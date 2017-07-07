Сам себе туроператор. Как самостоятельно организовать путешествие

Порой очень хочется уехать подальше от привычной суеты, знакомых улиц и дворов, хочется новых впечатлений, открытий и эмоций. Но предложения турагентств стандартны: отель, пляж, несколько экскурсий.

И как быть, если такой тур брать не хочется, а индивидуальный не по карману? Можно организовать путешествие самостоятельно. Но многие не знают, с какой стороны подойти в этому вопросу.

Однако в век интернета купить билеты, найти жилье, составить маршрут и культурную программу несложно. Залог успеха — четкое понимание того, что хочется получить и умение искать информацию.

Выбираем страну

Для начала нужно ответить на вопрос: куда я хочу поехать? Место лучше выбирать исходя из того, какой отдых предпочтительнее: кому-то хочется не вылезать из моря, кому-то интереснее посмотреть старинные храмы или знаменитые музеи, для кого-то главная цель — живописные горные склоны для катания или фотографирования. Автора этих строк, например, старинные города и крепости сподвигли на визит в Черногорию. Причем, не в летний туристический сезон, а в феврале, когда цветет мимоза и камелия, а улицы и крепости свободны от толп зевак.

Намечаем культурную программу

Когда заветное место определено, надо понять что именно хочется там посмотреть, куда сходить, чем заняться. В этом помогут путеводители и тематические форумы в интернете. Но читать надо не рекламные тексты туроператоров, а рассказы людей, побывавших или живущих в этих местах.

Поисковый запрос в интернете выдаст немало фотографий и описаний в блогах путешественников. Искать такие заметки удобнее с помощью blog.yandex.ru и blogsearch.google.com. Наиболее полезный форум, в котором путешественники делятся личным опытом, — форум Винского.

Много информации можно почерпнуть из книг-путеводителей. Только прежде чем покупать их, лучше прямо в магазине внимательно прочесть одну-две главы, чтобы понять, насколько интересна и полезна информация в книге.

Путешествуем по карте

Полезно вспомнить опыт Жюля Верна и совершить путешествие по карте. Помимо классического Яндекса, подробные схемы стран и городов есть на сайте openstreetmap.org. Там также указаны достопримечательности и туристические объекты. Можно в дополнение воспользоваться приложением GoogleEarth. В нем местность прекрасно видна на подробных спутниковых снимках планеты. Так, изучая карту Черногории автор этих строк заранее смогла наметить предстоящий маршрут прогулки по городу Херцег Нови, объединив в нем все крепости и смотровые площадки.

Покупаем билеты

Следующий шаг — решить как достичь заветного места. Если предстоит авиаперелет, то надо определить ближайшие аэропорты. Лучше всего несколько, потому что стоимость билетов и наличие рейсов в соседние аэропроты может сильно отличаться. Нахождение всех — как международных, так и внутренних — наглядно видно на карте сайта flightradar24.com

Билеты будут дешевле, если брать их сразу туда-обратно и покупать за месяц или больше до поездки. В это время можно поймать скидки и распродажи. Но даже если отпуск сваливается на голову совершенно неожиданно, то за неделю-другую до вылета вполне можно найти достаточно недорогие билеты на нужное направление.

Искать билеты и мониторить цены удобно на специализированных сайтах: skyscanner, aviasales, onetwotrip. Здесь собирается информация от разных авиакомпаний и можно сравнить предложения разных авиакомпаний, цены на разные даты. Проверить соседние даты будет не лишним, поскольку обычно в выходные дни билеты дороже, чем в середине недели.

Купить билет можно как на этих же сайтах, а можно перейти на сайт перевозчика, что поможет сэкономить. Но если авиакомпания не российская, ее сайт скорее всего не имеет русскоязычной версии.

Покупая авиабилет, обратите внимание на дату и время вылета, а если предстоит пересадка, то на время ожидания стыковочного рейса, — это указывается в результатах поиска. Может оказаться так, что придется провести в аэропорту несколько ночных часов. Например, при перелете из Москвы в Дели автору с друзьями однажды пришлось просидеть пять часов в транзитном зале аэропорта Ашгабад.

А улетая рано утром в Тиват — переночевать в Домодедово. Зато днем можно воспользоваться свободным временем и погулять по городу, если, конечно, позволяет виза. И помните, что аэропорты работают только по местному времени. Поэтому учитывайте часовые пояса.

Обязательно нужно ознакомиться с правилами авиакомпании, условиями перевозки багажа и ручной клади: оплаченный вес, габаритные размеры, количество мест. Некоторые авиакомпании, в том числе отечественный лоукостер «Победа», имеют особые требования. Чтобы в аэропорту не пришлось неожиданно доплачивать несколько тысяч рублей, важно заранее знать на что рассчитывать.

Выбираем жилье

Один из основных вопросов в поездке — где жить. Есть разные варианты: отели, хостелы, частные квартиры (апартаменты). Разница в стоимости и включенных услугах, а выбор зависит от толщины кошелька и желаемого уровня комфорта.

Наиболее популярный сервис для поиска и бронирования отеля — booking.com. На сайте airbnb, можно снять частное жилье от хозяев, причем, как в крупном городе, так и на берегу океана.

Выбирая жилье внимательно читайте описание, включенные услуги, условия оплаты, смотрите фотографии. Обратите внимание на расположение здания относительно пляжа, достопримечательностей, заведений общественного питания и остановок транспорта. Тем, кто еще не забыл веселые студенческие времена, можно в целях экономии поселиться в хостеле. Это, как правило, дешево, но придется мириться с общим санузлом и посторонними людьми в комнате.

Зато в хостелах всегда есть полноценная кухня, где можно готовить еду, экономя на питании в кафе. Бронируя место в хостеле, очень внимательно читайте сколько кроватей в комнате. Может оказаться как две-три обычные, так и пять двухъярусных без разделения комнат на мужские и женские.

Лучше выбирать отели, где не требуют номер банковской карты для брони. И допускается бесплатная ее отмена. Тогда в случае непредвиденных обстоятельств, например, задержки где-то из-за непогоды или желания провести дополнительный день в понравившемся месте, вы не окажетесь с заблокированными на карте деньгами.

Также нужно выяснить есть ли услуга трансфера из аэропорта и входит ли она в стоимость проживания. Бронируя жилье за рубежом обязательно выясните вопрос, смогут ли вам предоставить официальное подтверждение брони. Оно может потребоваться для получения визы.

Визы, валюта, документы

Итак, билеты куплены, апартаменты забронированы, культурная программа намечена. Важный вопрос — получение визы. Проще, но затратнее делать это через специальные визовые центры. Сложнее, но дешевле обращаться в посольство самостоятельно. Секрет быстрого решения вопроса — неукоснительное и точное до педантичности выполнение требований к документам. Поэтому нужно внимательно изучить раздел «Документы на туристическую визу» на официальном сайте посольства выбранной страны и следовать инструкциям.

Меняем деньги

Выясните, какая валюта используется в стране. Если это доллары или евро, то заранее поменяйте на них рубли. Наличка может потребоваться сразу же по приезду. Если в стране собственная валюта, которую невозможно приобрести в России, то надо узнать ее курс по отношению к доллару или евро и взять с собой что-то из этого.

Причем, в аэропорту стоит купить совсем немного местных денег, поскольку курс там обычно завышен. Остальное лучше обменять в обычном банке, когда приедете в отель. Хотя, в Тбилиси все с точностью до наоборот: наиболее выгодный курс оказался именно в аэропорту.

Если едете за границу на машине, не забудьте приобрести грин-карту — аналог нашего ОСАГО. Кроме того, за рубежом нельзя ездить по российским правам. Поэтому нужно заранее обратиться в ГИБДД для получения международного водительского удостоверения. Особенно, если планируете арендовать автомобиль.

Едем в аэропорт

Решите, как будете добираться до аэропорта и обратно. Варианты разные: друг с машиной, такси или свой автомобиль, который потом дождется возвращения хозяина на парковке. Кроме того, на сайтах аэропортов есть информация о том, как туда доехать общественным транспортом — это самый дешевый способ. В любой аэропорт ходят автобусы, аэроэкспрессы или маршрутные такси, а из Рязани в Домодедово есть прямой автобус с центрального автовокзала.

В месте отдыха можно передвигаться на такси или общественном транспорте, а можно взять в аренду автомобиль. Это также возможно сделать заранее на сайтах booking.com, onetwotrip, skyscanner. Машину вам доставят в нужное место к назначенному времени. Причем, взять в аренду можно не только легковой автомобиль, но и мотоцикл и даже скутер.

Чтобы не заблудиться

Для того, чтобы не заблудиться, существуют приложения-навигаторы для телефонов: Navitel, Яндекс. В поездке удобнее те, которые умеют работать оффлайн, например, OsmAnd или Maps.me. Помимо подробного плана дорог и городов в навигаторах указаны достопримечательности, кафе, заправки и прочие полезные для путешественника объекты.

Проблемой может оказаться языковой барьер. Но в отелях и ресторанах обычно есть англоговорящий персонал и знаний даже на уровне школы хватает для минимального общения. Также никто не отменял приложений-переводчиков, которые устанавливаются в телефоны и помогают в общении.

И даже если вы не знаете ни одного слова на иностранном языке, то, как показывает практика, всегда можно объясниться с помощью языка жестов. Как правило, при творческом подходе к тому вопросу, всегда находится взаимопонимание. В Непале мы именно так общались с местными жителями в деревнях. И всегда понимали друг друга.

Разные страны — разные культуры, языки, традиции и отношение к туристам. На форумах путешественников всегда пишут про особенности общения с местными жителями. И если в одной стране русский турист — желанный гость, друг и брат, то в другой — всего лишь «кошелек» из которого каждый местный житель норовит добыть купюру-другую. Это важно учитывать.

Самостоятельная подготовка путешествия может показаться на первый взгляд сложным делом. Однако при должном внимании к деталям вы будете вознаграждены в итоге интересным и насыщенным путешествием.