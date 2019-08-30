Рязанский «Водоканал»: Стабильная работа на благо города

Предприятия промышленности и коммунальной сферы, школы и больницы, малый бизнес и крупные компании, многие тысячи жилых домов — все эти объекты круглые сутки, 365 дней в году снабжаются качественной водой.

Для нужд полумиллионного города ее бесперебойную поставку обеспечивают 1240 профессионалов, каждый из которых несет вахту на своем посту.

В общей сложности предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей. В сумме это расстояние от Рязани до Тюмени.

Создавалась эта система десятилетиями. До середины прошлого века масштабного развития не было, однако с бурным ростом промышленности водопроводная сеть обрела новую жизнь. Особенно много объектов появилось в 70-х годах, когда город стремительно расширялся.

Не по часам, а по желанию

Один из таких них — Окская водоочистительная станция, возведенная в 1977 году. Тогда, 40 лет назад, с ее помощью работа перешла на качественно новый уровень: вода в дома горожан стала поступать не по графику, как прежде, а бесперебойно. До этого проблема заключалась в дефиците воды — она приходила только из артезианских источников, и со временем на всех и вволю воды стало не хватать. Вопрос решили, в том числе, с помощью строительства Окской станции — начав брать воду из Оки.

«Главным капиталом предприятия были и остаются люди, которые умеют воспринимать трудности и проблемы как вызов, как импульс для профессионального роста», — директор МП «Водоканал города Рязани» Олег Штефан

Но про артезианские источники не забыли. Более того, стали расширять их использование дальше. Так, в середине 90-х годов произошел второй в истории скачок в развитии «Водоканала». Тогда в рамках программы «Чистая вода» начали использовать дополнительные подземные источники — вели геологоразведочные работы, строили артезианские скважины, увеличив в долю артезианской воды в артериях города.

В итоге сегодня доля артезианской воды в городе доведена до 50% — что является исключительной особенностью нашего города. Равно как и внедрение технологии, позволяющей смешивать потоки воды: с середины 90-х годов речная и артезианская вода очищаются вместе. В итоге обычная водопроводная вода обогащена микро- и макрокомпонентами, которых в обычной речной воде недостаточно.

Развитие во все времена

Но без речной воды все же — никуда. Главная задача при ее поступлении — многоуровневая, высококачественная очистка. Сегодня для этого есть много способов, и один из самых современных — ультрафиолетовое облучение. Благодаря ему вода максимально очищается, причем без образования вредных органических соединений и без коррозии оборудования.

Специалисты лабораторий в круглосуточном режиме контролируют качество питьевой воды, проверяя пробы более чем из трехсот точек города

Внедрение такого способа начали с самой крупной водопроводной станции — Борковской, через которую проходит почти треть всей воды, поступающей в Рязань. Обошлось современное оборудование недешево — в 70 миллионов рублей, которые поступили в рамках областной целевой программы «Модернизации жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007-2015 годы».

Вклад в будущее

Следующим ключевым этапом развития «Водоканала» стала модернизация, проводимая уже в новейшей истории предприятия. Так, в последние годы на системах водоснабжения и водоотведения установлена новейшая запорнорегулирующая арматура и гидравлические обратные клапаны, модернизированы насосные станции и основные магистральные водопроводы, внедрены энергосберегающие технологии и современные методы водоподготовки.

Эта работа была отмечена на высоком уровне: только за последний год «Водоканал» победил в целом ряде региональных и всероссийских конкурсов, среди которых: «Лучшие предприятия и организации Рязанской области», «Лидер по темпам инвестиций», «Российская организация высокой социальной эффективности».

Внедрение ультрафиолетового обеззараживания позволяет на 100% очистить воду от всех патогенных микроорганизмов, вирусов и простейших

Модернизация, безусловно, будет продолжаться. Как и рост предприятия: новые школы, многоэтажные дома и другие объекты вводятся в строй регулярно, и для их обеспечения необходимо расширяться и «Водоканалу». В первую очередь нужен новый коллектор и канализационно-насосная станция.

Губернатор Николай Любимов, возглавив регион, высказал намерение вплотную заняться этим вопросом. Произошло это в мае 2017 года, а уже спустя несколько месяцев долгожданный проект был запущен в работу.

Это значит, что «Водоканал» обретет новый, современный объект, к организации работы которого здесь готовы: «Водоканал» — это, в первую очередь, сплоченный высококвалифицированный коллектив, способный справиться с задачей любой сложности.