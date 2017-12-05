«Сбербанк» обсудил с рязанскими студентами технологии и профессии будущего

В Рязанском отделении Сбербанка стартовал проект «Digital Young». На встречу в Центр развития бизнеса пришли студенты из трех ведущих вузов города — Радиоуниверситета, РГУ имени Есенина и Медуниверситета. В рамках проекта сотрудники банка рассказали о новых трендах и тенденциях будущего.

Первый спикер, управляющий местным отделением Сергей Фролов, обсудил со студентами перспективы и возможности искусственного интеллекта, представил прогноз до 2099 года от технического директора Google Рэя Курцвейла и профессии будущего. «Мы, как компания, понимаем, что традиционное банковское обслуживание уходит в прошлое, банковская сфера изменяется и меняет весь мир. Именно поэтому заглядывать вперед просто необходимо», — отметил Фролов.

Он предложил рязанским студентам пересмотреть взгляд на свою профессию. «В будущем знаний своего предмета будет недостаточно. Вам придется адаптироваться к изменениям в мире, уметь интегрировать свои умения и навыки в новую экономику», — добавил спикер. Он также подчеркнул, что технологии помогают экономить расходы на продукты и услуги, а машины в скором будущем смогут заменить людей в самых различных отраслях.

Теория вызвала бурную дискуссию

Представленная теория вызвала бурную дискуссию среди молодежи, часть студентов скептически отнеслась к технологиям будущего. Сергей Фролов в ответ представил примеры использования машин, технологий на примере Сбербанка. Особенно подробно он рассказал о применении больших данных (Big Data). «Мы собираем информацию о клиентах, опираясь на их покупки, — заявил управляющий. — Данные используются для того, чтобы в будущем правильнее подбирать предложения для клиентов».

Сотрудник управления маркетинга и коммуникаций Среднерусского банка Дарья Рогова рассказала студентам об эффективности личного продвижения в социальных сетях. Она не только дала ряд ценных советов, как привлечь больше подписчиков на свою страничку, но и на конкретных примерах показала, почему надо быть осторожным при публикации личной информации в интернете.

Следующий спикер — замуправляющего рязанским отделением Сбербанка Татьяна Секретарева — рассказала о новых цифровых услугах компании, которые появились в этом году.

Студентам предложили заполнить анкеты по трудоустройству

Так, с помощью мобильного приложения и банкоматов Сбербанка рязанцы могут оплатить городские парковки. В терминалах и банкоматах можно пополнить транспортную карту «Умка». Популярна, в том числе и у молодежи, бонусная программа «Спасибо от Сбербанка». Клиенты банка могут получить скидки на оплату в кафе, билеты в кино и прочие развлечения.

Все большим распространением у молодежи пользуются и технологии оплаты покупок с помощью смартфонов. Татьяна Секретарева также напомнила студентам соблюдать правила кибербезопасности, чтобы не попасться на удочку мошенников.

После выступлений спикеров студенты в рамках деловой игры придумывали цифровой продукт для Сбербанка, который будет актуальным в 2020 году. Студенческие команды представили мобильное приложение в формате игры, сервис для активных студентов и даже концепцию развития уже имеющихся продуктов банка. Победителей конкурса наградили призами, а все участники получили в подарок книги из «Библиотеки Сбербанка».

Кроме того, студентам предложили заполнить анкеты по трудоустройству. «Каждый из вас может претендовать на работу в банке. Желаю вам сохранять позитивную энергию и классные идеи», — подытожил Сергей Фролов.