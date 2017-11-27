Сами себе построим дом. Часть II — строительные работы

RZN.info и компания «Белый дом» продолжают серию публикаций о правильном подходе к созданию собственного жилья. Сегодня мы поговорим о собственно строительных работах — возведении на понравившемся участке надежного и красивого дома которое затем превратится в уютную крепость.

«В Рязанской области рынок строительных бригад довольно однороден — и по квалификации работников, и по расценкам, — говорит руководитель строительного отдела „Белого дома“ Кирилл Черепенников. — В таких условиях на первый план выходят открытость, добропорядочность, то есть, проще говоря, честность».

Ключевых рекомендаций две. Первая — не доверять шабашникам. У каждого найдется знакомый с историей, о том как он «попал» на дешевой рабочей силе подобного толка, однако многие до сих пор пытаются сэкономить на строителях, забывая пословицу про скупого.

Важно заметить, что присутствие в бригаде тех же среднеазиатских мигрантов само по себе не критично — вопрос в контроле за их работой. В «Белом доме» квалифицированные прорабы ежедневно присутствуют на объектах и готовы делиться всей информацией с заказчиками. «Сейчас один из наших клиентов в „Снегирях“ уехал в отпуск, и мы каждый день отправляем ему фотоотчеты. Если нужно, будем делать и каждый час», — рассказывает Черепенников. Более того, для самых скрупулезных и недоверчивых компания готова устанавливать на площадках видеокамеры с непрерывной онлайн-трансляцией. Они докажут: рабочие на месте, не растягивают перекуры на полдня и не выносят кирпичи.

Универсальное правило «Слишком низкая цена — признак подвоха» в коттеджном строительстве касается не только выбора бригады, но и составления сметы. В практике Черепенникова был такой случай: в другом месте его клиенту назвали сумму на 200 тысяч рублей меньше, но при сравнении документов оказалось, что конкуренты не прописали несколько видов работ. Очевидно, затем они предъявили бы их по факту, и человек все равно заплатил бы эти 200 тысяч (а то и 500), но уже неожиданно для себя. Есть и другая схема — занизить расценки, а затем дописать несколько строчек вроде «сборка лесов» или «замес раствора».

«Мы не заманиваем людей заниженными сметами, стремимся делать максимально точные расчеты, это принципиальная позиция, — подчеркивает наш собеседник, — Фактическое отклонение не превышает пяти процентов, не считая дополнительных работ, которые в процессе может заказать сам клиент. Обычно это дополнительные постройки, заборы или замена каких-то элементов». Смета составляется в самом начале с разбивкой по этапам — фундамент, стены, кровля — и выдается на руки. К договору она, само собой, тоже прилагается.

Второй важный совет — сделайте проект. О его необходимости уже подробно рассказывал архитектор, со своей стороны подтверждает эти слова и строитель. «Некоторые хотят сэкономить на этом и просто закупают, допустим, побольше арматуры и самые высокие марки бетона для фундамента. По факту, выходит дороже», — замечает специалист. Бригады «Белого дома» работают как по проектам, выполненным коллегами из соседнего отдела, так и по принесенным клиентами — с исправленными ошибками при их наличии.

Случается, что строительство идет параллельно с проектированием, опережая его на этап, однако это исключительная ситуация и лучше все-таки подумать обо всем заранее. Если придете в мае, вам, конечно, постараются предоставить бригаду в кратчайшие сроки, но всем сторонам будет проще распланировать работу заблаговременно — поздней осенью или зимой. Тогда дом стандартных размеров (порядка 200 кв. м) будет готов за три-четыре месяца.

Скорость строительства зависит в первую очередь от сложности объекта. «Сейчас мы возводим два интересных дома. У одного комбинированный фасад: выполнен наполовину из импортного кирпича ручной формовки, частично оштукатурен и облицован лиственницей. На другом смонтирована скрытая водосточная система, в Рязани и Рязанской области подобная конструкция использована впервые — такие объекты требуют большего времени и внимания, чем стандартные. Но в один строительный сезон при наличии проекта и своевременном заказе бригады можно уложиться почти всегда. При этом клиент может увеличить срок строительства до нескольких лет по своей инициативе, разбив его на этапы», — отметил Черепенников.

Профессионализм строителей можно оценить по их портфолио, в том числе по присутствию в нем нестандартных решений. В «Белом доме» не боятся легких капризов заказчиков: «Нам интересны необычные проекты, мы с удовольствием беремся за них и сами всегда ищем новые идеи. Сегодня свой дом — это в том числе и способ самовыражения человека». Важное условие: компания строит из кирпича. Во-первых, такие здания надежнее деревянных, во-вторых, «Белый дом» сам торгует кирпичами, то есть знает всех поставщиков и отлично ориентируется в ассортименте.

Еще одно обязательство, которое сегодня берут на себя добросовестные строители, — чистота и порядок на площадке. «Никому неприятен бардак. Мы регулярно вывозим мусор, на каждом объекте ставим бытовку и биотуалеты. Последние, увы, в Рязани есть далеко не у всех. Некоторые до сих пор копают ямы, которые спустя какое-то время после засыпки обязательно проваливаются», — рассказывает специалист.

Подводя итоги, заметим: используйте качественные стройматериалы. Как их выбрать, расскажем в следующей статье.