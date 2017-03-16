RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

У большинства родителей из детства сохранились неприятные воспоминания от посещения стоматолога и панический страх, что это очень больно. Эти стереотипы остались в прошлом.

В настоящее время детская стоматология стала не только комфортной и безболезненной, а еще и интересной.

Помимо этого существует еще несколько десятков мифов о детской стоматологии.

Корреспондент RZN.info пообщался с врачом-ортодонтом « Альфа-стоматологии » Анастасией Арвачевой и детским врачом-стоматологом Евгением Лавренюком и узнал самые распространенные из них.

1. Молочные зубы лечить не надо, они все равно выпадут

Конечно, молочные зубы лечить нужно. Инфекция во рту и больные молочные зубы могут привести к серьезным проблемам при появлении коренных. Болезни молочных зубов часто переносятся на постоянные. Также вовремя неисправленный прикус молочных зубов может привести к неправильному расположению зубов. Поэтому обращаться к стоматологу нужно когда ребенку уже исполнилось три года.

2 Дети боятся стоматологов

Дети боятся неизвестности, а не стоматологов. Перед посещением доктора ребенку нужно объяснить в доброжелательном тоне, что стоматология это не больно, а интересно. Важную роль играет первое посещение врача. В этот момент формируется отношение ребенка к стоматологу, поэтому достаточно познакомить его с рабочим местом доктор. Необходимо заинтересовать ребенка, чтобы встреча с доктором воспринималась как элемент игры и он захотел прийти на прием еще раз.

Ребенку надо посещать стоматолога два раза в год только для профилактического осмотра.

3.Исправлять прикус следует после смены всех молочных зубов на коренные

Исправление прикуса нужно начинать с трех лет, когда все молочные зубы заняли свое положение. Чем раньше обратиться к врачам-ортодонтам, тем проще исправить прикус, повлияв на неправильный рост зубов. Для перемещения зубов на правильное положение у детей используются специальные ортодонтические пластины и силиконовые каппы. Неправильный прикус это не только эстетическая проблема. Он может привести к нарушению речи и повреждению зубов и десен.

4. Питание не влияет на состояние зубов

Неправильное питание — одна из причин детских проблем с зубами. Не стоит на ночь кормить детей сладкими смесями. Это может привести к развитию бутылочного кариеса, и как следствие ранней потере молочных зубов. (С трех лет у ребенка должны появляться межзубные промежутки. Если зубы к четырем годам не начали стираться, это в дальнейшем может повлиять на неправильное формирование прикуса.) Чтобы этого избежать ребенку нужно тренировать челюсти — грызть твердые яблоки, морковь, орехи. Ортодонт должен осмотреть челюсть ребенка, чтобы определить ее правильное развитие.

5. Грудное вскармливание не влияет на формирование прикуса

Грудное вскармливание полезно для ребенка до полутора лет. После формирования прикуса нужно отказываться от соски и грудного вскармливания, потому что ребенку нужно чаще жевать, а не сосать из бутылочки. Если ребенок после двух лет все еще сосет соску, палец, прокладывает язык между зубами, прикусывает губу — это должно насторожить родителей. Вредная привычка — еще одна из причин посетить ортодонта, чтобы предотвратить развитие аномалий прикуса.

6. Ребенку подойдет любая зубная паста

Зубные пасты для детей особенные. Они созданы на гелевой основе специально для молочных зубов. Эти пасты имеют приятный вкус, что очень важно для детей. Родители могут не беспокоится, что в процессе чистки ребенок может проглотить часть пасты, ведь она совершенно безопасна.

С шести лет нужно переходить с гигиенической пасты на профилактическую. Для детей особую пользу представляет паста с кальцием. Начинать чистку зубов нужно в форме игры, приключения, чтобы это вошло в привычку. Для профилактики кариеса зубов достаточно два раза в день чистить зубы с правильной техникой чистки. Подобрать нужную щетку, пасту и научить правильной технике чистки вам поможет стоматолог.

7. Выпавшие молочные зубы не нужно протезировать

Детское протезирование нужно проводить в любом возрасте при ранней потере молочного зуба, если до появления постоянного осталось больше года. Если вовремя не поставить протез, то пространство оставшееся от удаленного зуба будут заполнять соседние зубы, сдвигаясь со своих мест, что может привести к серьезному нарушению прикуса.

8. Родителям не нужно чистить зубы ребенку

Чистку нужно начинать с момента появления первого зуба. Сначала родители чистят зубы ребенку с помощью специальной щетки, которая надевается на палец. Эту процедуру нужно повторять после каждого кормления. С полутора лет ребенка нужно учить чистить зубы с пастой щеткой. Дети это отражение родителей, поэтому они собственным примером должны показывать важность ухода за зубами, чтобы ребенок приобщался к привычке с раннего возраста.

9. Ребенку не обязательно делать пластику уздечки

Короткая и толстая уздечка языка в раннем возрасте может помешать ребенку принимать пищу, а позже нормально выговаривать слова. Не всегда логопеды с помощью специальных упражнений могут растянуть уздечку, поэтому эта проблема требуют посещения врача-ортодонта. Он осмотрит ребенка и проконсультирует: стоит ли делать пластику уздечки или нет.

10. Брекеты можно ставить на молочные зубы

Делать это ни в коем случае нельзя. До формирования постоянного прикуса молочные зубы нужно корректировать с помощью ортодонтических пластин и силиконовых капп. Брекеты следует использовать после появления всех постоянных зубов. Избежать длительного исправления неправильного прикуса с помощью брекетов поможет частое посещение стоматолога и вмешательство в проблему на ранней стадии.