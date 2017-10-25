Сами себе построим дом. Часть I — проект

В последние годы загородное жилье завоевало у рязанцев такую популярность, что мы даже завели на сайте специальный раздел . Это весьма интересный и полезный сервис, но, конечно, не претендующий на статус универсальной энциклопедии. Некоторые темы мы дополнительно освещаем отдельно. К примеру, эта публикация открывает цикл совместных инструкций RZN.info и компании « Белый дом » о правильном строительстве.

Он разбит на пять материалов в соответствии с этапами, из которых обычно состоит процесс. Сегодня речь пойдет о первом из них (не считая возникновения желания переехать) — проектировании.

Увы, некоторые игнорируют эту стадию, за что потом расплачиваются нервами, временем и деньгами. «Даже я не смогу без проекта, на глаз, правильно определить пропорции, — говорит руководитель отдела проектирования „Белого дома“ Михаил Шмидт. — Собственно, их несоблюдение и является самой распространенной ошибкой. Еще люди часто „не угадывают“ с углом наклона кровли. А все это вопросы не только внешней эстетики здания, но и комфортного проживания».

Визуалиация снимает у клиентов многие вопросы и сомнения

Возможность избежать фатальных ошибок — главная, но не единственная причина обратиться к проектировщикам. Многие клиенты только на этом этапе осознают, чего же они на самом деле хотят от своего будущего дома. Да, лучше сначала разобраться в себе (например, при помощи сайта с типовыми проектами), а потом заказывать проект, но на практике бывает и совмещение двух процессов. «Некоторые даже с цветом фасадов самостоятельно определиться не могут и пытаются переложить это, например, на продавца в магазине стройматериалов. Нет уж, лучше спросите нас», — делится Михаил Шмидт.

Проектная документация включает ЗD-модель. Визуалиация снимает у клиентов многие вопросы и сомнения, в том числе «А можно, как у соседа?» — нельзя, подход к каждому дому должен быть индивидуальным. Кроме того, у «Белого дома» (пока, правда, только у него) есть возможность вывести модель на телеэкран и, так сказать, в прямом эфире перебирать варианты. Это заметно ускоряет процесс.

Цена зависит от типа проекта

Если уж упомянули возможности компании, отметим еще один важный момент. В проекте, в отличие от большинства конкурентов, прописываются все необходимые материалы, и более того: их можно увидеть и потрогать в соседнем зале и, само собой, сразу заказать. Заранее понимать, что тебе нужно и сколько это будет стоить, — еще один повод не игнорировать этап проектирования.

Кого-то, возможно, испугают дополнительные расходы. Зря. При средней стоимости самого дома в 3-3,5 млн рублей его проект обойдется в 20-40 тысяч. Цена зависит в том числе от типа проекта. Они бывают разными, имейте это в виду.

Самый «дорогой» — строительный проект. Это полный пакет документов, содержащий ответы практически на все вопросы. Делается в среднем месяц, пользуется популярностью прежде всего у жителей коттеджных поселков.

Лучше обратиться к проектировщикам осенью-зимой

Архитектурный проект больше подходит для тех, кто строится самостоятельно. Ориентировочно за три недели вам распишут и «нарисуют» основные параметры будущего здания, которые затем нужно передать прорабу.

Наконец, дизайн-проект. Это для тех случаев, когда «коробка» уже стоит, а как превратить ее в уютное пристанище — непонятно. Позволит решить головоломку за две недели.

И еще один важный совет от специалиста: лучше обратиться к проектировщикам осенью-зимой. Тогда к началу строительного сезона у вас будут не только готовые документы, но и закупленные по более низким ценам материалы и договоренности с бригадами. «Все, кто пришел к нам в конце прошлого года, сейчас уже под крышей», — замечает Михаил Шмидт

Проект нужно заранее

Не все понимают, что делать проект нужно заранее. В компании сталкивались с ситуациями, когда «завтра заливаем фундамент — нарисуйте что-нибудь». Впрочем, вам же лучше: сейчас проектировщики меньше загружены и выполнят ваш заказ быстрее. А чтобы окончательно убедить вас в важности правильного подхода к строительству, «Белый дом» дарит скидку читателям RZN.info: 15%

В следующем материале мы расскажем об услуге строительства домов.

Изображения — проекты компании «Белый дом»