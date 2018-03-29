Рязанское отделение Сбербанка успешно внедряет эксклюзивные сервисы для клиентов

Во вторник, 27 марта, в Рязанском центре развития бизнеса состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы Рязанского отделения Сбербанка России в 2017 году и перспективам развития компании в 2018.

Управляющий региональным филиалом банка Сергей Фролов вместе с руководителями структурных подразделений познакомил журналистов с впечатляющими показателями, достигнутыми Сбербанком за последнее время.

Так, с 2012 по 2017 год прибыль Сбербанка выросла в два раза. Компания стала одним из мировых лидеров по рентабельности капитала.

Если говорить о Рязанском филиале, то за 2017 год банквыдал своим корпоративным клиентам кредиты на общую сумму 43 млрд рублей, то есть 40% от общего числа займов, выделенных юрлицам на территории региона.

Заслуженное лидерство

16 млрд рублей заемных средств получили физические лица, причем более 8 млрд от этой цифры пришлось на ипотеку. В этом сегменте доля Рязанского отделения Сбербанка стабильно составляет более 50%.

Только за прошлый год Сбербанк два раза снижал ставки по ипотечным кредитам и сейчас предлагает обширную линейку спецпредложений для различных категорий заемщиков.

А на безналичные расчеты по товарам и услугам на Сбербанк в области приходится 70% платежей.

Только в 2017 год через ведущий банк региона проводилось 9 тыс операций в час.

«Новая стратегия банка — ускоренная разработка инновационных продуктов, сервисов и услуг, — подчеркнул Сергей Николаевич. — Особое внимание мы уделяем созданию и развитию сервисов, которыми можно пользоваться дистанционно. Не случайно с каждым годом увеличивается такой важный параметр для любого кредитно-финансового учреждения, как глубина отношений с клиентом. По результатам 2017 года каждый корпоративный клиент пользуется в среднем 4,5 продуктами банка, а если говорить о частных лицах, в среднем каждый потребитель услуг уже работает с 6 продуктами».

Глубина отношений

«Что касается принципиально новых продуктов, теперь рязанцы могут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью банковских карт. А держатели транспортных карт УМКА могут пополнять их в офисах банка и через „Сбербанк онлайн“, не выходя из дома. Ежемесячно совершается более 25 тысяч таких операций», — сказал управляющий филиала.

Кроме того, для эффективной организации оплаты рязанских парковок Сбербанк реализовал возможность оплаты через банкоматы и терминалы, а также в приложении «Сбербанк онлайн».

«Наш функционал позволяет производить почасовую оплату. Также доступна покупка абонементов на день или месяц. В случае оплаты через „Сбербанк онлайн“ не нужно проходить дополнительную регистрацию личных кабинетов. Покупка абонемента позволяет пользоваться любой платной парковкой в течении оплачиваемого периода со скидкой. Так, абонемент на день стоит 120 рублей, а если платить стандартно, то 10 часов обойдутся в 200 рублей», — пояснил Фролов.

Более того, если водитель случайно забыл оплатить парковку, он может приобрести дневной абонемент уже пост-фактум, чтобы избежать штрафа.

Успешно работает интернет-эквайринг в жилищно-коммунальной сфере. В результате не только клиенты Сбербанка, но и представители других банков могут оплачивать услуги ЖКХ через интернет.

Держатели карт Сбербанка могут получить до 10% кэш-бека. Кроме того, бонусы «Спасибо от Сбербанка» можно тратить на различные покупки в том числе и на приобретении железнодорожных и авиа билетов.

Гибкая кредитная политика

«Уже в этом году мы планируем запустить сервис, благодаря которому владельцы карт Сбербанка смогут снять деньги через кассы в магазинах крупных торговых сетей, — сообщил Фролов. Внедрение этого продукта снимет все вопросы по нехватке банкоматов и платежных терминалов, которых сейчас на территории нашего региона насчитывается более 700».

Говоря о гибкой кредитной политике банка, управляющий рязанским отделением рассказал о возможности предоставления кредитов для корпоративных клиентов в день обращения, исходя из выделенного лимита.

«В 2017 году таким образом мы выдали займов на общую сумму 2,3 млрд рублей. Это весомый вклад в экономику Рязанской области.

Мы начинаем внедрять такую услугу, как „Телемедицина“ для корпоративных клиентов. Сотрудники компаний-партнеров смогут получить консультации ведущих врачей Москвы и Санкт-Петербурга.

Для индивидуальных предпринимателей Сбербанк инициировал проект „Личный юрист“. Наши специалисты готовы оказать правовую помощь представителям бизнеса при возникновении сложных ситуаций», — отметил Фролов.

Инвестиции с дальним прицелом

«Одно из наших конкурентных преимуществ по вкладам для физических лиц — высокая надежность банка и возвратность средств. Более того, Сбербанк регулярно проводит акции по депозитам, — пояснила замуправляющего Рязанским отделением Сбербанка Татьяна Секретарева. — Процентные ставки по этим спецпредложениям могутбыть выше, чем у коммерческих банков. Доходность вкладов для наших клиентов может существенно увеличиться, если они пользуются инвестиционными накопительными программами».

В Рязанском отделении Сбербанка успешно реализуется принцип социальной ответственности бизнеса. За 2017 год в региональный бюджет перечислено около 1,3 млрд налоговых платежей. Более 40 млн вложено в благотворительные проекты. Сбербанк участвовал в финансировании строительстве детского образовательного центра «Кванториум», активно сотрудничает с Рыбновской школой-интернатом, вкладывает немалые средства в реализацию инвестиционных проектов по развитию регионального АПК.