает развивать туризм в области?

— В Рязани большие проблемы с освещением — и с уличным в целом, и с подсветкой экскурсионных объектов. Дороги наконец начали приводить в порядок, но этого все равно недостаточно. Дороговаты гостиницы.

Серьезно беспокоит, что из-за ужесточения правил перевозки детей директора, на которых возложили всю ответственность, негласно запретили школьные туры. Плачут музеи, театры. В мае была катастрофа, хоть труппы распускай — пустые залы. Если эту ситуацию никак не урегулировать, не будут развиваться музеи, потерявшие, по сути, основной контингент посетителей. Мы лишимся транспорта: он будет простаивать и его продадут. Я все понимаю, но не думаю, что отправить детей на электричках в Москву и в метро, которое многие не видели, безопаснее, чем довезти их на автобусе фактически от двери к двери.

Напоследок — ваши рекомендации рязанским туристам.

— Повышайте свою потребительскую грамотность. Прежде чем обращаться в то или иное агентство, наведите справки: как давно оно на рынке, на чем специализируется, как часто менеджеры выезжают в туры, были ли судебные иски, есть ли на оно сайте минкульта, в конце концов. Как правило, специалисты перед вами или нет, можно понять по разговору.

Адекватно соизмеряйте сумму, которую готовы потратить, с тем, что вам за нее предлагают. Была проблема: когда резко подскочил доллар, люди, привыкшие отдыхать в очень дорогих пятизвездочных отелях, смогли позволить себе только «тройки», но ждали такого же уровня.

Не гоняйтесь за ценой. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы угодить клиентам качественной услугой задешево, но иногда это объективно невозможно.